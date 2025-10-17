Zed, l'éditeur de texte et de code gratuit et open source pour Linux et macOS, successeur d'Atom et développé par Zed Industries, est désormais disponible sur Windows

Zed, l'éditeur de texte et de code gratuit et open source développé par Zed Industries, est désormais disponible pour Windows et offre une intégration transparente avec les environnements locaux et distants. La version Windows de Zed s'intègre directement à la plateforme sous-jacente pour des performances accrues, en utilisant DirectX 11 et DirectWrite pour un rendu natif. Avec des fonctionnalités telles que la prise en charge de WSL, l'accès à distance SSH, la compatibilité des extensions et le codage agentique avec l'intelligence artificielle (IA), Zed améliore la productivité des développeurs sur les plateformes Windows, Mac et Linux.
Zed est un éditeur de texte et de code source gratuit et open source pour Linux et macOS développé par Zed Industries. Les fonctionnalités prises en charge comprennent le rendu GPU, le protocole LSP (Language Server Protocol), Tree-sitter, un débogueur prenant en charge le protocole DAP (Debug Adapter Protocol), l'assistance IA, le protocole MCP (Model Context Protocol), Git, l'édition multi-tampons, le développement à distance et l'édition collaborative en temps réel avec d'autres utilisateurs Zed ou des agents IA. Des extensions sont également disponibles pour des serveurs LSP, DAP et MCP supplémentaires, des thèmes et d'autres fonctionnalités.
Windows est désormais entièrement pris en charge par Zed. Cette initiative fait suite au lancement de l'éditeur sur Linux en 2024. Développé par les créateurs d'Atom et de Tree-sitter, Zed est écrit en Rust et doté d'un moteur de rendu GPU performant. Toutefois, certains experts ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité de son fonctionnement.
L'équipe de Zed a affirmé qu'elle proposerait désormais des mises à jour hebdomadaires et qu'elle maintiendrait une équipe Windows à plein temps, comme elle le fait déjà pour les systèmes d'exploitation Mac et Linux.
Intégration à la plateforme Windows
Zed n'est pas une application Electron ; elle s'inègre directement à la plateforme sous-jacente pour un contrôle maximal. La version Windows de Zed utilise notamment DirectX 11 pour le rendu graphique et DirectWrite pour le rendu du texte, afin de correspondre à l'apparence et au comportement de Windows.
WSL et accès à distance SSH
Zed s'intègre directement au sous-système Windows pour Linux (WSL). À partir du terminal WSL, les utilisateurs peuvent ouvrir un dossier dans Zed à l'aide du script de ligne de commande zed. Et à partir de Zed, ils peuvent ouvrir un dossier dans n'importe laquelle de leurs distributions WSL en cliquant sur Fichier > Ouvrir à distance (ou en exécutant project: open remote à partir de la palette de commandes) et en sélectionnant Ajouter une distribution WSL.
Ouverture d'un dossier dans WSL à partir de Zed
De même, si un utilisateur désire se connecter à une machine Linux distante, il peut sélectionnez Connect New Server (Se connecter à un nouveau serveur).
En arrière-plan, lors de l'édition sous WSL ou SSH, Zed exécute un processus « serveur distant » léger sous wsl.exe / ssh.exe, et toutes les opérations d'E/S sont acheminées via ce processus. La plupart des fonctionnalités de Zed sont conçues pour fonctionner avec l'édition à distance : chargement et enregistrement de fichiers, intégration git, terminaux, tâches, serveurs de langage et débogueurs.
Compatibilité des extensions
Les extensions Zed fonctionnent sous Windows, sans étapes particulières ni restrictions. Les développeurs peuvent les installer à partir du panneau Extensions et reprendre ensuite le codage. Et si ils souhaitent créer une nouvelle extension, ils peuvent le faire sans aucune solution de contournement spécifique à Windows.
Les extensions Zed sont des composants WebAssembly et disposent d'un accès sandboxé au système de fichiers via l'interface système WebAssembly (WASI). Zed gère les conversions des chemins d'accès au système de fichiers lorsqu'ils sont transmis vers et depuis les extensions, afin que les auteurs d'extensions n'aient pas à se soucier des différences entre les chemins d'accès Windows et Unix.
Codage agentique sous Windows
Toutes les fonctionnalités d'IA de Zed, y compris les prédictions d'édition et les agents alimentés par ACP, sont entièrement prises en charge sous Windows, en combinaison avec la connexion à distance WSL/SSH. Les développeurs peuvent en outre tirer parti de Claude Code directement dans Zed via ACP, essayer Zed Pro gratuitement pendant 14 jours ou utiliser leurs propres clés.
Disponibilité
L'équipe de développement a tenu à remercier tous ceux qui ont participé aux phases de test et signalé des problèmes sur GitHub et Discord. Elle invite les utilisateurs à continuer de le faire afin de permettre à Zed de définir les prochaines corrections, fonctionnalités et améliorations.
La version stable de Zed pour Windows est désormais disponible en téléchargement. Si vous souhaitez prendre de l'avance, vous pouvez utiliser la version préliminaire qui bénéficie des nouvelles fonctionnalités avec une semaine d'avance.
Avec larrivée de Zed sur Windows, léditeur poursuit son expansion multiplateforme tout en affinant sa stratégie autour de lIA. En septembre 2025, lentreprise a annoncé que la tarification de lIA serait basée sur le nombre de tokens consommés plutôt que sur le nombre de prompts envoyés aux modèles de langage. Lentreprise a également introduit de nouveaux modèles dIA et renforcé laccès à ses outils. Ce repositionnement traduit une ambition claire : rendre lIA accessible pour accélérer la productivité, tout en garantissant une expérience de développement fluide et collaborative.
À propos de Zed Industries
Zed Industries est une petite équipe passionnée qui a pour ambition de créer le meilleur éditeur de texte au monde, pour vous et votre équipe. Zed n'est pas leur premier éditeur. Il est l'aboutissement de plus d'une décennie d'expérience dans la création d'outils pour les développeurs. Zed Industries a créé l'éditeur de texte modifiable Atom et la plateforme logicielle pionnière qui a lancé une toute nouvelle génération d'applications de bureau, Electron. Elle a également développé Tree-sitter, un framework avancé d'analyse syntaxique utilisé par les éditeurs les plus populaires au monde. La création d'outils utiles s'inscrit ainsi dans leur ADN.
Source : Zed
