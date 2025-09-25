ajout de nouveaux modèles d'IA et élargissement de l'accès
Zed sest fait une place dans lécosystème des éditeurs de code en misant sur deux promesses : une expérience de développement ultra-fluide et collaborative, et une intégration native de lintelligence artificielle pour accélérer la productivité. Dans un secteur dominé par Visual Studio Code et JetBrains, Zed a su séduire une communauté croissante grâce à sa rapidité, sa simplicité et son approche « cloud-native » du code.
Mais lIA embarquée a un coût, et ce coût est désormais au centre de la stratégie de Zed. Alors que les utilisateurs étaient jusquici facturés par nombre de prompts envoyés aux modèles de langage, la startup annonce une bascule vers une tarification au nombre de tokens consommés.
Développé par les créateurs de l'éditeur de code Atom et les créateurs du générateur d'analyseur syntaxique Tree-sitter, Zed est écrit en Rust et disponible sous licence GPL. L'équipe affirme que Zed est éditeur collaboratif très performant offrant les fonctionnalités essentielles que l'on attend d'un éditeur moderne. Il est également doté d'un moteur de rendu accéléré par le GPU pour aider les développeurs à créer des logiciels beaucoup plus rapidement
Pourquoi le modèle « prompt-based » nétait plus viable
Facturer par prompt partait dune bonne intention : proposer un quota clair, compréhensible et facilement commercialisable. Mais cette simplicité cachait une asymétrie économique : toutes les requêtes ne se valent pas. Un simple correctif de syntaxe pèse peu en calcul, alors quune analyse dun projet multi-fichiers peut engloutir des milliers de tokens. Résultat : lutilisateur payait la même chose pour deux requêtes, mais Zed supportait des coûts radicalement différents.
Lentreprise a reconnu que ses factures liées aux LLM étaient devenues son plus gros poste de dépense, au point de mettre en péril la viabilité du service. En dautres termes, chaque nouvel abonné risquait daggraver le déficit au lieu de contribuer à léquilibre.
Des crédits inclus et une facturation proportionnelle
Le plan Pro passe désormais à 10 $ par mois, contre 20 $ auparavant. Mais attention : il inclut seulement 5 $ de crédits utilisables pour de lIA. Au-delà, chaque utilisateur sera facturé au prix public des modèles, augmenté de 10 % pour couvrir linfrastructure et le support. Cela signifie que le coût final dépendra directement de la consommation réelle en tokens, et du modèle choisi (GPT-5, Gemini, Claude, etc.).
Une flexibilité revendiquée
Zed propose plusieurs alternatives pour garder le contrôle sur ses coûts :
- Apporter sa propre clé API (OpenAI, Anthropic, Google, etc.), pour payer directement le fournisseur.
- Utiliser des modèles locaux via Ollama, pour limiter la dépendance au cloud.
- Passer par lAgent Client Protocol (ACP) afin de connecter des agents externes comme Gemini CLI ou Claude Code.
- Ou encore désactiver totalement lIA, pour revenir à un usage pur de léditeur.
Avantages attendus et nouveaux risques
Alignement coûts / usages
En facturant au token, Zed espère enfin aligner ses revenus sur ses coûts réels. Les utilisateurs légers pourraient même y trouver un avantage, en payant moins que dans lancien modèle basé sur les prompts.
Meilleure lisibilité pour les fournisseurs
Le nouveau système rend plus facile lintégration de nouveaux modèles. Plutôt que de jongler avec des quotas de prompts hétérogènes, Zed applique une règle claire et universelle : prix du fournisseur + 10 %.
Mais une prévisibilité mise à lépreuve
Le principal écueil reste la difficulté pour lutilisateur de prédire sa facture. Les tokens sont une métrique technique et abstraite, peu intuitive pour beaucoup de développeurs. Sans outils de suivi et dalerte, certains risquent de voir leurs coûts exploser.
Ce que cela dit du futur des éditeurs de code IA
Le changement de Zed illustre un mouvement plus large : lère des éditeurs « boostés par lIA » gratuits ou illimités touche à sa fin. La puissance de calcul a un prix, et ce prix doit être assumé par les utilisateurs finaux.
Cette évolution marque aussi une montée en maturité. Léditeur de code devient moins un logiciel monolithique et davantage une plateforme orchestratrice où chaque développeur choisit son fournisseur de LLM, sa méthode de facturation et son degré de dépendance au cloud.
Enfin, ce choix met en lumière une tension : les développeurs veulent des outils rapides, puissants et abordables, mais les éditeurs doivent survivre dans un écosystème où chaque requête IA peut coûter cher. La transparence, la pédagogie et la modularité seront déterminantes pour éviter un rejet de la communauté.
Le calendrier de migration
Les nouveaux utilisateurs sont déjà soumis à ce modèle, tandis que les abonnés Pro actuels bénéficient dune transition progressive. La bascule complète est prévue pour le 17 décembre 2025.
VS Code : gratuité affichée, dépendance cachée
Visual Studio Code reste léditeur le plus utilisé au monde. Sa force est dêtre gratuit, mais son écosystème repose sur des extensions, notamment GitHub Copilot, qui est lui un service payant.
Copilot fonctionne déjà selon un modèle hybride : lutilisateur paie un forfait mensuel (10 $ pour les étudiants, 19 $ pour les pros), et Microsoft assume derrière des coûts de calcul colossaux. Ce modèle reste basé sur lillusion du forfait illimité, même si Microsoft introduit déjà des restrictions implicites (limitation de contexte, priorisation selon la charge).
Comparé à Zed, VS Code offre une expérience plus simple et prévisible pour lutilisateur, mais probablement moins viable à long terme si les coûts des LLM continuent de grimper. La question est de savoir quand pas si Microsoft sera forcé dajuster ses prix ou de passer à une facturation plus granulaire.
JetBrains : un modèle premium qui pourrait basculer
JetBrains a toujours joué sur un positionnement « haut de gamme », avec des IDE payants (IntelliJ, PyCharm, Rider, etc.). Leur offre AI Assistant est intégrée aux abonnements mais fonctionne encore sur une logique de crédit mensuel plutôt que de facturation directe au token.
En pratique, cela signifie que JetBrains a déjà préparé le terrain : les utilisateurs disposent dun quota dIA inclus, et au-delà, ils doivent attendre le mois suivant. On est donc déjà dans une logique intermédiaire entre le « tout illimité » et la transparence radicale de Zed.
La bascule complète vers le token pourrait arriver rapidement, car JetBrains, contrairement à Microsoft, ne dispose pas dune infrastructure cloud colossale pour subventionner les usages.
Cursor : loutsider IA qui repousse les limites
Cursor, souvent présenté comme un « VS Code repensé pour lIA », mise sur une intégration encore plus poussée de lassistance intelligente. Contrairement à Zed, Cursor a choisi de séduire dabord par la promesse dun usage massif et quasi illimité.
Mais cette stratégie attire déjà des critiques : derrière linterface fluide, Cursor dépend fortement des API OpenAI, et donc de coûts variables quil ne maîtrise pas totalement. Comme Zed, il sera tôt ou tard confronté à la nécessité de facturer plus finement lusage, sous peine de voir ses marges sévaporer.
Trois visions qui convergent vers un même dilemme
En comparant ces approches, un schéma se dessine :
- Zed a choisi la transparence radicale et le modèle économique durable, au risque de perdre des utilisateurs rebutés par la complexité.
- VS Code capitalise sur leffet de masse et la subvention par Microsoft, mais son modèle illimité pourrait devenir intenable.
- JetBrains avance à pas mesurés avec un système de crédits, plus pédagogique mais encore limité.
- Cursor joue la carte de lexpérience utilisateur fluide, mais reporte linévitable : facturer plus précisément les usages lourds.
Conclusion : un test grandeur nature pour la durabilité de lIA embarquée
Avec ce virage, Zed assume un choix courageux mais risqué. Sil parvient à convaincre ses utilisateurs que la tarification au token est juste, prévisible et flexible, il pourrait se positionner comme un modèle de durabilité économique dans lédition de code IA.
À linverse, si les coûts deviennent trop opaques ou si la communauté perçoit ce changement comme une régression, Zed pourrait fragiliser la confiance quil avait réussi à bâtir.
Dans tous les cas, ce basculement sera scruté de près par lensemble du marché. Car derrière Zed, cest toute une question qui se dessine : qui paiera réellement la facture de lintelligence artificielle dans les outils du quotidien des développeurs ?
Et vous ?
Les développeurs sont-ils prêts à accepter une facturation à lusage (token-based), quand beaucoup sattendaient à des outils IA « illimités » dans leur abonnement ?
Cette tarification nannonce-t-elle pas la fin de lillusion du « gratuit » en intelligence artificielle dans les outils de productivité ?
Le système de facturation par token est-il assez transparent et compréhensible pour la majorité des développeurs ?
Ce modèle ne risque-t-il pas de favoriser les grandes entreprises capables dabsorber les coûts, au détriment des indépendants et petites équipes ?
