Cursor a présenté son modèle de codage « compétitif », parallèlement à la version 2.0 de son EDI IA doté d'une nouvelle fonctionnalité permettant d'exécuter des tâches avec plusieurs agents en parallèle.

Cursor a lancé la dernière version de la plateforme de développement logiciel IA avec une nouvelle interface multi-agents et le lancement de son modèle de codage, Composer. Le nouveau modèle Composer est décrit comme un « modèle pionnier ». Cursor affirme qu'il est quatre fois plus rapide que d'autres modèles d'intelligence similaire. La deuxième mise à jour majeure concerne la nouvelle interface utilisateur. Enfin, l'une des principales caractéristiques de la nouvelle plateforme Cursor est sa capacité à exécuter plusieurs agents IA en parallèle sans qu'ils n'interfèrent les uns avec les autres.
Cursor est un environnement de développement intégré (EDI) assisté par IA pour Windows, macOS et Linux. Il s'agit d'un fork de Visual Studio Code avec des fonctionnalités IA supplémentaires. Cursor est un logiciel propriétaire développé par Anysphere, une start-up basée à San Francisco fondée en 2022. Cursor permet aux développeurs d'écrire du code à l'aide d'instructions en langage naturel. Les utilisateurs peuvent générer ou mettre à jour des parties de leur code en fournissant des instructions. Il peut également indexer la base de code, qui peut être interrogée en langage naturel.
Récemment, Cursor a lancé la dernière version de la plateforme de développement logiciel IA avec une nouvelle interface multi-agents et le lancement de son modèle de codage, Composer. Le nouveau modèle Composer est décrit comme un « modèle pionnier ». Cursor affirme qu'il est quatre fois plus rapide que d'autres modèles d'intelligence similaire. La société l'a spécialement conçu pour le « codage agentique à faible latence » dans l'environnement Cursor. La société affirme que le modèle peut effectuer la plupart des tours de conversation en moins de 30 secondes.
Cette vitesse vise à améliorer le flux de travail des développeurs. Les premiers testeurs ont indiqué que la capacité à itérer rapidement avec le modèle était un avantage clé. Ils ont également apparemment appris à faire confiance à Composer pour gérer des tâches de codage complexes et en plusieurs étapes. Pour atteindre ces performances, Composer a été formé à l'aide d'une suite d'outils puissants. L'un des principaux outils mentionnés est la « recherche sémantique à l'échelle du code ». Selon Cursor, cette formation permet à Composer de mieux comprendre et travailler dans des bases de code volumineuses et complexes, ce qui constitue un défi courant pour de nombreux assistants de codage IA génératifs.
La deuxième mise à jour majeure concerne la nouvelle interface utilisateur. En ouvrant la nouvelle version, les utilisateurs remarqueront un design « plus ciblé ». L'ensemble de l'expérience de développement logiciel basée sur l'IA dans Cursor a été repensé pour être « centrée sur les agents plutôt que sur les fichiers ». Ce changement d'orientation vise à permettre aux développeurs de se concentrer sur les résultats souhaités, tandis que les agents IA gèrent les détails sous-jacents et la mise en uvre du code.
Pour les développeurs qui ont encore besoin de travailler directement avec le code, la nouvelle mise en page conserve la possibilité d'ouvrir facilement les fichiers. Les utilisateurs peuvent également revenir à la vue « EDI classique » s'ils le préfèrent.
L'une des principales caractéristiques de la nouvelle plateforme Cursor est sa capacité à exécuter plusieurs agents IA en parallèle sans qu'ils n'interfèrent les uns avec les autres. Cette fonctionnalité est rendue possible par des technologies telles que « git worktrees ou remote machines ». Cursor a également remarqué une stratégie émergente intéressante découlant de cette approche parallèle. L'entreprise a constaté que le fait d'attribuer le même problème à plusieurs modèles différents, puis de sélectionner la meilleure solution « améliore considérablement le résultat final ». Cette approche est particulièrement efficace pour les tâches plus difficiles ou complexes.
L'entreprise reconnaît que, à mesure que les agents IA prennent en charge une plus grande partie de la charge de travail liée au codage, de nouveaux goulots d'étranglement apparaissent pour les développeurs. Les deux nouveaux défis les plus importants sont « la révision du code et le test des modifications ». Cursor 2.0 comprend de nouvelles fonctionnalités conçues pour commencer à résoudre ces deux problèmes. L'interface a été simplifiée afin de « faciliter considérablement la révision rapide des modifications apportées par un agent ». Cela permet aux développeurs de se plonger plus profondément dans le code uniquement lorsque cela est nécessaire.
Cursor 2.0 introduit également un « outil de navigation natif » qui permet à l'agent IA de tester automatiquement son propre travail. L'agent peut alors itérer sa solution, effectuer des tests et apporter des ajustements jusqu'à obtenir le « résultat final correct ». Cela marque une étape vers un processus de développement plus autonome, dans lequel les agents peuvent non seulement écrire du code, mais aussi le valider.
Il reste donc à voir les performances de Cursor 2.0 et de son nouveau modèle Composer. Pour l'instant, les opinions concernant Cursor sont partagées. Le développeur Namanyay a déclaré : « L'internet semble divisé entre « le codage par l'IA est un miracle » et « le codage par l'IA est une saloperie ». Honnêtement, c'est quelque part entre les deux. Certains jours, Cursor m'aide à accomplir des tâches en un temps record. D'autres jours, je perds des heures à lutter contre ses suggestions. » Il a également partagé son flux de travail avec Cursor AI qui « fonctionnerait réellement »
Un autre développeur, Mensur Durakovic, a affirmé que Cursor est son nouvel EDI IA préféré. Il a notamment déclaré : « L'EDI Cursor n'est pas une baguette magique, bien qu'il soit prometteur dans certains scénarios. Il peut briller dans le développement rapide de prototypes, en réduisant la charge cognitive pour les blocs de codage répétitifs. Il permet de générer du code en fonction du contexte et propose des suggestions de remaniement intelligentes. »
Voici la présentation de Cursor 2.0 et Composer par l'équipe de Cursor :
Présentation de Composer
Composer est un modèle de pointe quatre fois plus rapide que les modèles intelligents similaires.
Ce modèle est conçu pour un codage agentique à faible latence dans Cursor, effectuant la plupart des tours en moins de 30 secondes. Les premiers testeurs ont trouvé la capacité d'itérer rapidement avec le modèle très agréable et font confiance au modèle pour les tâches de codage en plusieurs étapes.
Composer a été formé à l'aide d'un ensemble d'outils puissants, notamment la recherche sémantique à l'échelle de la base de code, ce qui lui permet de mieux comprendre et travailler dans les bases de code volumineuses.
L'interface multi-agents
La première chose que vous remarquerez lorsque vous ouvrirez Cursor, c'est notre nouvelle interface.
Elle est plus ciblée et conçue dès le départ pour être centrée sur les agents plutôt que sur les fichiers. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les résultats que vous souhaitez obtenir pendant que les agents s'occupent des détails. Lorsque vous avez besoin d'approfondir le code, vous pouvez toujours ouvrir facilement des fichiers dans la nouvelle mise en page ou revenir à l'IDE classique.
Cursor 2.0 permet d'exécuter facilement plusieurs agents en parallèle sans qu'ils n'interfèrent les uns avec les autres, grâce à git worktrees ou à des machines distantes. Ils ont même constaté que le fait de faire appel à plusieurs modèles pour résoudre un même problème et de choisir le meilleur résultat améliore considérablement le résultat final, en particulier pour les tâches plus difficiles.
À mesure qu'on utilise davantage les agents pour le codage, ils ont constaté l'émergence de deux nouveaux goulots d'étranglement : la révision du code et le test des modifications. Avec Cursor 2.0, ils commencent également à résoudre ces deux problèmes. Ils ont rendu beaucoup plus facile la révision rapide des modifications apportées par un agent et l'approfondissement du code lorsque cela est nécessaire. Ils ont également créé un outil de navigation natif qui permet à Cursor de tester son travail et d'itérer jusqu'à ce qu'il produise le résultat final correct.
Source : Annonce Cursor 2.0
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur cette version ?
