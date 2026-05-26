Zed est un éditeur de code open source pour Linux, macOS et Windows, écrit en langage de programmation Rust. Il a été lancé par Nathan Sobo, l'un des créateurs d'Atom, et est développé par Zed Industries. L'éditeur lui-même est gratuit, mais les utilisateurs doivent payer pour utiliser certaines fonctionnalités d'IA. Zed offre une édition collaborative en temps réel, des intégrations d'IA, des raccourcis clavier Vim optionnels et la prise en charge de Git. Zed prend également en charge les extensions.
Depuis avril, Zed prend en charge les agents parallèles, permettant aux utilisateurs d'orchestrer plusieurs agents IA simultanément au sein d'une seule fenêtre. Cette évolution améliore la gestion simultanée des flux de travail pour les développeurs chargés de tâches variées. Parallèlement, une nouvelle barre latérale dédiée aux threads offre un contrôle précis sur les dossiers et les dépôts auxquels chaque thread d'agent peut accéder. Les utilisateurs peuvent surveiller les threads en direct pendant leur exécution, ce qui contribue à une plus grande transparence.
La barre latérale des threads offre une vue d'ensemble groupée de tous les threads par projet. Les utilisateurs peuvent affecter des agents par thread, combiner différents agents et organiser le travail sur plusieurs dépôts. Pour prendre en charge des flux de travail de plus en plus importants, la barre latérale offre des commandes directes pour démarrer, arrêter et archiver les threads, le tout depuis un emplacement central. À mesure que les équipes étendent leur utilisation de plusieurs agents sur plusieurs projets, ces commandes aident à maintenir la clarté et l'ordre.
Dans la lignée de cette fonctionnalité, la dernière version de Zed introduit Terminal Threads, qui transforme le panneau des agents en permettant aux utilisateurs d'héberger des terminaux sous forme de threads (fils de discussion). Cela signifie que les développeurs peuvent désormais lancer des workflows tels que Claude Code, Amp, OpenAI Codex ou tout autre outil basé sur un terminal en tant que threads gérés directement dans la barre latérale, offrant ainsi une interface unifiée pour les tâches des agents et celles du terminal.
Auparavant, les agents parallèles de Zed ne permettaient que des agents intégrés ou connectés à l'ACP en parallèle. Avec les threads de terminal, les sessions d'agents parallèles incluent désormais des workflows basés sur le terminal, ce qui résout les limitations antérieures pour les utilisateurs exécutant plusieurs agents dans la même fenêtre. Chaque thread de terminal est limité au projet et à l'arborescence de travail actuels. Le titre de la barre latérale se met automatiquement à jour pour refléter le processus en cours d'exécution. Les utilisateurs bénéficient d'une navigation au clavier cohérente et de notifications pour les processus nécessitant une attention particulière, ce qui facilite la coordination et la fermeture des terminaux lorsque cela est nécessaire.
Suite à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent ouvrir plusieurs threads de terminal sans restriction et les combiner librement avec les threads d'agent Zed et les threads ACP. Cette flexibilité prend en charge toute une gamme de workflows, de la collaboration entre agents aux longues compilations et exécutions d'évaluation. Alors que les agents connectés à l'ACP offrent toujours une intégration plus poussée avec les outils d'édition et de révision de code de Zed, les threads de terminal élargissent les possibilités sans limiter les workflows existants. La fonctionnalité de threads de terminal est désormais disponible pour tous...
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