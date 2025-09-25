Envoyé par Zed Envoyé par

Tout d'abord, nous continuons à proposer, et avons toujours prévu de proposer, plusieurs façons d'utiliser l'IA dans Zed sans avoir à nous payer.



Alors, qu'est-ce qui change ? Nous passons d'un système de limites basé sur les invites à un système de tarification basé sur les jetons pour Zed AI. Pour les nouveaux utilisateurs, cette tarification est effective dès aujourd'hui. Pour les utilisateurs actuels, nous vous informons à l'avance et la migration aura lieu au cours des trois prochains mois. Nous ajoutons également GPT-5 (et mini/nano), Gemini 2.5 Pro et Gemini 2.5 Flash à l'offre hébergée de Zed, en plus des modèles Anthropic déjà disponibles.



Pourquoi ? Nous voulons que notre tarification reflète le coût réel de l'utilisation de l'IA. Les structures de prompt indépendantes des jetons masquent le coût et sont truffées d'incitations inadaptées. Ce changement nous permet d'investir de manière durable dans les fonctionnalités de l'éditeur qui rendent Zed rapide et fiable. Notre stratégie de croissance des revenus à court terme consiste à vendre des fonctionnalités d'entreprise aux entreprises, et notre vision à long terme est de gagner de l'argent en améliorant fondamentalement la manière dont les développeurs collaborent. Nous devons facturer les fonctionnalités d'IA qui nous sont facturées, mais nous n'avons jamais eu l'intention de bâtir notre activité sur le calcul des jetons LLM.