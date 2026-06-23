Node-RED 5.0 est disponible : la plus importante mise à jour de l'histoire de l'outil de développement introduit un éditeur entièrement repensé pour améliorer la circulation de l'information et l'efficacité

Node-RED 5.0 est lancé avec une refonte majeure de léditeur, un thème sombre et des améliorations fonctionnelles. Node-RED 5.0 constitue la plus importante mise à jour de lhistoire de cet outil de développement basé sur les flux, introduisant un éditeur entièrement repensé pour améliorer la circulation de linformation et lefficacité de lespace de travail. Avec cette version, Node-RED prend en charge nativement un thème sombre qui suit les préférences du navigateur ou du système dexploitation. De plus, léditeur Markdown intégré prend désormais en charge les alertes de type GitHub. Parmi les autres modifications apportées au flux de travail, citons la navigation par recherche qui saffiche dans une fenêtre contextuelle, les infobulles de description pour les catégories de palettes, ainsi que la possibilité de mettre en pause la barre latérale de débogage à laide dun bouton bascule.
Node-RED est un outil de développement « low-code » basé sur les flux et destiné à la programmation visuelle. Il a été initialement développé par IBM pour relier entre eux des périphériques matériels, des API et des services en ligne dans le cadre de l'Internet des objets. Node-RED propose un éditeur de flux accessible via un navigateur web, qui permet de créer des fonctions JavaScript. Les éléments des applications peuvent être enregistrés ou partagés en vue dune réutilisation. Le moteur dexécution repose sur Node.js. Les flux créés dans Node-RED sont stockés au format JSON. En 2016, IBM a open-sourcé Node-RED en tant que projet de la JS Foundation.
Récemment, Node-RED 5.0 est lancé avec une refonte majeure de léditeur, un thème sombre et des améliorations fonctionnelles. Node-RED 5.0 constitue la plus importante mise à jour de lhistoire de cet outil de développement basé sur les flux, introduisant un éditeur entièrement repensé pour améliorer la circulation de linformation et lefficacité de lespace de travail. Les utilisateurs peuvent désormais afficher deux panneaux en divisant verticalement la barre latérale et les réorganiser par glisser-déposer, ce qui permet des mises en page plus flexibles. Suite à cette refonte, lancienne barre latérale dinformations a été remplacée par des panneaux distincts dexploration et dinformations, rendant la navigation et les détails de sélection plus accessibles.
Avec cette version, Node-RED prend en charge nativement un thème sombre qui suit les préférences du navigateur ou du système dexploitation. Un nouveau système de plugins de thème permet de disposer de plusieurs variantes de thème, tandis que les améliorations en matière daccessibilité mettent en évidence les nuds sélectionnés à laide dun halo bleu et standardisent les commandes de panoramique et de zoom. En ce qui concerne la documentation, les nuds comportant des détails supplémentaires affichent un badge dans lespace de travail, permettant aux utilisateurs douvrir une fenêtre contextuelle pour une consultation rapide. De plus, léditeur Markdown intégré prend désormais en charge les alertes de type GitHub.
Parmi les autres modifications apportées au flux de travail, citons la navigation par recherche qui saffiche dans une fenêtre contextuelle, les infobulles de description pour les catégories de palettes, ainsi que la possibilité de mettre en pause la barre latérale de débogage à laide dun bouton bascule. Les nuds de lien peuvent être appelés à partir de nuds de fonction avec gestion des réponses, et les nuds fréquemment utilisés répertorient des cibles sélectionnables dans leurs boîtes de dialogue. Le nud de délai ajoute un mode rafale pour la limitation de débit. Cette version apporte également des améliorations en matière de sécurité grâce à des mises à jour du noyau.
Voici un extrait de l'annonce de Node-RED 5.0 :
Annonce de Node-RED 5.0
Node-RED 5.0 est désormais disponible au téléchargement. Si vous effectuez une mise à jour, veuillez consulter les instructions de mise à jour.
Node-RED 5.0 marque le plus grand changement apporté à lexpérience utilisateur de léditeur depuis le lancement du projet. Dans notre article sur la feuille de route, nous avions défini quatre axes prioritaires : la modernisation de lexpérience utilisateur, lamélioration de lapparence des nuds, des améliorations fonctionnelles ciblées et la mise à jour de linfrastructure du projet. Après une longue série de versions bêta et une multitude de retours de la communauté tout au long de ce processus , nous sommes ravis de rassembler tous ces éléments dans cette version finale.
Nous avons mis en avant les principales modifications ci-dessous. Comme toujours, la communauté a apporté de nombreuses contributions, quil sagisse de corrections de bogues, de nouvelles fonctionnalités, de documentation ou de traductions. Nous ne pourrions pas mener à bien notre mission sans ces contributions : un grand merci à toutes les personnes impliquées.
Un éditeur modernisé
Laspect général de léditeur navait pas changé de manière substantielle depuis longtemps. Avec la version 5.0, nous avons saisi loccasion de prendre du recul et de repenser la disposition de léditeur, en mettant laccent sur un meilleur flux dinformations, une utilisation plus flexible de lespace et une accessibilité améliorée.
Il sagissait dun travail de grande envergure, mené de manière itérative et affiné au fil des versions bêta en réponse aux retours de la communauté. Le résultat est un éditeur qui devrait vous sembler familier, mais qui exploite bien mieux lespace mis à votre disposition.
Barres latérales repensées
Auparavant, les barres latérales constituaient un espace fourre-tout situé à droite, les panneaux disponibles étant masqués derrière un menu déroulant difficile à repérer. Les deux côtés de léditeur partagent désormais le même comportement pour les barres latérales, qui sont ainsi plus faciles à repérer.
Le changement le plus important est que vous pouvez désormais afficher deux panneaux à la fois en divisant une barre latérale verticalement. Cela signifie que vous pouvez, par exemple, garder le panneau « Debug » visible dans la partie inférieure tout en travaillant avec un autre panneau au-dessus une fonctionnalité réclamée depuis longtemps.
Vous pouvez réorganiser les panneaux en les faisant glisser directement entre les emplacements disponibles. Chaque panneau comporte un petit en-tête indiquant son nom, que vous pouvez saisir pour le déplacer dans léditeur vers lun ou lautre côté, ou vers la partie supérieure ou inférieure dun côté.
En bas se trouvent les boutons de la barre latérale, regroupés par section, ainsi que des boutons bascules permettant douvrir et de fermer les barres latérales en un seul clic.
Les barres latérales « Explorateur » et « Informations »
Lancienne barre latérale « Informations » a été divisée en deux panneaux distincts :
- L« Explorateur » vous permet de naviguer parmi vos flux et vos nuds. Dans notre convention de lecture de gauche à droite, il est bien plus naturel davoir cette vue densemble à gauche ; cest donc désormais le panneau par défaut dans la section supérieure gauche de la barre latérale.
- Le panneau « Informations » affiche les détails de lélément que vous avez actuellement sélectionné ; il sagit du panneau par défaut affiché en haut à droite.
Thème sombre intégré
Node-RED dispose enfin dun thème sombre intégré. Léditeur choisit automatiquement le thème clair ou sombre en fonction des préférences de votre navigateur ou de votre système dexploitation, et vous pouvez en sélectionner un explicitement dans la boîte de dialogue « Paramètres utilisateur ».
Par ailleurs, nous avons ajouté un mécanisme permettant aux plugins de thème de proposer plusieurs variantes. Ainsi, un thème tiers peut désormais inclure à la fois une variante claire et une variante sombre dans un seul package, et l'éditeur bascule automatiquement entre les deux.
Améliorations fonctionnelles
Mise en pause de l'affichage du débogage
Une fonctionnalité très attendue : vous pouvez désormais mettre en pause la barre latérale de débogage à l'aide d'un bouton situé dans son en-tête. Lorsqu'elle est en pause, la barre cesse de défiler et les nouveaux messages reçus ne s'affichent plus.
Appel de nuds « Link » depuis le nud « Function »
Il est désormais possible dappeler un nud « Link » depuis le milieu dun nud « Function » et dattendre quune réponse soit renvoyée. Par exemple, si vous avez créé un flux encapsulé dans des nuds « Link » pour gérer des requêtes de base de données, vous pouvez lappeler depuis le code avec :
|Code :
|Sélectionner tout
const { payload: data } = await node.linkcall('query-database', { query: "SELECT * FROM T1" })
La nouvelle API est accessible via node.linkcall. Vous lui transmettez le nom ou lidentifiant du nud Link à appeler, ainsi que le message à lui envoyer.
Listes de sélection de nuds triées
Les nuds Link, Complete, Catch et Status présentent tous une liste dautres nuds parmi lesquels choisir dans leur boîte de dialogue dédition. Auparavant, cette liste saffichait dans lordre dans lequel les nuds avaient été ajoutés à lespace de travail. Elle est désormais triée par ordre alphabétique selon le libellé, ce qui facilite considérablement la recherche du nud souhaité.
Mode « burst » du nud Delay
Le mode de limitation de débit du nud Delay a toujours réparti les messages entrants de manière uniforme selon le débit configuré. Il peut désormais être mis en mode « burst », dans lequel il laisse passer les messages quel que soit leur débit darrivée jusquà ce que la limite soit atteinte auquel cas il les bloque jusquau début de lintervalle de temps suivant.
Mises à jour des nuds et de la sécurité
Options TLS supplémentaires
Le nud de configuration TLS et plusieurs nuds principaux disposent désormais doptions plus flexibles pour sécuriser les connexions :
- Les certificats et clés TLS peuvent désormais être fournis à partir dun fichier PFX/P12.
- Les certificats et clés peuvent être chargés à partir de variables denvironnement.
- Le nud « Requête HTTP » peut désormais définir le nom de serveur SNI TLS.
Authentification renforcée
Nous avons apporté quelques modifications afin de renforcer lauthentification dans léditeur :
- Les connexions OAuth utilisent désormais un modèle déchange de jetons.
- Les règles CORS par défaut pour ladministrateur ont été supprimées.
En coulisses
Node.js 24
Node-RED 5.0 nécessite au minimum Node.js 22.9.0 pour fonctionner ; il ne fonctionnera pas avec une version antérieure.
Toutefois, compte tenu de la prise en charge prévue de Node.js, nous recommandons dutiliser Node.js 24, sur lequel reposent nos images Docker.
Le projet Node.js ne créant plus dimages basées sur larchitecture ARM 32 bits (arm/v7), nous ne sommes plus en mesure de prendre en charge lexécution sur les anciens Raspberry Pi (3b ou antérieurs), car ceux-ci ne peuvent pas exécuter le système dexploitation 64 bits requis.
Intégration de npm
Auparavant, Node-RED dépendait de linstallation de npm et de sa présence dans le chemin daccès pour que le gestionnaire de palettes fonctionne. Avec cette version, npm est désormais une dépendance explicite de Node-RED. Cela nous donne plus de contrôle sur son utilisation et résout certains problèmes de sécurité potentiels.
Modernisation de lenvironnement de développement
Pour les contributeurs au code source principal, nous avons abandonné lexécuteur de tâches grunt au profit de scripts npm personnalisés. Grunt était le bon choix il y a 13 ans, mais le monde a évolué et nous aussi. Cela nous permet de supprimer du projet de nombreuses dépendances de développement (devDependencies) qui nétaient plus maintenues.
Nous sommes également passés de jshint, inactif depuis longtemps, à eslint. À ce stade, nous nappliquons pas de nouvelles règles de linting, mais cela pose les bases pour le faire dans un avenir proche.
Source : Annonce de Node-RED 5.0
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Node-RED 2.0 est disponible, l'outil de développement basé sur les flux porte la version minimale de Node.js à la version 12. Il ajoute un bouton d'injection rapide du nud Inject
Node.js intègre enfin le support de TypeScript en natif : avec Node.js v22.18.0 (LTS), les développeurs peuvent exécuter directement leurs fichiers TypeScript sans configuration supplémentaire
Vous avez lu gratuitement 1 147 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.