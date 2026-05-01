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Après 23 ans, un fork de Notepad++ arrive sur Mac avec une application native et la prise en charge des plugins, cependant l'auteur original de Notepad++ conteste l'utilisation du nom Notepad++ pour le fork

Le , par Jade Emy
5 commentaires

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24  1 
Un nouveau fork de Notepad++ pour Mac a été publié, apportant cet éditeur de code Windows de longue date sur macOS sous la forme d'une application native construite à partir du code source original, le rendant ainsi accessible aux utilisateurs Apple sans émulation ni couches de compatibilité après plus de deux décennies en tant que pilier de Windows. Les utilisateurs n'ont pas besoin de Wine, Porting Kit, CrossOver ou de la traduction Rosetta, car l'application offre une véritable expérience autonome. Les fonctionnalités principales restent proches de la version Windows, notamment le moteur Scintilla, l'édition par onglets, la coloration syntaxique pour plus de 80 langages, la recherche et le remplacement, l'enregistrement de macros et la prise en charge des plugins.

Notepad++ est un éditeur de texte et de code source destiné à Microsoft Windows. Il prend en charge l'édition par onglets, ce qui permet de travailler sur plusieurs fichiers ouverts dans une seule fenêtre. Le nom du programme vient de l'opérateur d'incrémentation postfixé du langage C. Notepad++ est un éditeur de code source. Il propose la mise en évidence de la syntaxe, le repliement de code et une fonction d'autocomplétion limitée pour les langages de programmation, de script et de balisage, mais ne dispose pas de complétion intelligente ni de vérification syntaxique. Ainsi, il peut mettre correctement en évidence le code écrit dans un langage pris en charge, mais il n'est pas possible de vérifier si la syntaxe est valide en interne ou si le code est compilable.

Notepad++ prend en charge les macros et les plugins, et a été salué pour sa solide architecture de plugins qui a permis d'intégrer diverses nouvelles fonctionnalités au programme. Actuellement, plus de 140 plugins compatibles sont développés pour Notepad++, dont 10 sont inclus par défaut dans le programme. Le premier plugin à avoir été inclus dans le programme était « TextFX », qui comprend la validation W3C pour le HTML et le CSS, le tri de texte, la modification de la casse des caractères et la gestion des guillemets.

Récemment, un nouveau fork de Notepad++ pour Mac a été publié, apportant cet éditeur de code Windows de longue date sur macOS sous la forme d'une application native construite à partir du code source original, le rendant ainsi accessible aux utilisateurs Apple sans émulation ni couches de compatibilité après plus de deux décennies en tant que pilier de Windows. La version Mac est un portage communautaire open source non officiel, disponible gratuitement sous licence GNU General Public License. Les utilisateurs n'ont pas besoin de Wine, Porting Kit, CrossOver ou de la traduction Rosetta, car l'application offre une véritable expérience autonome.


L'application prend en charge à la fois les Mac Apple Silicon et Intel en tant que binaire universel, avec une prise en charge native ARM64 pour les appareils M1, M2, M3, M4 et M5, elle ne nécessite donc pas de traduction Rosetta. Son interface utilise les API Cocoa natives pour les menus, les boîtes de dialogue, les sélecteurs de fichiers, les raccourcis clavier et la gestion des fenêtres, le responsable de maintenance Andrey Letov ayant remplacé le front-end Win32 d'origine par Objective-C++.

Les fonctionnalités principales restent proches de la version Windows, notamment le moteur Scintilla, l'édition par onglets, la coloration syntaxique pour plus de 80 langages, la recherche et le remplacement, l'enregistrement de macros et la prise en charge des plugins. Plugin Admin est inclus, avec une liste croissante de plugins compatibles avec macOS, et l'application est disponible sur le site web de Notepad++ pour Mac, sans publicité ni aucun coût caché.

Qu'est-ce que Notepad++ pour Mac ?

Notepad++ est désormais disponible sous forme d'application native pour macOS. Il s'agit d'un éditeur de code source gratuit et open source, qui remplace le Bloc-notes, prend en charge de nombreux langages de programmation et est idéal pour l'édition de texte en général. Aucun Wine, Porting Kit ou couche d'émulation n'est nécessaire : il s'agit d'un portage non officiel, entièrement natif et indépendant, régi par la Licence publique générale GNU.

Basé sur le puissant composant d'édition Scintilla, Notepad++ pour Mac est écrit en Objective C++ et utilise des API purement natives de la plateforme afin de garantir une vitesse d'exécution plus élevée et un encombrement réduit du programme. J'espère que vous apprécierez Notepad++ sur macOS autant que j'ai pris plaisir à l'adapter pour Mac.

Ce projet est un portage communautaire open source indépendant et non officiel de...
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5 commentaires
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Mingolito
Avatar de Mingolito
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 02/05/2026 à 16:11
Alors on dit aux gens que le code est open source pour leur faire plaisir, puis alors dès que quelqu'un prends le code pour en faire un fork l'auteur s'insurge, bon alors il faut savoir, quand on met son code en open source oui des forks peuvent apparaitre, c'est normal, ce problème arrive de plus en plus, sans compter qu'avec l'IA ça devient de plus en plus simple. Il est arrivé la même chose il y a peu avec OnlyOffice, qui a été forké, et finalement ils n'ont pas aimé ça. Certains ont fait le contraire, essayer de passer d'une licence open source à une licence propriétaire, ce qui n'est généralement pas du gout des utilisateurs, généralement ça fait scandale.

Alors pour le nom, il a déposé Notepad++ ? dans le monde entier ? ce dépôt est il légitime ? juste ++ ajouté à notepad qui est un mot commun, et aussi un nom de produit déjà utilisé au départ par Microsoft...
Est ce qu'il à déposé la marque "Notepad++ for Mac" ? dans le monde entiers ?
Bref l'auteur original se sent dépossédé, mais juridiquement sa situation est fragile, peut il stopper un fork s'il a mis son code en open Source ? Peut il vraiment empécher l'utilisation du mot Notepad ++ ?
Au pire l'auteur du fork n'a qu'à nommer son fork par exemple "Notepadmac++" et ça sera terminé.
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Sebas00
Avatar de Sebas00
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 02/05/2026 à 18:59
Salut,

Je rejoins à 100% Mingolito. C'est le grand classique du "syndrome de la cathédrale et du bazar" : on adore l'Open Source quand la communauté bosse gratuitement pour corriger les bugs, mais on sort les avocats dès qu'un fork gagne en popularité.

Sur le plan strictement juridique, l'auteur original (Don Ho) joue sur les mots. La licence GPL v3 protège le code source (le droit d'auteur), mais elle ne donne effectivement aucun droit sur la *marque commerciale* (Trademark). C'est pour ça que Mozilla avait forcé Debian à renommer Firefox en "Iceweasel" à l'époque : tu peux forker le code, mais tu ne peux pas utiliser le logo et le nom déposé.

Par contre, techniquement parlant, ce portage Mac est une excellente nouvelle. Le fait qu'il soit écrit en Objective-C++, qu'il passe le Gatekeeper de macOS et qu'il soit signé avec un Apple Developer ID apporte de vraies garanties de sécurité par rapport aux bidouilles via Wine ou CrossOver qu'on se traînait jusqu'ici. Surtout quand on sait que le Notepad++ original a récemment subi des tentatives de supply chain attack.

S'il veut s'éviter un procès inutile, l'auteur du fork a juste à le renommer en "MacPad++" ou "NotepadMac" et l'affaire est pliée. Le code restera libre et les utilisateurs Mac auront enfin un éditeur natif léger.
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abrillant
Avatar de abrillant
Membre averti https://www.developpez.com
Le 04/05/2026 à 11:58
"Andrey started the Notepad++ for Mac project in March 2026 to close a twenty-year gap: Mac users who loved Notepad++ on Windows had never had a native equivalent. The port is written in Objective-C++ on top of Scintilla and Cocoa (the "right way" instead of a Wine wrapper), and multi-agent AI development workflows are what make a one-person project at this scale practical. He also maintains the macOS plugin ecosystem and the plugin registry that powers Plugin Admin inside the app."


Concernant ce portage, on pourrait plutôt parler de réécriture. Donc ce n'est pas vraiment un fork, mais un clone des fonctionnalités tout en "empruntant le nom" sans parler de l'usage de l'IA. Je comprend tout de même que l'auteur original n'apprécie pas. En gros "Andrey" s'est servi de la notoriété de notepad++ sous windows, pour se faire de la publicité, sans parler de l'appel aux dons sur sa page. Pour moi, on est pas du tout dans la philosophie "open source", j'apporte des corrections/évolutions à un projet existant. Demain, je dépose un projet open source et une autre personne passe cela à la moulinette d'une IA pour se créer un clone des fonctionnalités et en tirer profit, là cela ne va pas du tout .
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Sebas00
Avatar de Sebas00
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 04/05/2026 à 12:18
Citation Envoyé par abrillant Voir le message
"Andrey started the Notepad++ for Mac project in March 2026 to close a twenty-year gap: Mac users who loved Notepad++ on Windows had never had a native equivalent. The port is written in Objective-C++ on top of Scintilla and Cocoa (the "right way" instead of a Wine wrapper), and multi-agent AI development workflows are what make a one-person project at this scale practical. He also maintains the macOS plugin ecosystem and the plugin registry that powers Plugin Admin inside the app."


Concernant ce portage, on pourrait plutôt parler de réécriture. Donc ce n'est pas vraiment un fork, mais un clone des fonctionnalités tout en "empruntant le nom" sans parler de l'usage de l'IA. Je comprend tout de même que l'auteur original n'apprécie pas. En gros "Andrey" s'est servi de la notoriété de notepad++ sous windows, pour se faire de la publicité, sans parler de l'appel aux dons sur sa page. Pour moi, on est pas du tout dans la philosophie "open source", j'apporte des corrections/évolutions à un projet existant. Demain, je dépose un projet open source et une autre personne passe cela à la moulinette d'une IA pour se créer un clone des fonctionnalités et en tirer profit, là cela ne va pas du tout .
Salut Alexandre,

Tu mets le doigt sur le véritable problème de fond. Effectivement, la sémantique est primordiale ici : si le code a été généré de zéro (ou presque) en Objective-C++ par des LLM pour imiter le comportement de Notepad++, on n'est absolument plus sur un "fork" au sens strict (pas de continuité de l'historique Git, cela va sans dire). C'est un clone fonctionnel, ou du reverse-engineering assisté par IA.

Ça ouvre une boîte de Pandore assez effrayante pour le monde de l'Open Source. Demain, n'importe qui pourra cloner des repos populaires dans d'autres langages à coups de prompts, compiler ça proprement, et usurper la marque pour capter le trafic (et les dons qui vont avec).

Mais au-delà de l'éthique "Open Source", c'est d'un point de vue sécurité que c'est inquiétant. Le code original de Notepad++ a été relu, testé et audité par des milliers de développeurs pendant plus de 20 ans. À l'inverse, un clone recraché par des agents IA en quelques mois contient forcément son lot "d'hallucinations" de code, de failles logiques ou de dépendances mal gérées qu'un développeur seul ne peut pas auditer sérieusement.

Donc je te rejoins à 100 % : s'approprier le nom "Notepad++" pour masquer un clone IA, c'est du marketing trompeur. Un renommage est indispensable pour que les utilisateurs sachent vraiment ce qu'ils installent sur leur machine.
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abrillant
Avatar de abrillant
Membre averti https://www.developpez.com
Le 04/05/2026 à 13:34
Citation Envoyé par Sebas00 Voir le message
Salut Alexandre,

Tu mets le doigt sur le véritable problème de fond. Effectivement, la sémantique est primordiale ici : si le code a été généré de zéro (ou presque) en Objective-C++ par des LLM pour imiter le comportement de Notepad++, on n'est absolument plus sur un "fork" au sens strict (pas de continuité de l'historique Git, cela va sans dire). C'est un clone fonctionnel, ou du reverse-engineering assisté par IA.

Ça ouvre une boîte de Pandore assez effrayante pour le monde de l'Open Source. Demain, n'importe qui pourra cloner des repos populaires dans d'autres langages à coups de prompts, compiler ça proprement, et usurper la marque pour capter le trafic (et les dons qui vont avec).

Mais au-delà de l'éthique "Open Source", c'est d'un point de vue sécurité que c'est inquiétant. Le code original de Notepad++ a été relu, testé et audité par des milliers de développeurs pendant plus de 20 ans. À l'inverse, un clone recraché par des agents IA en quelques mois contient forcément son lot "d'hallucinations" de code, de failles logiques ou de dépendances mal gérées qu'un développeur seul ne peut pas auditer sérieusement.

Donc je te rejoins à 100 % : s'approprier le nom "Notepad++" pour masquer un clone IA, c'est du marketing trompeur. Un renommage est indispensable pour que les utilisateurs sachent vraiment ce qu'ils installent sur leur machine.

Salut Seb,

Oui c'est effrayant, cela rejoint la plateforme IA que j'ai vu passé il y a pas longtemps qui propose une réécriture des codes open source pour disposer d'une licence adaptée. C'est comme un auteur qui écrit un bouquin sur un sujet en Français et un LLM en réalise une version plus ou moins modifiée en anglais et le tout est revendu indépendamment de l'auteur initial. Cela impact tout l'écosystème de production numérique...
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