L'éditeur de code Zed change de cap : la tarification de l'IA passe au token au lieu des prompts pour refléter le coût réel de l'utilisation IA
Ajout de nouveaux modèles d'IA et élargissement de l'accès

Le , par Stéphane le calme
9 commentaires

5PARTAGES

6  0 
L'éditeur de code Zed change de cap : la tarification de l'IA passe au token au lieu des prompts pour refléter le coût réel de l'utilisation IA,
ajout de nouveaux modèles d'IA et élargissement de l'accès

Zed sest fait une place dans lécosystème des éditeurs de code en misant sur deux promesses : une expérience de développement ultra-fluide et collaborative, et une intégration native de lintelligence artificielle pour accélérer la productivité. Dans un secteur dominé par Visual Studio Code et JetBrains, Zed a su séduire une communauté croissante grâce à sa rapidité, sa simplicité et son approche « cloud-native » du code.

Mais lIA embarquée a un coût, et ce coût est désormais au centre de la stratégie de Zed. Alors que les utilisateurs étaient jusquici facturés par nombre de prompts envoyés aux modèles de langage, la startup annonce une bascule vers une tarification au nombre de tokens consommés.

Développé par les créateurs de l'éditeur de code Atom et les créateurs du générateur d'analyseur syntaxique Tree-sitter, Zed est écrit en Rust et disponible sous licence GPL. L'équipe affirme que Zed est éditeur collaboratif très performant offrant les fonctionnalités essentielles que l'on attend d'un éditeur moderne. Il est également doté d'un moteur de rendu accéléré par le GPU pour aider les développeurs à créer des logiciels beaucoup plus rapidement

Pourquoi le modèle « prompt-based » nétait plus viable

Facturer par prompt partait dune bonne intention : proposer un quota clair, compréhensible et facilement commercialisable. Mais cette simplicité cachait une asymétrie économique : toutes les requêtes ne se valent pas. Un simple correctif de syntaxe pèse peu en calcul, alors quune analyse dun projet multi-fichiers peut engloutir des milliers de tokens. Résultat : lutilisateur payait la même chose pour deux requêtes, mais Zed supportait des coûts radicalement différents.

Lentreprise a reconnu que ses factures liées aux LLM étaient devenues son plus gros poste de dépense, au point de mettre en péril la viabilité du service. En dautres termes, chaque nouvel abonné risquait daggraver le déficit au lieu de contribuer à léquilibre.

Citation Envoyé par Zed
Tout d'abord, nous continuons à proposer, et avons toujours prévu de proposer, plusieurs façons d'utiliser l'IA dans Zed sans avoir à nous payer.

Alors, qu'est-ce qui change ? Nous passons d'un système de limites basé sur les invites à un système de tarification basé sur les jetons pour Zed AI. Pour les nouveaux utilisateurs, cette tarification est effective dès aujourd'hui. Pour les utilisateurs actuels, nous vous informons à l'avance et la migration aura lieu au cours des trois prochains mois. Nous ajoutons également GPT-5 (et mini/nano), Gemini 2.5 Pro et Gemini 2.5 Flash à l'offre hébergée de Zed, en plus des modèles Anthropic déjà disponibles.

Pourquoi ? Nous voulons que notre tarification reflète le coût réel de l'utilisation de l'IA. Les structures de prompt indépendantes des jetons masquent le coût et sont truffées d'incitations inadaptées. Ce changement nous permet d'investir de manière durable dans les fonctionnalités de l'éditeur qui rendent Zed rapide et fiable. Notre stratégie de croissance des revenus à court terme consiste à vendre des fonctionnalités d'entreprise aux entreprises, et notre vision à long terme est de gagner de l'argent en améliorant fondamentalement la manière dont les développeurs collaborent. Nous devons facturer les fonctionnalités d'IA qui nous sont facturées, mais nous n'avons jamais eu l'intention de bâtir notre activité sur le calcul des jetons LLM.
Les détails du nouveau modèle token-based

Des crédits inclus et une facturation proportionnelle

Le plan Pro passe désormais à 10 $ par mois, contre 20 $ auparavant. Mais attention : il inclut seulement 5 $ de crédits utilisables pour de lIA. Au-delà, chaque utilisateur sera facturé au prix public des modèles, augmenté de 10 % pour couvrir linfrastructure et le support. Cela signifie que le coût final dépendra directement de la consommation réelle en tokens, et du modèle choisi (GPT-5, Gemini, Claude, etc.).



Une flexibilité revendiquée

Zed propose plusieurs alternatives pour garder le contrôle sur ses coûts :
  • Apporter sa propre clé API (OpenAI, Anthropic, Google, etc.), pour payer directement le fournisseur.
  • Utiliser des modèles locaux via Ollama, pour limiter la dépendance au cloud.
  • Passer par lAgent Client Protocol (ACP) afin de connecter des agents externes comme Gemini CLI ou Claude Code.
  • Ou encore désactiver totalement lIA, pour revenir à un usage pur de léditeur.

Citation Envoyé par Zed
Une multitude d'alternatives

Votre facture Zed Pro peut augmenter ou diminuer en fonction de votre utilisation de l'IA. C'est pourquoi nous donnons aux clients Zed Pro un préavis de 3 mois avant la migration vers la nouvelle structure tarifaire, et nous avons investi massivement dans des options alternatives pour l'utilisation de l'IA dans Zed :
  • Apportez vos propres clés API, directement avec des fournisseurs LLM tels que OpenAI, Anthropic, Grok et bien d'autres
  • Utilisez des modèles locaux tels que Ollama
  • Accédez à des agents tiers via ACP, tels que Gemini CLI et Claude Code (d'autres seront bientôt disponibles !)
  • Dépensez via GitHub Copilot, OpenRouter, AWS Bedrock et d'autres hubs de paiement LLM

Vous pouvez également désactiver complètement l'IA dans Zed si vous préférez que votre éditeur ne comporte aucune fonctionnalité d'IA.

Avantages attendus et nouveaux risques

Alignement coûts / usages

En facturant au token, Zed espère enfin aligner ses revenus sur ses coûts réels. Les utilisateurs légers pourraient même y trouver un avantage, en payant moins que dans lancien modèle basé sur les prompts.

Meilleure lisibilité pour les fournisseurs

Le nouveau système rend plus facile lintégration de nouveaux modèles. Plutôt que de jongler avec des quotas de prompts hétérogènes, Zed applique une règle claire et universelle : prix du fournisseur + 10 %.

Mais une prévisibilité mise à lépreuve

Le principal écueil reste la difficulté pour lutilisateur de prédire sa facture. Les tokens sont une métrique technique et abstraite, peu intuitive pour beaucoup de développeurs. Sans outils de suivi et dalerte, certains risquent de voir leurs coûts exploser.

Ce que cela dit du futur des éditeurs de code IA

Le changement de Zed illustre un mouvement plus large : lère des éditeurs « boostés par lIA » gratuits ou illimités touche à sa fin. La puissance de calcul a un prix, et ce prix doit être assumé par les utilisateurs finaux.

Cette évolution marque aussi une montée en maturité. Léditeur de code devient moins un logiciel monolithique et davantage une plateforme orchestratrice où chaque développeur choisit son fournisseur de LLM, sa méthode de facturation et son degré de dépendance au cloud.

Enfin, ce choix met en lumière une tension : les développeurs veulent des outils rapides, puissants et abordables, mais les éditeurs doivent survivre dans un écosystème où chaque requête IA peut coûter cher. La transparence, la pédagogie et la modularité seront déterminantes pour éviter un rejet de la communauté.

Le calendrier de migration

Les nouveaux utilisateurs sont déjà soumis à ce modèle, tandis que les abonnés Pro actuels bénéficient dune transition progressive. La bascule complète est prévue pour le 17 décembre 2025.

Citation Envoyé par Zed
Si vous êtes déjà client, vous devriez avoir reçu un e-mail contenant les détails spécifiques à votre migration. Voici à nouveau le calendrier à titre de référence :
  • Les clients Pro ont jusqu'au 17 décembre 2025 pour migrer, ce qui vous laisse trois mois pour vous organiser. Si vous décidez d'annuler Zed Pro, vous serez transféré vers notre nouvelle formule gratuite à la date d'expiration de votre abonnement. Si vous préférez migrer plus tôt pour accéder aux nouveaux modèles, envoyez un e-mail à billing-support@zed.dev et nous vous aiderons à effectuer la transition.
  • Les utilisateurs Free passeront au nouveau forfait Free le 15 octobre 2025. Vous bénéficierez également d'un nouvel essai Pro de 14 jours avec 20 $ de crédits pour tester notre nouveau modèle de tarification, même si vous avez déjà utilisé un essai Pro par le passé. Vous pouvez commencer cet essai à tout moment, dès aujourd'hui. Notez que le fait de commencer ce nouvel essai Pro vous fera passer à notre nouvelle formule gratuite à la fin de celui-ci.
  • Les utilisateurs en période d'essai sont transférés vers notre ancienne formule gratuite aujourd'hui, le 24 septembre. Vous suivrez le même chemin de migration que les utilisateurs gratuits ci-dessus. Vous bénéficierez également d'un nouvel essai que vous pourrez commencer à tout moment.

Quel avenir pour les éditeurs de code assistés par IA ?

VS Code : gratuité affichée, dépendance cachée

Visual Studio Code reste léditeur le plus utilisé au monde. Sa force est dêtre gratuit, mais son écosystème repose sur des extensions, notamment GitHub Copilot, qui est lui un service payant.

Copilot fonctionne déjà selon un modèle hybride : lutilisateur paie un forfait mensuel (10 $ pour les étudiants, 19 $ pour les pros), et Microsoft assume derrière des coûts de calcul colossaux. Ce modèle reste basé sur lillusion du forfait illimité, même si Microsoft introduit déjà des restrictions implicites (limitation de contexte, priorisation selon la charge).

Comparé à Zed, VS Code offre une expérience plus simple et prévisible pour lutilisateur, mais probablement moins viable à long terme si les coûts des LLM continuent de grimper. La question est de savoir quand  pas si  Microsoft sera forcé dajuster ses prix ou de passer à une facturation plus granulaire.

JetBrains : un modèle premium qui pourrait basculer

JetBrains a toujours joué sur un positionnement « haut de gamme », avec des IDE payants (IntelliJ, PyCharm, Rider, etc.). Leur offre AI Assistant est intégrée aux abonnements mais fonctionne encore sur une logique de crédit mensuel plutôt que de facturation directe au token.

En pratique, cela signifie que JetBrains a déjà préparé le terrain : les utilisateurs disposent dun quota dIA inclus, et au-delà, ils doivent attendre le mois suivant. On est donc déjà dans une logique intermédiaire entre le « tout illimité » et la transparence radicale de Zed.

La bascule complète vers le token pourrait arriver rapidement, car JetBrains, contrairement à Microsoft, ne dispose pas dune infrastructure cloud colossale pour subventionner les usages.

Cursor : loutsider IA qui repousse les limites

Cursor, souvent présenté comme un « VS Code repensé pour lIA », mise sur une intégration encore plus poussée de lassistance intelligente. Contrairement à Zed, Cursor a choisi de séduire dabord par la promesse dun usage massif et quasi illimité.

Mais cette stratégie attire déjà des critiques : derrière linterface fluide, Cursor dépend fortement des API OpenAI, et donc de coûts variables quil ne maîtrise pas totalement. Comme Zed, il sera tôt ou tard confronté à la nécessité de facturer plus finement lusage, sous peine de voir ses marges sévaporer.

Trois visions qui convergent vers un même dilemme

En comparant ces approches, un schéma se dessine :
  • Zed a choisi la transparence radicale et le modèle économique durable, au risque de perdre des utilisateurs rebutés par la complexité.
  • VS Code capitalise sur leffet de masse et la subvention par Microsoft, mais son modèle illimité pourrait devenir intenable.
  • JetBrains avance à pas mesurés avec un système de crédits, plus pédagogique mais encore limité.
  • Cursor joue la carte de lexpérience utilisateur fluide, mais reporte linévitable : facturer plus précisément les usages lourds.

Conclusion : un test grandeur nature pour la durabilité de lIA embarquée

Avec ce virage, Zed assume un choix courageux mais risqué. Sil parvient à convaincre ses utilisateurs que la tarification au token est juste, prévisible et flexible, il pourrait se positionner comme un modèle de durabilité économique dans lédition de code IA.

À linverse, si les coûts deviennent trop opaques ou si la communauté perçoit ce changement comme une régression, Zed pourrait fragiliser la confiance quil avait réussi à bâtir.

Dans tous les cas, ce basculement sera scruté de près par lensemble du marché. Car derrière Zed, cest toute une question qui se dessine : qui paiera réellement la facture de lintelligence artificielle dans les outils du quotidien des développeurs ?

Source : annonce de Zed

Et vous ?

Les développeurs sont-ils prêts à accepter une facturation à lusage (token-based), quand beaucoup sattendaient à des outils IA « illimités » dans leur abonnement ?

Cette tarification nannonce-t-elle pas la fin de lillusion du « gratuit » en intelligence artificielle dans les outils de productivité ?

Le système de facturation par token est-il assez transparent et compréhensible pour la majorité des développeurs ?

Ce modèle ne risque-t-il pas de favoriser les grandes entreprises capables dabsorber les coûts, au détriment des indépendants et petites équipes ?
9 commentaires
