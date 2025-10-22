Notepad++ 8.8.7 est disponible et garantit désormais l'authenticité grâce à la signature GlobalSign, apporte une amélioration à la FunctionList Perl et corrige plusieurs bogues signalés par les utilisateurs

Notepad++ a publié la version 8.8.7, marquant une étape importante avec la signature du logiciel par un certificat légitime de GlobalSign. Cela résout les préoccupations antérieures concernant l'authenticité des versions après l'expiration du certificat précédent. La mise à jour améliore également les fonctionnalités, en résolvant plusieurs problèmes signalés par les utilisateurs et en apportant des améliorations à la FunctionList Perl.
Notepad++ est un éditeur de code source gratuit (au sens de « liberté d'expression » et aussi au sens de « bière gratuite ») qui remplace le Bloc-notes et prend en charge plusieurs langages de programmation. Fonctionnant sous MS Windows, son utilisation est régie par la licence publique générale GNU.
Basé sur le puissant composant d'édition Scintilla, Notepad++ est écrit en C++ et utilise l'API Win32 pure et la STL, ce qui garantit une vitesse d'exécution plus élevée et une taille de programme plus petite. En optimisant autant de routines que possible sans perdre en convivialité, Notepad++ tente de réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone. En utilisant moins de puissance CPU, le PC peut ralentir et réduire sa consommation d'énergie, ce qui se traduit par un environnement plus écologique.
Notepad++ v8.8.7 est désormais signé numériquement avec un certificat GlobalSign, ce qui résout les problèmes liés à l'authenticité des versions depuis l'expiration du certificat précédent. Le projet a créé une organisation à but non lucratif afin de répondre aux exigences des autorités de certification en matière de signature numérique.
Cette version apporte également une amélioration à la liste des fonctions Perl et corrige plusieurs bogues signalés par les utilisateurs, notamment des problèmes liés à la surveillance en double affichage, des fuites de mémoire dans le mappeur de raccourcis et le rafraîchissement de la boîte de dialogue UDL.
Le communiqué de l'équipe Notepad++ concernant l'obtention du certificat GlobalSign est présenté ci-après :
« Avec cette version v8.8.7, Notepad++ est désormais signé par un certificat légitime délivré par GlobalSign. Il s'agit d'une avancée majeure en matière de sécurité, qui devrait résoudre définitivement toutes les préoccupations concernant l'authenticité et l'intégrité des versions de Notepad++ (présentes depuis la version v8.8.2, date à laquelle le certificat précédent a expiré).
Ces derniers mois ont été difficiles, entre les obstacles administratifs et les démarches auprès des autorités de certification pour y parvenir. En substance, pour qu'un projet open source obtienne un certificat à son nom, il doit être reconnu comme une entité commerciale. Dans notre cas, cela impliquait de créer et d'enregistrer une organisation à but non lucratif (OBNL) sous le nom du projet dans le pays de résidence du responsable du projet. Ce processus a permis de satisfaire aux exigences de la société de certification.
Malgré cette démarche officielle, veuillez noter que Notepad++ reste un projet communautaire à but non lucratif.
L'obtention de ce certificat officiel nécessite un investissement important : 647 pour 3 ans. Bien que modeste selon les normes des entreprises, il s'agit d'une dépense considérable pour un projet open source sans modèle économique. Si vous souhaitez contribuer à couvrir ce coût, votre don sera sincèrement apprécié. »
Source : Notepad++ v8.8.7
