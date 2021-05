Sublime Text est un éditeur de texte générique codé en C++ et Python, disponible sur Windows, Mac et Linux. Le logiciel a été conçu tout d'abord comme une extension pour Vim, riche en fonctionnalités. Ses créateurs ont annoncé la disponibilité générale de Sublime Text 4, une mise à jour majeure qui modifie l’interface avec un tout nouveau moteur de rendu accéléré par le GPU.Les clés de licence Sublime Text ne sont plus liées à une seule version majeure, elles sont désormais valables pour toutes les mises à jour dans les 3 ans suivant l'achat. Après cela, vous aurez toujours un accès complet à toutes les versions de Sublime Text publiées dans la fenêtre de 3 ans, mais les versions plus récentes nécessiteront une mise à niveau de la licence. Ce sont les mêmes termes de licence qui seront utilisés pour Sublime Merge, et ils nous permettent de fournir des mises à jour plus fréquentes et plus intéressantes dès qu'elles sont prêtes, sans avoir à les intégrer dans une nouvelle version majeure.En clair, l’un des changements les plus importants concerne son modèle économique. Sublime Text est une application payante, bien qu'elle puisse être utilisée gratuitement sans limite sur les fonctions disponibles. Si l'application reposait sur un business model impliquant des mises à jour majeures payantes, l’éditeur a choisi d'opter pour celui qui a été popularisé par Sketch, oscillant entre licence finale et abonnement. Une licence donne droit à trois ans de mises à jour, il faudra payer à nouveau pour continuer à en bénéficier au-delà, mais la version que vous aurez à l’issue des trois ans restera fonctionnelle sans limite.Les onglets de fichiers ont été améliorés pour rendre les vues fractionnées sans effort, avec une prise en charge dans toute l'interface et des commandes intégrées. La barre latérale, la barre d'onglets, Goto Anything, Goto Definition, la saisie semi-automatique et plus encore ont tous été modifiés pour rendre la navigation dans le code plus facile et plus intuitive que jamais.Sublime Text pour Mac inclut désormais une prise en charge native des processeurs Apple Silicon. Les versions Linux ARM64 sont également disponibles pour des appareils tels que le Raspberry Pi.Les thèmes par défaut et adaptatifs ont été actualisés avec de nouveaux styles d'onglets et une gradation de volet inactive. Les thèmes et les jeux de couleurs prennent en charge la commutation automatique du mode sombre. Le thème adaptatif sur Windows et Linux comporte désormais des barres de titre personnalisées.Le moteur de saisie semi-automatique a été réécrit pour fournir des complétions intelligentes basées sur le code existant dans un projet. Les suggestions sont également enrichies d'informations sur leur type et fournissent des liens vers des définitions.La prise en charge de l'un des nouveaux langages de programmation les plus populaires est désormais fournie par défaut. Utilisez toutes les fonctionnalités intelligentes basées sur la syntaxe de Sublime Text dans l'écosystème JavaScript moderne.Le moteur de coloration syntaxique a été considérablement amélioré, avec de nouvelles fonctionnalités telles que la gestion des grammaires non déterministes, des constructions multilignes, des incorporations paresseuses et de l'héritage de syntaxe. L'utilisation de la mémoire a été réduite et les temps de chargement sont plus rapides que jamais.Sublime Text peut désormais utiliser votre GPU sous Linux, Mac et Windows lors du rendu de l'interface. Cela se traduit par une interface utilisateur fluide jusqu'à 8K résolutions, tout en utilisant moins d'énergie qu'auparavant.Pour profiter de toutes ces nouveautés, vous devrez acheter une licence 99 $ (81 €), avec une promo à 80 $ (65 €) pour le lancement. La version de démonstration fournie sur le site vous permettra toutefois de déterminer si l’app est pour vous.Source : note de version Quel éditeur de texte ou EDI utilisez-vous pour développer vos applications (en entreprise, pour vos projets personnels) ? Pour quel(s) langage(s) ?Avez-vous déjà utilisé Sublime Text ? Qu'en pensez-vous ?