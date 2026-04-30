Zed, l'éditeur open source populaire basé sur Rust, passe à la version 1.0 avec la prise en charge de DeepSeek-V4, un nouveau niveau de stabilité et une meilleure compatibilité avec Windows

Zed est un éditeur de code open source pour Linux, macOS et Windows, écrit en langage de programmation Rust. Il a été lancé par Nathan Sobo, l'un des créateurs d'Atom, et est développé par Zed Industries. L'éditeur en lui-même est gratuit, mais l'utilisation de certaines fonctionnalités d'IA est payante. Parmi les principales fonctionnalités de Zed figurent l'édition collaborative en temps réel, l'intégration de l'intelligence artificielle, des raccourcis clavier Vim optionnels et la prise en charge de Git. Zed prend également en charge les extensions.
Depuis mi-avril, Zed prend en charge les agents parallèles, permettant aux utilisateurs d'orchestrer plusieurs agents IA simultanément au sein d'une seule fenêtre. Cette évolution améliore la gestion simultanée des flux de travail pour les développeurs chargés de tâches variées. Parallèlement, une nouvelle barre latérale dédiée aux threads offre un contrôle précis sur les dossiers et les dépôts auxquels chaque thread d'agent peut accéder. Pour prendre en charge des flux de travail de plus en plus importants, la barre latérale offre des commandes directes pour démarrer, arrêter et archiver les threads, le tout depuis un emplacement central.
Récemment, l'éditeur de code open source populaire, Zed, vient d'atteindre la version 1.0. Selon l'équipe à l'origine du projet, cela ne signifie pas que l'éditeur est « terminé » ou « parfait », mais plutôt qu'il a atteint un point de basculement où les développeurs peuvent commencer à l'utiliser en toute confiance. Elle indique que si vous avez essayé Zed au cours des deux dernières années et l'avez trouvé insuffisant, vous devriez l'essayer à nouveau maintenant, car il est plus performant et plus complet que jamais.
Avec cette mise à jour 1.0, Zed prend désormais en charge DeepSeek-V4-Pro et DeepSeek-V4-Flash, récemment lancés. Elle inclut également des signets persistants d'une session et une intégration améliorée de la ligne de commande Git. Une autre amélioration notable de cette version est une plus grande parité entre les plateformes pour les utilisateurs de Windows et de Linux, par rapport à macOS, avec des corrections pour les problèmes de focus Alt-Tab sous Windows et la saisie via la barre d'espace X11 sous Linux. Cette mise à jour a également résolu des problèmes visuels pour les utilisateurs du mode Vim, notamment le scintillement lors des déplacements et les écrasements du presse-papiers lors des collages par sélection visuelle.
Si cette mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, elle a également supprimé la propriété `preferred_line_length` au profit dun retour à la ligne souple limité. Il sagit dun changement majeur qui pourrait gêner les utilisateurs ayant des préférences daffichage spécifiques.
Pour ceux qui ne le savent pas, Zed a en fait été créé par trois contributeurs de léditeur de texte Atom, qui fait partie de GitHub. Atom a été abandonné en 2022 au profit de Visual Studio Code. Depuis son passage en open source en 2024, cet éditeur de code écrit en Rust a reçu un financement de 32 millions de dollars de la part de Sequoia Capital. Bien que l'éditeur lui-même soit gratuit, les utilisateurs ont la possibilité de payer pour utiliser certaines fonctionnalités d'IA.
Voici l'annonce de la version 1.0 de Zed :
Zed est maintenant 1.0
Pour créer un éditeur fondamentalement meilleur, nous avons dû inventer une nouvelle approche de développement de logiciels de bureau. Notre éditeur précédent, Atom,...
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