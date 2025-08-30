Apple a publié une nouvelle version bêta de l'EDI Xcode 26 pour les développeurs, avec une intégration native de Claude Sonnet 4 d'Anthropic et la prise en charge de ChatGPT 5 d'OpenAI

Apple a publié la bêta 7 de Xcode 26, avec une intégration native de Claude Sonnet 4 d'Anthropic et la prise en charge de GPT-5 d'OpenAI, ce dernier étant défini comme le modèle par défaut pour les tâches de codage. La mise à jour apporte également des corrections de bogues importantes, des améliorations de performances et des SDK mis à jour. Cependant, les développeurs sont informés de problèmes persistants affectant le débogage, la gestion des fichiers et certaines vérifications du compilateur.
Xcode est une suite d'outils de développement permettant de créer des applications pour les appareils Apple. Elle comprend un environnement de développement intégré (IDE) du même nom pour macOS, utilisé pour développer des logiciels pour macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et visionOS. Elle a été initialement lancée fin 2003 ; la dernière version stable est la version 16, sortie le 16 septembre 2024, et est disponible gratuitement via le Mac App Store et le site web Apple Developer.
Pour rappel, Anthropic a récemment fait passer Claude Sonnet 4 à un niveau supérieur, en augmentant sa fenêtre contextuelle à un million de jetons, ce qui permet de traiter des bases de code entières avec plus de 75 000 lignes de code. La mise à jour introduit également une fonctionnalité de mémoire pour certains abonnés. En parallèle, OpenAI a lancé son dernier modèle GPT-5, le décrivant comme « plus intelligent, plus rapide et plus utile ». Le PDG Sam Altman a souligné la réduction des hallucinations et la fiabilité accrue du modèle, le positionnant comme un assistant de codage performant.
La nouvelle version bêta de Xcode ajoute la prise en charge de Claude dans l'outil IDE pour développeurs, permettant ainsi aux utilisateurs d'intégrer leurs comptes Claude Sonnet 4 payants existants. La mise à jour améliore également l'intégration de ChatGPT en proposant deux nouveaux modèles au choix : GPT-4.1 et GPT-5, GPT-5 étant le modèle par défaut pour la plupart des tâches de codage. L'option GPT-5 (Reasoning), plus puissante, est disponible pour les tâches complexes et est optimisée pour fournir des résultats plus précis.
Bien que ces changements soient bénéfiques pour les développeurs, les notes de mise à jour mentionnent des problèmes connus avec ces fonctionnalités, tels que le déplacement des points d'arrêt et l'impossibilité de visualiser ou de modifier des fichiers portant des noms identiques.
La dernière version bêta comprend plusieurs corrections qui résolvent les problèmes signalés dans les versions précédentes. Par exemple, un bug qui provoquait l'échec des simulateurs lors de la première compilation après une mise à niveau de macOS a été corrigé, avec une solution de contournement permettant de recompiler après un court délai d'attente. De plus, le menu Related Items (Éléments connexes) a été simplifié afin d'améliorer les temps de chargement de l'éditeur.
Bien que cette version bêta apporte de nombreuses améliorations, il existe un bug qui peut entraîner le déplacement des points d'arrêt dans les fichiers concernés lors de l'application des modifications issues d'une conversation sur l'intelligence de codage. Cela pourrait affecter les efforts de débogage.
La version bêta comprend des améliorations continues apportées aux écosystèmes Swift et C++ ; diverses corrections ont été apportées à Swift Testing, notamment une correction pour les journaux d'erreurs ExitTest.
Tout n'est cependant pas parfait : les vérifications de débordement de conteneur Address Sanitizer C++ ne sont plus désactivées par défaut et ne peuvent pas être désactivées au moment de la compilation. Une solution de contournement a été proposée pour ce problème afin de désactiver ces vérifications au moment de l'exécution via une variable d'environnement. Il existe également un problème avec les shaders Metal qui peuvent ne pas produire de binaires GPU valides.
La bêta 7 de Xcode 26 comprend les SDK pour iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, watchOS 26, macOS Tahoe 26 et visionOS 26. Cette version prend en charge le débogage sur appareil pour une large gamme de versions de systèmes d'exploitation, remontant jusqu'à iOS 16 et watchOS 8.
Pour exécuter la dernière version bêta de Xcode, il est nécessaire de disposer d'un Mac équipé de macOS Sequoia 15.5 ou d'une version ultérieure.
Les nouvelles fonctionnalités de Xcode 26 bêta 7, ainsi que les problèmes connus sont présentés ci-dessous :
