La version 9.2 de l'éditeur de texte Vim est disponible, avec la complétion floue, la prise en charge de Wayland, la configuration XDG et un mode diff amélioré

Vim est un éditeur de texte, cest-à-dire un logiciel permettant la manipulation de fichiers texte. Il est directement inspiré de vi[2] (un éditeur très répandu sur les systèmes dexploitation de type Unix), dont il est le clone le plus populaire. Son nom signifie dailleurs Vi IMproved, que lon peut traduire par « VI aMélioré ». Vim est un éditeur de texte extrêmement personnalisable, que ce soit par l'ajout d'extensions, ou par la modification de son fichier de configuration, écrits dans son propre langage d'extension, le Vim script.Bien qu'il ait de nombreuses fonctionnalités, il conserve un temps de démarrage court (même agrémenté d'extensions) et reste ainsi adapté pour des modifications simples et ponctuelles (de fichiers de configuration par exemple). Vim se différencie de la plupart des autres éditeurs par son fonctionnement modal, hérité de vi. En effet, il possède trois modes de base : le mode normal ou mode commande (dans lequel vous êtes lorsque Vim démarre), le mode insertion, et le mode ligne de commande.Vim 9.2 est sorti deux ans après la version 9.1, apportant des améliorations majeures pour les utilisateurs sur toutes les plateformes. La nouvelle version ajoute la correspondance approximative à la complétion en mode insertion, ainsi que la complétion de mots à partir des registres. Les utilisateurs bénéficient d'un contrôle plus nuancé sur les résultats de complétion grâce à des indicateurssupplémentaires tels queetSur les systèmes Linux et de type Unix, Vim offre désormais une prise en charge complète de l'interface graphique Wayland et du presse-papiers. De plus, la gestion de la configuration passe à la spécification XDG Base Directory, déplaçant les paramètres utilisateur versSuite aux mises à niveau de l'interface utilisateur, un nouveau panneau d'onglets vertical vient compléter la barre d'onglets horizontale traditionnelle. Les utilisateurs Windows bénéficient d'un mode sombre natif dans les menus et les barres de titre, d'une prise en charge améliorée du plein écran et d'icônes de barre d'outils de meilleure qualité. Un plugin tutoriel interactif lancé viaoffre désormais une expérience d'apprentissage plus moderne par rapport à la méthode classique vimtutor.S'appuyant sur l'extensibilité du langage Vim9, les développeurs bénéficient d'ajouts natifs tels que les énumérations, les génériques, le type de données Tuple, l'intégration de fonctions intégrées en tant que méthodes d'objet, la protectiondans les classes etpour la compilation complète des méthodes. Les améliorations apportées au mode diff permettent désormais de mieux visualiser et aligner les modifications. Plusieurs paramètres par défaut ont également été mis à jour afin de refléter les exigences modernes en matière de matériel et de flux de travail. Vim 9.2 introduit également de nombreux changements supplémentaires et des améliorations générales.Vim 9.2 introduit des améliorations significatives dans la façon dont les modifications sont visualisées et alignées en mode diff :- Algorithme Linematch : inclut l'algorithme « linematch » pour le paramètre « diffopt ». Cela permet d'aligner les modifications entre les tampons sur des lignes similaires, améliorant considérablement la précision de la mise en évidence des différences.- Ancres de diff : la nouvelle option « diffanchors » vous permet de spécifier des points d'ancrage (adresses séparées par des virgules) pour diviser et comparer indépendamment des sections de tampon, garantissant un meilleur alignement dans les fichiers complexes.- Mise en évidence en ligne : améliore la mise en évidence des modifications au sein d'une ligne. Ceci est configurable via la sous-option « inline » pour « diffopt ». Notez que « inline:simple » a été ajouté à la valeur par défaut de « diffopt ».Voici quelques exemples illustrant l'amélioration du surlignage en ligne :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?