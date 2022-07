a :

La version précédente était la version 8.2 en décembre 2019. Comme le dernier code source est toujours disponible sur GitHub, beaucoup ont déjà récupéré les versions de correctifs ultérieures. Par conséquent, les changements ont déjà été testés par de nombreux utilisateurs. Selon l’équipe de développement de Vim, la version 9.0 de Vim est plus fiable que toutes les précédentes.Rappelons que Vim est un logiciel permettant la manipulation de fichiers texte (éditeur de texte). Il est directement inspiré de vi2 (un éditeur très répandu sur les systèmes d’exploitation de type Unix), dont il est un (fork). Son nom signifie d’ailleurs Vi IMproved, que l’on peut traduire par « VI aMélioré ».Bien que Vim ait de nombreuses fonctionnalités, il conserve un temps de démarrage court et reste ainsi limité pour des modifications simples et ponctuelles (de fichiers de configuration par exemple). Vim est un éditeur de texte extrêmement personnalisable, que ce soit par l'ajout d'extensions, ou par la modification de son fichier de configuration, écrits dans son propre langage d'extension, le Vim script.Depuis des décennies, il est l’un des éditeurs de texte les plus appréciés dans la catégorie des émulateurs basé sur un terminal. En fait, ce serait l'un des plus anciens projets open source qui a survécu au fil du temps.Il y a beaucoup de très bons éditeurs de terminal comme nano, mais pour certains utilisateurs, ils seraient loin d'atteindre l'extensibilité et les fonctions et modes de vim. Vim se différencie de la plupart des autres éditeurs par son fonctionnement en mode, hérité de vi. En effet, il possède trois modes de base : le mode normal ou mode commande (dans lequel vous êtes lorsque Vim démarre), le mode insertion, et le mode ligne de commande.L’arrivé de Neo-vim un fork de vim, souvent salué de manière très controversée comme le futur de vim vise à améliorer l'extensibilité et la maintenabilité de Vim. Neo-vim est directement inspiré de Vim, il partage la même syntaxe de configuration avec Vim ; par conséquent, le même fichier de configuration peut être utilisé avec les deux éditeurs (à quelques différences près). Alors, beaucoup se demandent si Neovim, l’éditeur de texte tiré de Vim sera compatible avec le nouveau langage de script, Vim9 script.Comme Vim, Neovim est conçu pour fonctionner dans un terminal, bien qu'il puisse être intégré dans des fenêtres graphiques. Neovim partage la plupart des fonctionnalités de Vim, la principale différence étant la configuration par défaut.Neovim offre un support beaucoup plus important pour la configuration de Lua, un langage de script libre, réflexif et impératif. (Vim supporte également Lua, mais beaucoup moins que Neovim). Le but ici est de faciliter la configuration et l'écriture de scripts/plugins dans un langage désormais répandu et de s'éloigner progressivement du vieillissant vim-script pour la partie configuration. L'organisation déclare cependant qu'elle ne veut pas abandonner le support de vim-script pour des questions de compatibilité avec les anciens plugins et avec Vim, le projet officiel.L'objectif principal du script Vim9 est d'améliorer radicalement les performances. Ceci est réalisé en compilant les commandes en instructions qui peuvent être exécutées efficacement. Selon l’équipe de développement de vim, les utilisateurs peuvent s'attendre à une augmentation de la vitesse d'exécution de 10 à 100 fois.Un objectif secondaire est d'éviter les constructions spécifiques à Vim et de se rapprocher des langages de programmation couramment utilisés, tels que JavaScript, TypeScript et Java.Les améliorations de performances ne peuvent être obtenues qu'en n'étant pas 100 % rétrocompatible. Par exemple, la mise à disposition des arguments de fonction par la création d'un dictionnaireimplique une surcharge importante. Dans une fonction Vim9, ce dictionnaire n'est pas disponible. D'autres différences sont plus subtiles, comme la façon dont les erreurs sont gérées.Voici, ci-dessous, quelques caractéristiques de la version 9.0 de Vim :Pour bénéficier de l'accélération, une fonction doit être définie avec def. Les types d'arguments et de retour doivent être spécifiés. Cela permet non seulement d'accélérer l'exécution, mais aussi de découvrir les erreurs à un stade précoce, lorsque la fonction est compilée en byte code. Les variables sont déclarées avec var et ont également un type, soit explicitement, soit déduit de la valeur assignée.La suite de la ligne ne nécessite pas l'utilisation d'une barre oblique inversée, le mécanisme utilisé dans les scripts hérités, ce qui est un peu curieux et était nécessaire pour maintenir la compatibilité ascendante. Les appels de fonction ne nécessitent pas de, les affectations sont effectuées sanset les expressions sont évaluées sans. Ainsi, un script Vim9 ressemble beaucoup plus à la plupart des langages de programmation.La division d'un grand script en petits morceaux a été rendue beaucoup plus simple. Dans un script, l'exportation est utilisée pour mettre des fonctions et des variables spécifiques à la disposition d'autres scripts. Le reste est local au script. Ensuite, l'importation est utilisée là où les éléments exportés doivent être utilisés. Combiné avec un mécanisme d'autoload, cela constitue une manière flexible et puissante d'implémenter de grands plugins. Avec la version 9.0 de Vim, les commentaires commencent maintenant par #. L'ancienne syntaxe des guillemets doubles, qui provient du bon vieux Vi, interfère avec l'utilisation des chaînes de caractères. L'utilisation de # est connue de nombreux autres langages, comme Python et les scripts shell.Les grands projets open source sont souvent soutenus par une communauté de développeurs qui supportent et développent le projet ensemble. Bien que Vim et Neovim soient tous deux des projets open source et qu'ils soient hébergés sur GitHub, il existe une différence significative entre leur mode de développement. Pendant une longue période, des développeurs du monde entier ont contribué à Vim.Neovim a organisé avec succès une collecte de fonds le 23 mars 2014, pour soutenir au moins un développeur à plein temps. Aujourd’hui, NeoVim est plus un projet alimenté par la communauté, avec des contributions provenant de diverses personnes. La base d'utilisateurs et la base de développeurs sont plutôt petites comparées à vim, mais NeoVim reste un projet en pleine croissance.Source : Vim Quel éditeur de texte utilisez-vous ?Avez-vous une expérience avec Vim ? Comparé aux autres éditeurs, comment trouvez-vous Vim ?Quelle appréciation faites-vous des améliorations apportées à la version 9.0 de Vim ?Que pensez-vous de Vim9 script ? Quel regard portez-vous sur Neovim ?Quel est selon vous le meilleur éditeur de texte ?