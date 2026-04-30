Après 23 ans, Notepad++ arrive enfin sur Mac avec une application native et la prise en charge des plugins, le rendant ainsi accessible aux utilisateurs Apple sans émulation ni couches de compatibilité

Qu'est-ce que Notepad++ pour Mac ?

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Notepad++ est un éditeur de texte et de code source destiné à Microsoft Windows. Il prend en charge l'édition par onglets, ce qui permet de travailler sur plusieurs fichiers ouverts dans une seule fenêtre. Le nom du programme vient de l'opérateur d'incrémentation postfixé du langage C. Notepad++ est un éditeur de code source. Il propose la mise en évidence de la syntaxe, le repliement de code et une fonction d'autocomplétion limitée pour les langages de programmation, de script et de balisage, mais ne dispose pas de complétion intelligente ni de vérification syntaxique. Ainsi, il peut mettre correctement en évidence le code écrit dans un langage pris en charge, mais il n'est pas possible de vérifier si la syntaxe est valide en interne ou si le code est compilable.Notepad++ prend en charge les macros et les plugins, et a été salué pour sa solide architecture de plugins qui a permis d'intégrer diverses nouvelles fonctionnalités au programme. Actuellement, plus de 140 plugins compatibles sont développés pour Notepad++, dont 10 sont inclus par défaut dans le programme. Le premier plugin à avoir été inclus dans le programme était « TextFX », qui comprend la validation W3C pour le HTML et le CSS, le tri de texte, la modification de la casse des caractères et la gestion des guillemets.Récemment, un nouveau fork de Notepad++ pour Mac a été publié, apportant cet éditeur de code Windows de longue date sur macOS sous la forme d'une application native construite à partir du code source original, le rendant ainsi accessible aux utilisateurs Apple sans émulation ni couches de compatibilité après plus de deux décennies en tant que pilier de Windows. La version Mac est un portage communautaire open source non officiel, disponible gratuitement sous licence GNU General Public License. Les utilisateurs n'ont pas besoin de Wine, Porting Kit, CrossOver ou de la traduction Rosetta, car l'application offre une véritable expérience autonome.L'application prend en charge à la fois les Mac Apple Silicon et Intel en tant que binaire universel, avec une prise en charge native ARM64 pour les appareils M1, M2, M3, M4 et M5, elle ne nécessite donc pas de traduction Rosetta. Son interface utilise les API Cocoa natives pour les menus, les boîtes de dialogue, les sélecteurs de fichiers, les raccourcis clavier et la gestion des fenêtres, le responsable de maintenance Andrey Letov ayant remplacé le front-end Win32 d'origine par Objective-C++.Les fonctionnalités principales restent proches de la version Windows, notamment le moteur Scintilla, l'édition par onglets, la coloration syntaxique pour plus de 80 langages, la recherche et le remplacement, l'enregistrement de macros et la prise en charge des plugins. Plugin Admin est inclus, avec une liste croissante de plugins compatibles avec macOS, et l'application est disponible sur le site web de Notepad++ pour Mac, sans publicité ni aucun coût caché.Notepad++ est désormais disponible sous forme d'application native pour macOS. Il s'agit d'un éditeur de code source gratuit et open source, qui remplace le Bloc-notes, prend en charge de nombreux langages de programmation et est idéal pour l'édition de texte en général. Aucun Wine, Porting Kit ou couche d'émulation n'est nécessaire : il s'agit d'un portage non officiel, entièrement natif et indépendant, régi par la Licence publique générale GNU.Basé sur le puissant composant d'édition Scintilla, Notepad++ pour Mac est écrit en Objective C++ et utilise des API purement natives de la...