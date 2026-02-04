La suite d'outils de développement Xcode 26.3 d'Apple ajoute la prise en charge de Claude, Codex et d'autres outils agents via MCP pour créer, tester et déployer de manière autonome des applications

Xcode 26.3 libère toute la puissance du codage agentique



Xcode est une suite d'outils de développement permettant de créer des applications sur les appareils Apple. Elle comprend un environnement de développement intégré (EDI) du même nom pour macOS, utilisé pour développer des logiciels pour macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et visionOS. Elle a été initialement lancée fin 2003 ; la dernière version stable est la version 26.2, sortie le 12 décembre 2025, et est disponible gratuitement via le Mac App Store et le site web Apple Developer.Le Model Context Protocol (MCP) est un protocole standard ouvert conçu pour connecter des modèles d'intelligence artificielle (IA) (notamment des grands modèles de langage, des grands modèles de raisonnement ou agents conversationnels) à des outils, services et sources de données externes. Il a été introduit par la société américaine Anthropic fin 2024, avec l'objectif de fournir une interface universelle pour intégrer des données contextuelles et des fonctionnalités externes aux modèles, quel que soit le fournisseur. Ce protocole open source vise à éliminer les silos d'information en remplaçant la multitude d'intégrations spécifiques par un mécanisme unifié, permettant aux modèles d'IA d'accéder de manière standardisée à des données en temps réel et d'exécuter des actions au sein de leur environnement logiciel.Récemment, Apple a annoncé une nouvelle version de Xcode, la dernière version de son environnement de développement intégré permettant de créer des logiciels pour ses propres plateformes, telles que l'iPhone et le Mac. La principale fonctionnalité de la version 26.3 est la prise en charge d'outils de codage agentique à part entière, tels que Codex d'OpenAI ou Claude Agent, avec une interface latérale permettant d'attribuer des tâches aux agents à l'aide d'invites et de suivre leur progression et leurs modifications.Ceci est rendu possible grâce au Model Context Protocol (MCP), un protocole ouvert qui permet aux agents IA de fonctionner avec des outils externes et des ressources structurées. Xcode agit comme un point de terminaison MCP qui expose un ensemble d'interfaces invocables par machine et donne aux outils IA tels que Codex ou Claude Agent accès à un large éventail de primitives EDI telles que le graphe de fichiers, la recherche de documents, les paramètres de projet, etc. Si le chat et les workflows IA étaient déjà pris en charge dans Xcode auparavant, cette version leur donne un accès beaucoup plus approfondi aux fonctionnalités et capacités de Xcode.Voici l'annonce de Xcode 26.3 :Xcode 26.3 introduit la prise en charge du codage agentique, une nouvelle fonctionnalité de Xcode qui permet aux développeurs de créer des applications à l'aide d'agents de codage tels que Claude Agent d'Anthropic et Codex d'OpenAI. Grâce au codage agentique, Xcode peut travailler de manière plus autonome pour atteindre les objectifs des développeurs, qu'il s'agisse de décomposer les tâches, de prendre des décisions en fonction de l'architecture du projet ou d'utiliser des outils intégrés.S'appuyant sur les fonctionnalités intelligentes introduites dans Xcode 26, qui proposait un tout nouvel assistant de codage pour l'écriture et l'édition dans Swift, cette version permet aux agents de codage d'accéder à encore plus de fonctionnalités de Xcode. Les agents tels que Claude Agent et Codex peuvent désormais collaborer tout au long du cycle de développement, donnant aux développeurs la possibilité de rationaliser les flux de travail, d'itérer plus rapidement et de donner vie à leurs idées comme jamais auparavant. Les agents peuvent rechercher de la documentation, explorer des structures de fichiers, mettre à jour les paramètres du projet et vérifier leur travail visuellement en capturant des aperçus Xcode et en itérant à travers les builds et les corrections.« Chez Apple, notre objectif est de créer des outils qui mettent les technologies de pointe directement entre les mains des développeurs afin qu'ils puissent créer les meilleures applications possibles », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs mondiaux chez Apple. « Le codage agentique stimule la productivité et la créativité, en rationalisant le flux de travail de développement afin que les développeurs puissent se concentrer sur l'innovation. »Grâce à un accès transparent à Claude Agent et Codex, les développeurs peuvent intégrer directement le raisonnement avancé de ces modèles dans leur flux de travail de création d'applications. Cette connexion combine la puissance de ces agents avec les capacités natives de Xcode pour fournir les meilleurs résultats lors du développement pour les plateformes Apple, offrant aux développeurs la flexibilité nécessaire pour travailler avec le modèle le mieux adapté à leur projet.En plus de ces intégrations natives, Xcode 26.3 met ses capacités à disposition via le Model Context Protocol, une norme ouverte qui offre aux développeurs la flexibilité d'utiliser n'importe quel agent ou outil compatible avec Xcode.Xcode 26.3 est disponible dès aujourd'hui en version candidate pour tous les membres du programme Apple Developer Program, et sera bientôt disponible sur l'App Store.