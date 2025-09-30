Anthropic introduit des améliorations à Claude Code alimenté par Sonnet 4.5 : une extension native VS Code , la version 2.0 de l'interface terminale et des points de contrôle pour un fonctionnement autonome

Anthropic introduit plusieurs améliorations à Claude Code. Alimenté par Sonnet 4.5, Claude Code gère désormais des tâches de développement plus longues et plus complexes dans votre terminal et votre EDI. Anthropic lance une extension native VS Code en version bêta qui intègre Claude Code directement dans votre EDI. Anthropic a également publié une prise en charge SDK pour les sous-agents et les hooks, ce qui le rend plus personnalisable pour la création d'agents adaptés à vos workflows spécifiques. L'interface du terminal de Claude Code a été actualisée.
Récemment, Anthropic, une start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), a annoncé son dernier modèle d'IA : Claude Sonnet 4.5. Pour information, Anthropic mène des recherches et développe des IA afin « d'étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public
Selon l'annonce, Claude Sonnet 4.5 est plus performant en matière de codage, d'utilisation des ordinateurs et de réponse aux besoins pratiques des entreprises, et il excelle dans des domaines spécialisés tels que la cybersécurité, la finance et la recherche. Claude Sonnet 4.5 est plus petit que Claude Opus 4.1, mais plus intelligent que lui « à presque tous les égards ». « Les gens remarquent simplement avec ce modèle, parce qu'il est plus intelligent et plus proche d'un collègue, qu'il est assez agréable de travailler avec lui lorsqu'on rencontre des problèmes et qu'on les résout », a déclaré Jared Kaplan, cofondateur et directeur scientifique d'Anthropic.
Avec cette annonce, Anthropic introduit plusieurs améliorations à Claude Code : une extension native VS Code, la version 2.0 de l'interface terminal et des points de contrôle pour un fonctionnement autonome. Alimenté par Sonnet 4.5, Claude Code gère désormais des tâches de développement plus longues et plus complexes dans votre terminal et votre EDI.
Claude Code est l'outil de codage agentique d'Anthropic qui réside dans votre terminal et vous aide à transformer vos idées en code. Claude Code permet de créer des fonctionnalités à partir de descriptions en anglais courant. Claude Code est également capable de déboguer et corriger les problèmes, de naviguer dans n'importe quelle base de code et d'automatiser les tâches fastidieuses.
Extension VS Code
Anthropic lance une extension native VS Code en version bêta qui intègre Claude Code directement dans votre EDI. Vous pouvez désormais voir les modifications apportées par Claude en temps réel grâce à un panneau latéral dédié avec des différences en ligne. L'extension offre une expérience Claude Code plus riche et plus graphique aux utilisateurs qui préfèrent travailler dans des IDE plutôt que dans des terminaux.
Expérience de terminal améliorée
L'interface du terminal de Claude Code a été actualisée. L'interface mise à jour offre une meilleure visibilité du statut et un historique des invites consultable (Ctrl+r), ce qui facilite la réutilisation ou la modification des invites précédentes.
SDK Claude Agent
Pour les équipes qui souhaitent créer des expériences agentifiques personnalisées, le SDK Claude Agent (anciennement SDK Claude Code) donne accès aux mêmes outils de base, systèmes de gestion de contexte et cadres d'autorisations qui alimentent Claude Code. Anthropic a également publié une prise en charge SDK pour les sous-agents et les hooks, ce qui le rend plus personnalisable pour la création d'agents adaptés à vos workflows spécifiques.
Les développeurs créent déjà des agents pour un large éventail de cas d'utilisation avec le SDK, notamment des agents de conformité financière, des agents de cybersécurité et des agents de débogage de code.
Exécutez des tâches de longue durée en toute confiance
Alors que Claude Code prend en charge des tâches de plus en plus complexes, nous lançons une fonctionnalité de point de contrôle pour vous aider à déléguer des tâches à Claude Code en toute confiance tout en gardant le contrôle. Combiné aux récentes fonctionnalités, Claude Code est désormais plus apte à gérer des tâches sophistiquées.
Points de contrôle
Le développement complexe implique souvent de l'exploration et des itérations. Le nouveau système de points de contrôle enregistre automatiquement l'état de votre code avant chaque modification, et vous pouvez revenir instantanément aux versions précédentes en appuyant deux fois sur la touche Esc ou en utilisant la commande /rewind. Les points de contrôle vous permettent de vous lancer dans des tâches plus ambitieuses et à plus grande échelle, sachant que vous pouvez toujours revenir à un état antérieur du code.
Lorsque vous revenez à un point de contrôle, vous pouvez choisir de restaurer le code, la conversation ou les deux à leur état antérieur. Les points de contrôle s'appliquent aux modifications apportées par Claude et non aux modifications apportées par l'utilisateur ou aux commandes bash. Il est recommandé de les utiliser en combinaison avec le contrôle de version.
Sous-agents, hooks et tâches en arrière-plan
Les points de contrôle sont particulièrement utiles lorsqu'ils sont combinés avec les dernières fonctionnalités de Claude Code qui permettent un travail autonome :
- Les sous-agents délèguent des tâches spécialisées, comme le lancement d'une API backend pendant que l'agent principal construit le frontend, ce qui permet des workflows de développement parallèles.
- Les hooks déclenchent automatiquement des actions à des moments précis, comme l'exécution de votre suite de tests après des modifications du code ou le linting avant les commits.
- Les tâches en arrière-plan maintiennent actifs les processus de longue durée, tels que les serveurs de développement, sans bloquer la progression de Claude Code sur d'autres tâches.
Ensemble, ces fonctionnalités vous permettent de déléguer en toute confiance à Claude Code des tâches importantes telles que des refactorisations approfondies ou l'exploration de fonctionnalités.
Pour commencer
Ces mises à jour sont désormais disponibles pour les utilisateurs de Claude Code.
- Claude Sonnet 4.5 est le nouveau modèle par défaut dans Claude Code. Exécutez /model pour changer de modèle.
- Extension VS Code (bêta) : téléchargez-la depuis le VS Code Extension Marketplace pour commencer.
- Les mises à jour du terminal, y compris l'actualisation visuelle et les points de contrôle, sont disponibles pour tous les utilisateurs de Claude Code. Il vous suffit de mettre à jour votre installation locale.
- Claude Agent SDK : consultez la documentation pour commencer.
Source : Anthropic
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Claude Code est désormais disponible pour les abonnés aux formules Pro et Max, permettant des workflows de codage directs basés sur un terminal et vous permettant de déléguer des tâches de codage complexes
Anthropic bride l'accès à Claude Code, accusant une minorité de développeurs de laisser Claude tourner en permanence ou de partager ou revendre leurs accès, s'attirant les foudres de la majorité
Système de gestion de projet pour Claude Code, un workflow léger permettant d'organiser le développement basé sur l'IA et de réduire de moitié environ le temps de livraison
Vous avez lu gratuitement 614 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.