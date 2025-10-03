Hooks, règles d'équipe, sandbox : avec la version 1.7, Cursor donne davantage de contrôle aux développeurs sur les actions de l'IA qui peut désormais contrôler le navigateur

Lune des évolutions majeures réside dans la possibilité pour lagent dinteragir avec le navigateur. Désormais, il peut analyser une interface, prendre des captures décran ou aider à diagnostiquer des problèmes côté client. Cette intégration rapproche encore davantage le travail du développeur front-end et back-end. Autre avancée notable : lautocomplétion de prompts. Le système propose en temps réel des compléments pertinents lors de la rédaction dune instruction, ce qui rend la formulation plus rapide et plus fluide. Le développeur se concentre sur lessentiel sans se perdre dans des détails répétitifs.
Les hooks : la vraie révolution de cette version
La grande nouveauté reste lintroduction des hooks, encore en phase bêta. Ils permettent dintercepter et de personnaliser le comportement de lagent à différents moments de son exécution. Concrètement, il devient possible de bloquer certaines commandes, de masquer des secrets, de déclencher un outil interne après une modification de fichier ou encore de consigner les actions de lagent pour audit.
Cela marque un changement profond : lagent nest plus une boîte noire, il devient programmable et extensible. Les entreprises peuvent ainsi intégrer leurs propres règles de sécurité, automatiser des tests ou enrichir leurs pipelines CI/CD en fonction des besoins.
Hooks (bêta)
Vous pouvez désormais observer, contrôler et étendre la boucle Agent à l'aide de scripts personnalisés. Les hooks vous permettent de personnaliser et d'influencer le comportement de l'Agent lors de l'exécution.
Vous pouvez désormais observer, contrôler et étendre la boucle Agent à l'aide de scripts personnalisés. Les hooks vous permettent de personnaliser et d'influencer le comportement de l'Agent lors de l'exécution.
Comprendre la logique des hooks
Les hooks fonctionnent comme des points dinterception dans le cycle de vie de lagent. Chaque événement déclenche lappel dun processus externe qui reçoit des données JSON en entrée et renvoie une sortie structurée pour influer sur le comportement de lagent.
Parmi les événements disponibles, on retrouve notamment :
- beforeShellExecution : sexécute avant quune commande ne soit envoyée au shell.
- beforeReadFile : intercepte une tentative de lecture de fichier.
- afterFileEdit : se déclenche après la modification dun fichier par lagent.
- beforeMCPExecution : agit avant lappel à une ressource via le Model Context Protocol.
- stop : hook final qui sexécute quand lagent termine une tâche.
Chaque hook est défini dans un fichier de configuration (par exemple cursor.hooks.json) et pointe vers un script ou une commande externe.
Nous pouvons imaginer plusieurs scénarios :
Exemple 1 : sécuriser les commandes shell
Imaginez que vous ne souhaitiez jamais que lagent exécute un rm -rf en dehors dun dossier de test. Vous pouvez intercepter toutes les commandes shell et appliquer un filtre :
{ "hooks": { "beforeShellExecution": { "command": "node ./hooks/check-shell.js" } } }
Puis, dans hooks/check-shell.js
const fs = require("fs"); let input = ""; process.stdin.on("data", chunk => (input += chunk)); process.stdin.on("end", () => { const data = JSON.parse(input); const cmd = data.command; if (cmd.includes("rm -rf") && !cmd.includes("/tmp/safe")) { process.stdout.write(JSON.stringify({ block: true, message: "Commande dangereuse bloquée." })); } else { process.stdout.write(JSON.stringify({ allow: true })); } });
Résultat : toute commande potentiellement destructrice sera bloquée par défaut, sauf si elle cible un dossier explicitement autorisé.
Autres exemples
Il est possible de faire un audit automatique des modifications de fichiers. Un hook afterFileEdit peut servir à lancer un formateur ou consigner les changements dans un fichier de log. Il est question ici dimposer automatiquement le style de code et de garder une trace de toutes les interventions de lagent.
Vous pouvez également masquer les secrets avant lecture. Un hook beforeReadFile peut intercepter la lecture de fichiers sensibles et remplacer les secrets par des placeholders avant que lagent ne les voie. Ainsi, lagent garde le contexte des fichiers sans jamais avoir accès aux vraies clés API ou mots de passe.
Vous pouvez aussi passer aux scénarios avancés pour équipes :
- Conformité organisationnelle : interdire certains patterns de code ou de commandes via des hooks partagés dans un dépôt déquipe.
- Automatisation de pipeline : déclencher un test ou une analyse statique après chaque modification générée par lagent.
- Observabilité : créer un hook stop qui envoie des métriques (durée, fichiers modifiés, commandes exécutées) vers un système interne de monitoring.
- Personnalisation par projet : définir des hooks spécifiques selon le langage ou le type de service (exemple : lancer ESLint sur un projet JS mais Black sur un projet Python).
Des règles déquipe et un contrôle accru
La version 1.7 introduit aussi un mécanisme de règles déquipe. Les organisations peuvent désormais définir des politiques communes qui sappliquent à tous les développeurs. Cela permet dharmoniser lutilisation de lagent, déviter des écarts de pratiques et dimposer un cadre cohérent, notamment pour les revues de code ou la gestion de bugs.
Les prompts deviennent par ailleurs partageables grâce à des liens directs. Cette fonctionnalité simplifie la diffusion de workflows ou de modèles de requêtes au sein dune équipe, et réduit les efforts liés à la documentation interne.
Sécurité et multimodalité renforcées
La gestion des terminaux gagne en sécurité grâce à une exécution en sandbox. Les commandes suspectes...
