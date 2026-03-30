NeoVim 0.12 est disponible : La nouvelle mouture de l'éditeur de texte met l'accent sur la réduction de la dépendance aux gestionnaires de plugins tiers et des configurations complexes

La version 0.12 de NeoVim, fork de léditeur de texte Vim, est disponible. La nouvelle mouture de léditeur de texte vise la réduction de la dépendance aux gestionnaires de plugins tiers et des configurations complexes. Elle met en sus l'accent sur l'intégration directe de fonctionnalités de développement modernes en son sein, cest-à-dire sans quil ne soit nécessaire de sappuyer sur des extensions.
Avantages
L'une des améliorations majeures réside dans l'ajout d'un gestionnaire de plugins natif basé sur Lua, vim.pack, qui permet aux utilisateurs d'installer et de gérer des plugins sans avoir recours à des gestionnaires externes tels que lazy.nvim ou packer.nvim.
Les utilisateurs signalent que les fichiers de configuration sont nettement plus courts (passant de plusieurs centaines de lignes à environ 200) grâce à l'utilisation des fonctionnalités intégrées, ce qui facilite la maintenance.
Cette mouture introduit une commande :restart, qui permet aux développeurs de recharger leur configuration immédiatement sans avoir à quitter puis à relancer Neovim.
La version 0.12 comprend une nouvelle API LSP (Language Server Protocol) plus robuste ainsi qu'une mise en évidence des erreurs améliorée.
Les fonctionnalités qui nécessitaient auparavant plusieurs extensions telles que la prise en charge avancée des LSP, la mise en évidence et la gestion des extensions sont désormais disponibles en natif.
Le processus serveur redémarre presque instantanément en arrière-plan, sans que le client ne soit déconnecté.
En gros, Neovim 0.12 s'adresse aux utilisateurs qui privilégient une approche visant à exploiter au maximum les capacités fondamentales de l'éditeur tout en réduisant au minimum la dépendance à un vaste écosystème de plugins.
Inconvénients
La version 0.12 introduisant des changements majeurs dans la gestion et la configuration des plugins, certains plugins ou configurations plus anciens pourraient ne pas être immédiatement compatibles.
Bien qu'intégrée de façon native, la fonctionnalité de saisie semi-automatique ne prend pas en charge les extraits de code et ne permet pas d'intégrer facilement plusieurs sources de complétion (comme Copilot) simultanément sans plugins supplémentaires.
Début 2026, cette fonctionnalité est encore en cours de développement, ce qui signifie qu'elle peut présenter des bugs ou nécessiter des mises à jour fréquentes de la configuration pour s'adapter aux dernières modifications.
Passer de gestionnaires populaires et bien établis comme lazy.nvim à vim.pack demande des efforts et nécessite de se réadapter
Nvim 0.12 released.— Neovim, e/plugins (@Neovim) March 29, 2026
sweet, sweet release. pic.twitter.com/wJhUFrIjNB
NeoVim reste un outil de niche en dépit des atouts que certains développeurs lui reconnaissent
NeoVim est connu comme un éditeur configurable à souhait et cest lun des reproches des développeurs à son endroit. En effet, les développeurs sont souvent soumis à des délais très courts. Le processus de réflexion devient alors le suivant : « Pourquoi passer 20 heures à configurer NeoVim alors que je pourrais utiliser ces 20 heures pour construire quelque chose ?"
Un autre point faible de NeoVim est sa documentation qui semble être réservée à des experts en utilisation de léditeur de texte. Les distros NeoVim comme LazyVim, AstroNvim, LunarVim et NvChad ont fait des progrès, mais leur documentation donne toujours l'impression d'avoir été écrite par des développeurs pour des développeurs qui sont déjà des experts de NeoVim.
De plus, l'un des aspects les plus frustrants de NeoVim est l'incohérence entre les environnements. Votre configuration parfaitement élaborée qui fonctionne sans problème sur votre bureau Linux s'effondre soudainement sur votre MacBook.
Les utilisateurs d'éditeurs de code et de LSPs sont habitués à ouvrir leur éditeur sur n'importe quelle machine et à tout retrouver exactement là où ils l'ont laissé, les paramètres synchronisés via le cloud, les extensions automatiquement installées. Les utilisateurs de NeoVim, quant à eux, sont occupés à déboguer les raisons pour lesquelles leur parseur treesitter et leurs LSPs se mettent en défaut sur une machine mais pas sur une autre.
Source : Notes de version
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