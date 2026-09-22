L'éditeur de code Sublime Text version 4213 est disponible avec la prise en charge de Python 3.14, des améliorations au niveau de la coloration syntaxique et des thèmes d'icônes de fichiers

open_terminal

git status

disable_plugin_host_3.3

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Sublime Text est un éditeur de texte et de code source doté d'une interface minimaliste, de la coloration syntaxique et du repliement de code avec une prise en charge native de nombreux langages de programmation et de balisage, d'une fonction de recherche et de remplacement prenant en charge les expressions régulières, d'une fenêtre de terminal/console intégrée et de thèmes personnalisables. Disponible sous Windows, macOS et Linux, ses fonctionnalités peuvent être étendues grâce à des plugins écrits en Python. Sublime Text est un logiciel propriétaire, mais il peut être téléchargé gratuitement et utilisé en version d'évaluation sans limite de durée.Sublime Text a publié la version 4213, qui marque une étape importante pour cet éditeur de code très populaire grâce à l'ajout de la prise en charge de Python 3.14. Cette mise à jour offre des fonctionnalités de script modernes aux développeurs qui s'appuient sur l'écosystème de plugins de Sublime Text, alignant ainsi l'éditeur sur la dernière version de l'environnement d'exécution de Python. Cette mise à jour est une excellente nouvelle pour les mainteneurs des packages de coloration syntaxique et des systèmes de compilation qui dépendent de l'exécution intégrée de Python.Cette version inclut également Python 3.3, bien que l'interpréteur hérité soit désormais désactivé par défaut et qu'il soit prévu de le supprimer dans une prochaine version. Les utilisateurs rencontrant des problèmes de compatibilité des plugins avec le nouvel hôte Python 3.14 peuvent réactiver temporairement Python 3.3 via le paramètre. Cette mesure transitoire laisse aux auteurs de plugins et aux utilisateurs le temps d'adapter leurs extensions avant que l'ancien moteur d'exécution ne soit complètement supprimé.Au-delà des mises à jour Python, Sublime Text v4213 introduit la prise en charge des thèmes dicônes de fichiers, apporte une nouvelle commande open_terminal permettant d'ouvrir des émulateurs de terminal externes, et améliore les sélecteurs de portée qui peuvent désormais utiliser le signepour cibler explicitement les portées enfants.Parmi les gains de performances, on note une sauvegarde plus rapide lors de lenregistrement dun grand nombre de fichiers, ainsi qu'une commande git status plus rapide. Le journal des modifications répertorie également des catégories supplémentaires concernant lAPI, des améliorations spécifiques aux plateformes Windows, Mac et Linux, ainsi que divers correctifs.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de Sublime Text ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?