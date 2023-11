Aujourd'hui marque le 20e anniversaire de Notepad++ (23 novembre 2003), date à laquelle il a lancé sa première version (v1.0) sur SourceForge.De la v1.0 à la v8.6 actuelle, il y a eu 238 versions officielles (sans compter les versions retirées en raison de bogues critiques). Je me souviens encore qu'entre la v1.x et la v2.0, je me suis inscrit à plusieurs reprises sur divers sites web, afin de pouvoir spammer les forums avec des messages du type "" (Notepad++ est génial !). Au début du projet, il s'agissait d'un projet individuel, du codage à la conception du site web, en passant par le marketing, la conception du logo et l'interaction avec l'utilisateur, ce qui confirme que "".Au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs augmentait, la popularité de Notepad++ augmentait également, et je n'avais plus besoin d'aller sur différents forums pour crier "". Pendant ce temps, les demandes de fonctionnalités et les rapports de bogues ont également augmenté, et heureusement, des contributeurs ont commencé à rejoindre le projet Notepad++ et à aider à améliorer les fonctionnalités et à corriger les bogues. Ces contributeurs comprennent des codeurs, des testeurs, des traducteurs de différents pays et des utilisateurs chevronnés qui connaissent les fonctions de Notepad++ mieux que moi (ils existent, mais ils sont rares) qui écrivent et maintiennent le manuel de l'utilisateur de Notepad++, et qui aident également à gérer les problèmes et à répondre aux questions des utilisateurs réguliers sur le forum - grâce au dévouement de ces contributeurs au projet, la communauté Notepad++ a vu le jour.À l'occasion du 20e anniversaire de Notepad++, je tiens à exprimer ma gratitude à tous les contributeurs : sans vous, Notepad++ ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.La multi-édition (Multi-edit) est la fonctionnalité principale de cette version. Voici une petite démo pour montrer ce dont Notepad++ v8.6 est capable :Une autre fonctionnalité fréquemment demandée et qui a été implémentée dans cette version est la mémorisation des fichiers inaccessibles à travers les sessions, en utilisant des documents vides et en lecture seule comme placeholders. Pour activer cette fonctionnalité, cochez l'optiondans la sectionde la boîte de dialogue Préférences.Cette version apporte plus d'améliorations et de corrections de bugs. Pour obtenir la version 8.6 et découvrir ses fonctionnalités, veuillez consulter ce lien :