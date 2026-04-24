L'éditeur de code open source Zed lance une fonctionnalité d'orchestration d'agents IA parallèles avec une barre latérale dédiée aux threads pour les contrôler et les surveiller

L'éditeur de code open source Zed lance une fonctionnalité d'orchestration d'agents parallèles avec une barre latérale dédiée aux threads pour les contrôler et les surveiller

Présentation des agents parallèles dans Zed



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Zed est un éditeur de code open source pour Linux, macOS et Windows, écrit en langage de programmation Rust. Il a été lancé par Nathan Sobo, l'un des créateurs d'Atom, et est développé par Zed Industries. L'éditeur en lui-même est gratuit, mais l'utilisation de certaines fonctionnalités d'IA est payante. Parmi les principales fonctionnalités de Zed figurent l'édition collaborative en temps réel, l'intégration de l'intelligence artificielle, des raccourcis clavier Vim optionnels et la prise en charge de Git. Zed prend également en charge les extensions.Récemment, Zed, l'éditeur de code moderne et rapide, prend désormais en charge les agents parallèles, permettant aux utilisateurs d'orchestrer plusieurs agents IA simultanément au sein d'une seule fenêtre. Cette évolution améliore la gestion simultanée des flux de travail pour les développeurs chargés de tâches variées. Parallèlement, une nouvelle barre latérale dédiée aux threads offre un contrôle précis sur les dossiers et les dépôts auxquels chaque thread d'agent peut accéder. Les utilisateurs peuvent surveiller les threads en direct pendant leur exécution, ce qui contribue à une plus grande transparence.La barre latérale des threads offre une vue d'ensemble groupée de tous les threads par projet. Les utilisateurs peuvent affecter des agents par thread, combiner différents agents et organiser le travail sur plusieurs dépôts. Pour prendre en charge des flux de travail de plus en plus importants, la barre latérale offre des commandes directes pour démarrer, arrêter et archiver les threads, le tout depuis un emplacement central. À mesure que les équipes étendent leur utilisation de plusieurs agents sur plusieurs projets, ces commandes aident à maintenir la clarté et l'ordre.S'appuyant sur ces améliorations de l'interface, les threads sont désormais ancrés à gauche par défaut, à côté du panneau des agents, tandis que les panneaux des projets et de Git ont été déplacés vers la droite. Les positions des panneaux ne sont pas fixes, et les utilisateurs peuvent ajuster leur disposition en cliquant avec le bouton droit sur les icônes ou en modifiant les paramètres. Toutes les fonctionnalités des agents parallèles fonctionnent à 120 images par seconde et restent entièrement open source. Ces changements sont désormais disponibles dans la dernière version de Zed.Voici l'annonce de Zed :Zed vous permet désormais de coordonner plusieurs agents, chacun s'exécutant en parallèle dans la même fenêtre. La nouvelle barre latérale « Threads » vous permet de contrôler précisément les dossiers et les référentiels auxquels les agents peuvent accéder, et de surveiller les threads pendant leur exécution.Tout cela fonctionne à la fluidité légendaire de Zed, à 120 images par seconde, avec les agents de votre choix, et le tout est open source.La barre latérale des threads offre une vue d'ensemble de tous vos threads en un coup d'il, regroupés par projet, ce qui vous permet de :- Combiner les agents au cas par cas, puisque Zed vous laisse choisir votre agent.- Travailler sur plusieurs projets, avec un seul thread d'agent lisant et écrivant dans différents dépôts.- Isoler des arborescences de travail quand vous le souhaitez, et décider au cas par cas pour chaque thread.La barre latérale vous donne un accès instantané aux opérations courantes telles que l'arrêt des threads, leur archivage et le lancement de nouveaux threads. Même lorsque votre flux de travail gagne en complexité, avec plusieurs projets exécutant plusieurs agents à la fois, la barre latérale vous permet de rester facilement organisé pendant que vos agents travaillent.La barre latérale des threads étant devenue notre principal moyen de navigation dans un projet, nous avons repensé l'emplacement des panneaux. Les threads s'ancrent désormais par défaut à gauche, à côté du panneau Agent, tandis que les panneaux Projet et Git se trouvent à droite.Nous pensons que cette disposition est plus adaptée au travail avec des agents, car elle maintient les threads d'agent au premier plan lorsque vous passez de l'un à l'autre. Si vous préférez une disposition différente, cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'un panneau dans la barre inférieure pour modifier sa position d'ancrage, ou ajustez-la dans l'éditeur de paramètres. Pour les utilisateurs existants, la nouvelle disposition est facultative.Si vous étiez habitué à l'ancienne disposition, nous vous encourageons à essayer celle-ci avant de revenir à l'ancienne. Elle semble plus naturelle une fois que vous vous y êtes habitué.Demandez à dix programmeurs différents comment ils utilisent l'IA, et vous obtiendrez dix réponses différentes. À une extrémité, il y a ceux qui se laissent complètement porter par l'IA, et à l'autre, ceux qui désactivent toutes les fonctionnalités d'IA. Ce qui, selon nous, fonctionne le mieux pour créer des logiciels de haute qualité se situe quelque part entre les deux : utiliser l'IA tout en interagissant directement avec le code.Comme l'a écrit notre cofondateur et PDG Nathan Sobo en 2025 : « En tant qu'ingénieurs logiciels, nous devrions mesurer notre contribution non pas en lignes de code générées, mais en systèmes fiables et bien conçus, faciles à modifier et agréables à utiliser. » Cet article a introduit le terme « ingénierie agentique » pour décrire l'art de « combiner le savoir-faire humain avec des outils d'IA pour créer de meilleurs logiciels », et nous avons récemment vu ce terme gagner en popularité.Les agents parallèles de Zed sarticulent autour de ce principe. Lorchestration multi-agents nest pas une nouveauté, mais nous pensons avoir créé une expérience exceptionnelle pour travailler avec des agents à grande échelle. Nous avons passé des jours à alimenter le système avec des centaines de threads, à peaufiner les détails et à polir les finitions que les développeurs ne verront peut-être jamais. Nous avons effectué plusieurs itérations de l'expérience utilisateur et passé d'innombrables heures en discussions internes. Cela nous a pris plus de temps, et nous ne vous le cacherons pas, cela nous a un peu rendus fous. Mais le résultat en vaut la peine, et cela permet aux développeurs de réaliser des tâches plus complexes avec les agents, sans sacrifier leur savoir-faire.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?