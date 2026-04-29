Microsoft présente la mise à jour d'avril de Visual Studio 2026, mettant l'intégration des agents cloud au premier plan et permettant à GitHub Copilot de gagner un peu plus en autonomie

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Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il sert à développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel de Microsoft, notamment l'API Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il permet de générer à la fois du code natif et du code géré.Visual Studio comprend un éditeur de code prenant en charge IntelliSense (le composant de complétion de code) ainsi que la refactorisation de code. Le débogueur intégré fonctionne à la fois comme un débogueur au niveau du code source et comme un débogueur au niveau machine. Parmi les autres outils intégrés, on trouve un profileur de code, un concepteur pour la création d'applications GUI, un concepteur web, un concepteur de classes et un concepteur de schémas de bases de données. Il accepte des plug-ins qui étendent ses fonctionnalités à presque tous les niveaux, notamment en ajoutant la prise en charge de systèmes de contrôle de version (tels que Subversion et Git) et en ajoutant de nouveaux ensembles d'outils, comme des éditeurs et des concepteurs visuels pour des langages spécifiques à un domaine, ou des ensembles d'outils pour d'autres aspects du cycle de vie du développement logiciel.GitHub Copilot dans Visual Studio gagne en autonomie à chaque nouvelle version. Cette mise à jour met l'intégration des agents cloud au premier plan, vous permettant de lancer des sessions de codage à distance sans quitter l'EDI. Les agents personnalisés prennent désormais en charge les définitions au niveau utilisateur qui vous suivent d'un projet à l'autre, les outils d'édition de code C++ pour le mode agent sont désormais disponibles pour tous, et un nouvel agent de débogage permet de valider les corrections par rapport au comportement réel en exécution.Les agents cloud s'exécutent sur une infrastructure distante pour une exécution évolutive et isolée, et vous pouvez désormais démarrer de nouvelles sessions directement depuis Visual Studio. Sélectionnez Cloud dans le sélecteur d'agents de la fenêtre Chat, décrivez le travail pour lequel vous avez besoin d'aide, et l'agent cloud prend le relais.Le workflow commence par demander l'autorisation d'ouvrir un ticket dans votre référentiel, puis crée une pull request pour y répondre. Pendant que l'agent cloud prépare la PR, vous pouvez continuer à travailler sur d'autres tâches dans Visual Studio ou fermer complètement l'IDE et revenir plus tard. Lorsque la PR est prête, vous recevez une notification avec les options « Afficher la PR » ou « Ouvrir dans le navigateur ».L'agent cloud dans Visual Studio est actuellement alimenté par l'agent de codage Copilot. Pour l'utiliser, assurez-vous que vous vous trouvez dans un dépôt GitHub et que Copilot dispose des autorisations nécessaires pour créer des tickets dans ce dépôt. Il s'agit d'une nouvelle façon de travailler qui vous libère du temps pour vous concentrer sur les parties de votre projet qui nécessitent toute votre attention.Les agents personnalisés ont été lancés le mois dernier avec la prise en charge des fichiersbasés sur les dépôts. Cette mise à jour va plus loin en proposant des agents au niveau utilisateur qui vous accompagnent d'un projet à l'autre.Les agents au niveau utilisateur sont stockés par défaut dans. Vous pouvez modifier cet emplacement dans Outils > Options > GitHub > Copilot > Copilot Chat > Répertoire utilisateur des agents...