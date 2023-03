Fix notepad replacement opening file name containing white space regression.

Fix regression about visual glitch of Find in Files progress window & Document Switcher.

Update to Scintilla 5.3.3 and Lexilla 5.2.2.

Add new explorer context menu entry “Edit with Notepad++” for WINDOWS 11.

Add show non-printable characters command.

Apply tab colors to document list items, and add groups to document list.

Add middle mouse click ability to close doc in Document List.

Add Begin/End Select in Column Mode command.

Add option to make auto-completion list brief.

Remove duplicate items in function/word list of Auto-completion.

Fix missing items in word autocomplete.

Fix autocomplete to sort case insensitive issue.

Change behaviour: make Select and Find (Next/Previous) always in normal search mode.

Change behaviour: make volatile Find uses least-strict option settings.

Change behaviour: Don’t populate in Find what if a stream selection more than 1024 characters.

Fix wrong value set in Preferences->Performance->“Define Large File Size”.

Fix untitled document number jumping or repeated problem.

Fix dock-able panels not restoring for mono instances when Notepad++ is in the tray.

Fix panels not restored from systemtray with “Edit with Notepad++” in admin mode.

Fix hit text in search results not being scrolled in the view issue.

Add new notification NPPN_EXTERNALLEXERBUFFER for lexer plugin with buffer ID when a new lexer is applied to the buffer in question.

Fix Synch H/V Scrolling commands not sync with 2 views.

Add several GUI enhancement.

Make several GUI items translatable.

La sortie de Notepad++ 8.5 s'accompagne d'une mise à jour importante qui facilitera grandement la vie des utilisateurs de Windows 11 : une entrée dans le menu contextuel.La dernière version de l'éditeur de texte ajoute une nouvelle option Editer avec Notepad++ au menu du clic droit dans Windows 11. Cette option était déjà disponible auparavant, mais elle était enfouie à un niveau inférieur, sous le sous-menu Afficher plus d'options. Il s'agit d'un changement mineur mais significatif qui contribue à améliorer le flux de travail.Bien que l'arrivée de la prise en charge du menu contextuel soit peut-être le changement le plus remarquable de Notepad++ 8.5, c'est loin d'être la seule nouveauté de cette version. La liste complète des corrections de bogues et des nouvelles fonctionnalités est la suivante :Source : Notepad Que pensez-vous de Notepad++ sur Windows 11 ?