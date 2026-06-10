Vim Classic lance sa première version en tant que fork de Vim sans assistance IA : « un fork stable et bénéficiant d'un support à long terme de l'éditeur de texte omniprésent, maintenu sans l'aide d'IA »

Sortie de Vim Classic 8.3



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Vim est un éditeur de texte libre et open source. Vim propose à la fois une interface utilisateur en mode terminal et une interface graphique (appelée gvim). La documentation de Vim le décrit comme une version améliorée de l'ancien éditeur de texte vi (bien qu'il soit construit à partir d'une base de code distincte). Dans les informations relatives à la version, l'auteur avait initialement laissé entendre que Vim était l'abréviation de « Vi IMitation », mais par la suite, l'acronyme a été changé en « Vi IMproved » car, comme l'explique l'auteur, les fonctionnalités avaient dépassé celles d'un simple clone de vi.Récemment, Drew DeVault, bien connu pour SourceHut, a présenté Vim Classic, un nouveau fork de l'éditeur de texte Vim lancé en réponse à l'utilisation de l'IA générative dans le développement de Vim et de Neovim. Le projet se décrit comme un « fork stable et bénéficiant d'un support à long terme de l'éditeur de texte omniprésent, maintenu sans l'aide d'outils d'IA générative ».Vim Classic a atteint sa version inaugurale, la version 8.3.0, qui s'appuie sur Vim 8.2.0148 tout en rétroportant des corrections de bogues et des correctifs sélectifs provenant de versions plus récentes de Vim. Il convient de noter que cette version exclut la prise en charge du script Vim9, reflétant ainsi une chronologie dans laquelle Vim 8.3 a été lancé sans celui-ci. Par conséquent, certains plugins Vim existants ne fonctionneront pas avec Vim Classic.Parallèlement à ces changements, des correctifs ont été intégrés pour corriger de nombreuses vulnérabilités et expositions communes (CVE) identifiées et corrigées entre Vim 8.2 et les versions modernes de Vim. Cependant, les responsables du projet préviennent que tous les correctifs de sécurité ne sont pas nécessairement présents et recommandent une adoption précoce uniquement aux utilisateurs à l'aise avec la gestion des risques potentiels.Conformément à la tradition de Vim, Vim Classic perpétue également le modèle du « charityware », en soutenant des enfants en Ouganda par le biais d'une association caritative différente de celle soutenue par le créateur de Vim, Bram Moolenaar. La version 8.3 est distribuée sous forme d'archive source disponible sur SourceHut.Voici l'annonce de Vim Classic :Je suis fier d'annoncer la sortie de la première version de Vim Classic, Vim Classic 8.3.0, une version dérivée stable et bénéficiant d'un support à long terme de l'éditeur de texte omniprésent, maintenue sans l'aide d'outils d'IA générative.Cette version est basée sur Vim 8.2.0148, avec un certain nombre de corrections de bogues et de correctifs rétroportés de manière prudente à partir de versions futures de Vim en amont. Nous avons choisi de nettoyer cette version de Vim, de la préparer pour une sortie et d'imaginer une histoire alternative où Vim 8.3 aurait été publié sans le script Vim9. Le résultat est Vim Classic 8.3. Nous avons choisi cette approche afin de réduire la charge de maintenance à long terme de Vim Classic, conscients que notre fork ne dispose pas des ressources et du savoir-faire institutionnel dont bénéficie Vim en amont. Cependant, cela a pour conséquence que certains plugins Vim ne sont pas compatibles avec Vim Classic.Nous avons déployé des efforts particuliers pour évaluer les correctifs provenant de Vim en amont qui atténuent certaines des nombreuses vulnérabilités (CVE) affectant Vim, découvertes et corrigées entre la version 8.2 et la version actuelle de Vim, mais nous ne pouvons pas être sûrs d'avoir tous les correctifs de sécurité applicables à Vim Classic (et exploitables dans la pratique). Cette version de Vim Classic est donc recommandée aux premiers utilisateurs qui sont à l'aise avec une posture de sécurité tenant compte du fait que nous avons peut-être négligé certains bogues.Nous n'avons pas évalué l'ensemble des milliers de correctifs intégrés à Vim depuis la version 8.2.0148 ; il est donc possible que votre bogue préféré de ces dernières années refasse surface lorsque vous installerez Vim Classic. Nous apprécions votre patience et surtout votre aide pour identifier et rétroporter les corrections de bogues applicables à vos cas d'utilisation.Vim Classic est un logiciel caritatif, tout comme Vim, et nous sommes heureux de continuer à soutenir la passion de Bram pour venir en aide aux enfants dans le besoin en Ouganda. Passer de Vim à Vim Classic serait le moment idéal pour faire un don !Vous pouvez télécharger Vim Classic depuis SourceHut.Cette version est signée avec ma clé publique PGP. Veuillez vous abonner à la liste vim-classic-announce pour être informé des actualités importantes (nécessitant une action de votre part) et des futures versions. Enfin, je tiens à adresser un grand « merci » à tous ceux qui se sont mobilisés pour tester Vim Classic avec enthousiasme, nous faire part de leurs commentaires et apporter de nombreux correctifs et rétroportages afin de mener à bien cette version.Bonne édition ! Drew DeVaultPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?