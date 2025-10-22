Notepad++ 8.8.7 est disponible et garantit désormais l'authenticité grâce à la signature GlobalSign, apporte une amélioration à la FunctionList Perl et corrige plusieurs bogues signalés par les utilisateurs



Notepad++ est un éditeur de code source gratuit (au sens de « liberté d'expression » et aussi au sens de « bière gratuite ») qui remplace le Bloc-notes et prend en charge plusieurs langages de programmation. Fonctionnant sous MS Windows, son utilisation est régie par la licence publique générale GNU.Basé sur le puissant composant d'édition Scintilla, Notepad++ est écrit en C++ et utilise l'API Win32 pure et la STL, ce qui garantit une vitesse d'exécution plus élevée et une taille de programme plus petite. En optimisant autant de routines que possible sans perdre en convivialité, Notepad++ tente de réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone. En utilisant moins de puissance CPU, le PC peut ralentir et réduire sa consommation d'énergie, ce qui se traduit par un environnement plus écologique.Notepad++ v8.8.7 est désormais signé numériquement avec un certificat GlobalSign, ce qui résout les problèmes liés à l'authenticité des versions depuis l'expiration du certificat précédent. Le projet a créé une organisation à but non lucratif afin de répondre aux exigences des autorités de certification en matière de signature numérique.Cette version apporte également une amélioration à la liste des fonctions Perl et corrige plusieurs bogues signalés par les utilisateurs, notamment des problèmes liés à la surveillance en double affichage, des fuites de mémoire dans le mappeur de raccourcis et le rafraîchissement de la boîte de dialogue UDL.Le communiqué de l'équipe Notepad++ concernant l'obtention du certificat GlobalSign est présenté ci-après :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du projet Notepad++ crédible ou pertinente ?