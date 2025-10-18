La version 4.8 de Qt Design Studio, l'environnement de développement d'interfaces graphiques, est disponible avec un nouveau modèle de code QML et avec Project Storage, une mise à niveau du backend

Il s'agit d'un éditeur visuel pour les interfaces utilisateur QML.

Il fonctionne avec les versions commerciales et open source de Qt.

Il est principalement utilisé par les développeurs front-end et les artistes techniques pour créer une couche d'interface utilisateur QML fonctionnelle pour les applications Qt.

Une refonte des fondations : un nouveau modèle de code QML

Navigation plus rapide : le temps nécessaire pour passer d'un fichier à l'autre et d'un composant à l'autre a été réduit d'environ 50 %, ce qui permet une expérience de conception plus fluide et plus réactive.

Importations Bridge accélérées : le mécanisme d'importation Bridge est désormais en moyenne 5 fois plus rapide.

Amélioration de la connexion à Qt Design Viewer

Ponts Qt Design Studio

Fonctionnalités expérimentales

Intégration des bibliothèques complémentaires

Stratégie de support à long terme



Qt Design Studio est un environnement de conception et de développement d'interfaces utilisateur qui permet aux concepteurs et aux développeurs de prototyper et de développer rapidement des interfaces utilisateur complexes et évolutives.Les principaux éléments qui caractérisent Qt Design Studio sont les suivants :Qt Design Studio 4.8 introduit un nouveau modèle de code QML interne, spécialement conçu pour améliorer les workflows de création d'interface graphique WYSIWYG. Cette version marque également le lancement de Project Storage, une mise à niveau du backend axée sur les performances et la simplification du développement visuel d'interfaces graphiques.Cette version apporte par ailleurs des améliorations à l'authentification des utilisateurs en utilisant désormais le navigateur web du système, au lieu de s'appuyer sur une fenêtre de connexion intégrée. Qt Design Studio 4.8 est marquée comme une version à support à long terme (LTS).Qt Design Studio 4.8 marque une étape importante en matière d'ingénierie. Cette refonte architecturale visait au départ le déploiement d'un tout nouveau modèle de code interne pour QML, qui remplace l'ancien modèle conçu pour prendre en charge l'approche « code d'abord » utilisée par les IDE de développement et qui, selon Qt Company, n'a jamais été optimisé pour la création d'interfaces graphiques WYSIWYG.À la base, le modèle de code suivait toutes les informations de type pour les types intégrés de Qt et les composants QML personnalisés d'un projet. Avec cette version, l'équipe du projet a introduit un backend optimisé pour la création d'interfaces graphiques, spécialement conçu pour répondre aux exigences de performance et d'outillage de Qt Design Studio, dénommé Project Storage.« Ce changement fondamental a représenté un travail considérable qui a nécessité une refonte complète de presque toutes les vues et tous les composants de l'application. Investir dans notre architecture de base permet de créer un outil plus robuste et plus performant, ouvrant la voie à de futurs développements », a déclaré l'équipe de développement.La refonte architecturale réalisée par l'équipe de Qt Design Studio a eu pour résultat direct une amélioration substantielle et mesurable des performances dans les principaux workflows.Qt Design Viewer est un outil qui permet aux développeurs de partager leurs applications dans les navigateurs Web les plus utilisés, tels qu'Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox, sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.Désormais, la version 4.8 de Qt Design Studio propose un processus de connexion simplifié pour une expérience utilisateur plus fluide. Au lieu d'une fenêtre de connexion intégrée, l'authentification est désormais gérée via le navigateur Web par défaut du système. Cette modification permet aux développeurs de tirer parti de leurs sessions de navigateur existantes et des gestionnaires de mots de passe pour un accès plus rapide et plus pratique. L'adoption de cette méthode d'authentification moderne améliore la sécurité et élimine un point de friction, leur permettant ainsi d'accéder à leurs projets plus rapidement.L'équipe de développement de Qt Design Studio a indiqué qu'elle étudiait actuellement différentes options pour ouvrir le code source des composants de pont existants. Bien que rien ne soit encore définitif, l'équipe a précisé que si une solution appropriée était trouvée, le développement continu de ces éléments de pont hérités pourrait être géré par la communauté.L'équipe de développement de Qt Design Studio a annoncé que la gamme Qt Design Studio 4 servirait de plateforme de test pour ses nouvelles fonctionnalités à venir. Cela signifie que les utilisateurs obtiendront un aperçu des outils en cours de développement, qui seront signalés par la mention [beta] dans les prochaines mises à jour.L'image ci-dessus montre comment activer les fonctionnalités expérimentales. La boîte de dialogue principale se trouve dans les paramètres de Qt Design Studio.À partir de la version 4.7, les bibliothèques complémentaires, auparavant téléchargées lors de la compilation du projet exporté dans un IDE comme Qt Creator, sont désormais intégrées. Cette étape n'est plus nécessaire. Désormais, Qt Design Studio ajoute les bibliothèques nécessaires par défaut, de sorte que le transfert complet de Qt Design Studio vers l'IDE du développeur peut s'effectuer sans connexion réseau.La Qt Company a défini une procédure de support à long terme (LTS) qui prévoit la publication d'une version LTS tous les deux ans pour chaque produit commercialisable. Qt Design Studio 4.8 est publié en tant que version LTS, ce qui garantit que « les fonctionnalités et les workflows seront pris en charge pendant cinq (5) ans ».L'équipe précise que la version initiale, 4.8.0, comprend plusieurs fonctionnalités notables et ajoute qu'au cours de cette période de cinq ans, des mises à jour et des correctifs réguliers seront effectués afin que le travail des utilisateurs ne soit pas interrompu.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les nouveautés de Qt Design Studio 4.8 utiles et intéressantes ?Avez-vous déjà utilisé cet outil pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?