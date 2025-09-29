Cloudflare annonce des améliorations à sa plateforme de développement permettant aux développeurs de gagner en rapidité et en puissance

Utilisation d'un plus grand nombre d'API à partir de Node.js, notamment node:fs et node:https

Utilisation de modèles provenant de différents fournisseurs dans AI Search (anciennement AutoRAG)

Déploiement d'instances de conteneurs plus volumineuses et d'instances plus simultanées sur la plateforme Containers

Exécution de 30 navigateurs Web headless simultanés (contre 10 auparavant) via l'API Browser Rendering

Utilisation de la bibliothèque d'automatisation de navigateur Playwright avec l'API Browser Rendering  désormais entièrement prise en charge

Utilisation de 4 vCPU (au lieu de 2 auparavant) et de 20 Go de disque (au lieu de 8 Go auparavant) avec Workers Builds.

Connexion aux services et ressources de production à partir du développement local avec Remote Bindings.

R2 Infrequent Access GA : classe de stockage à moindre coût pour les sauvegardes, les journaux et le contenu à longue traîne.

Redimensionnez, découpez et reformatez des fichiers vidéo à la demande avec Media Transformations.

Connexion aux bases de données Postgres exécutées sur Planetscale.

Envoi des e-mails transactionnels via le nouveau service Cloudflare Email Service.

Exécution des requêtes SQL distribuées avec la nouvelle plateforme de données Cloudflare

Déployement de votre propre plateforme IA de "Vibe coding" sur Cloudflare avec VibeSDK

AI Search (anciennement AutoRAG) avec plus de modèles au choix

/ai-search

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

export default { async fetch(request, env) { // Query your AI Search instance with a natural language question to an OpenAI model const result = await env.AI.autorag("my-ai-search").aiSearch({ query: "What's new for Cloudflare Birthday Week?", model: "openai/gpt-5" }); // Return only the generated answer as plain text return new Response(result.response, { headers: { "Content-Type": "text/plain" }, }); }, };

Connectez-vous aux services et ressources de production à partir du développement local avec Remote Bindings

env.MY_BUCKET

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

{ "name": "my-worker", "compatibility_date": "2025-09-25", "r2_buckets": [ { "bucket_name": "my-bucket", "binding": "MY_BUCKET", "remote": true }, ], }

env.MY_BUCKET

wrangler dev --env staging

CLOUDFLARE_ENV=staging vite dev

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

{ "name": "my-worker", "compatibility_date": "2025-09-25", "env": { "staging": { "r2_buckets": [ { "binding": "MY_BUCKET", "bucket_name": "staging-storage-bucket", "remote": true } ] }, "production": { "r2_buckets": [ { "binding": "MY_BUCKET", "bucket_name": "production-storage-bucket" } ] } } }

Davantage d'API et de paquets Node.js « fonctionnent tout simplement » sur Workers

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

import { httpServerHandler } from 'cloudflare:node'; import express from 'express'; const app = express(); app.get('/', (req, res) => { res.json({ message: 'Express.js running on Cloudflare Workers!' }); }); app.listen(3000); export default httpServerHandler({ port: 3000 });

Lire et écrire des fichiers temporaires dans Workers, à l'aide de node:fs.

Effectuer des recherches DNS à l'aide de 1.1.1.1 avec node:dns.

Utiliser node:net et node:tls pour une prise en charge Socket de premier ordre.

Utiliser des bibliothèques de hachage courantes avec node:crypto.

Accéder aux variables d'environnement à la manière de Node sur process.env.

Des instances de conteneurs plus grandes, davantage d'instances simultanées

standard-2

Workers Builds offre plus de disque et de CPU, et est désormais disponible en version finale

Augmentation de l'espace disque pour tous les forfaits : augmentation de la taille du disque de 8 Go à 20 Go pour les forfaits gratuits et payants, vous offrant ainsi plus d'espace pour vos projets et vos dépendances.

Plus de puissance de calcul pour les forfaits payants : double la puissance du processeur pour les forfaits payants, passant de 2 vCPU à 4 vCPU, ce qui accélère vos builds.

Performances monocur et multicur plus rapides : Afin de garantir des builds cohérents et hautement performants, exécution de vos builds sur les processeurs les plus rapides disponibles au moment de leur exécution.

Une apparence et une ergonomie plus cohérentes pour le tableau de bord Cloudflare

Redimensionnez, découpez et reformatez des fichiers vidéo à la demande avec Media Transformations

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

https://example.com/cdn-cgi/media/<OPTIONS>/<SOURCE-VIDEO> EXAMPLE, RESIZE: https://example.com/cdn-cgi/media/width=760/https://pub-d9fcbc1abcd244c1821f38b99017347f.r2.dev/aus-mobile.mp4 EXAMPLE, STILL THUMBNAIL: https://example.com/cdn-cgi/media/mode=frame,time=3s,width=120,height=120,fit=cover/https://pub-d9fcbc1abcd244c1821f38b99017347f.r2.dev/aus-mobile.mp4

Infrequent Access dans R2 est désormais disponible en version générale

Code : Sélectionner tout

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

export default { async fetch(request, env) { // Upload the incoming request body to R2 in Infrequent Access class await env.MY_BUCKET.put("my-object", request.body, { storageClass: "InfrequentAccess", }); return new Response("Object uploaded to Infrequent Access!", { headers: { "Content-Type": "text/plain" }, }); }, };

Playwright dans Browser Rendering est désormais disponible en version générale

La prise en charge de Playwright est désormais disponible en version générale, offrant aux développeurs la stabilité et la confiance nécessaires pour exécuter des tâches critiques dans le navigateur.

Introduiction de la prise en charge de Stagehand, qui permet aux développeurs de créer des agents IA à l'aide du langage naturel, grâce à Cloudflare Workers AI.

Enfin, pour aider les développeurs à évoluer, les limites des forfaits payants ont été triplées, et d'autres augmentations sont à venir.



Cloudflare est une société américaine qui fournit des services de réseau de diffusion de contenu, de cybersécurité, d'atténuation des attaques DDoS, de réseau étendu, de proxys inversés, de service de noms de domaine, d'enregistrement de domaines accrédités par l'ICANN et d'autres services. Selon W3Techs, Cloudflare est utilisé par environ 19,3 % de tous les sites web sur Internet pour ses services de sécurité web, en janvier 2025.Lancé en 2017, Cloudflare Workers est un environnement d'exécution permettant de se concentrer sur le développement pour ceux qui utilise la plateforme de Cloudflare. Récemment, Cloudflare a annoncé des mises à jours à sa plateforme de développement. Selon Cloudflare, ces améliorations ont pour objectif d'éliminer les frictions autant que possible pour permettre aux développeurs de se consacrer pleinement à la création.Voici les principales fonctionnalités annoncées par Cloudflare :Avec ces améliorations, Cloudflare annonce également de nouveaux modules, notamment :AutoRAG s'appelle désormais AI Search ! Ce nouveau nom marque une nouvelle mission plus ambitieuse : mettre une infrastructure de recherche de classe mondiale à la disposition de tous les développeurs et entreprises. AI Search ne se limite plus à la recherche pour les applications LLM : il s'agit de fournir un index rapide et flexible pour votre contenu, prêt à alimenter n'importe quelle expérience d'IA. Avec des ajouts récents tels que la prise en charge de NLWeb, cette amélioration va au-delà de la simple recherche pour fournir une base pour des expériences de recherche de haute qualité, ouvertes et conçues pour l'avenir du web.Avec AI Search, vous pouvez désormais utiliser des modèles provenant de différents fournisseurs tels que OpenAI et Anthropic. Les clés de fournisseur BYO pour AI Gateway s'étend désormais à AI Search. En associant vos clés à AI Gateway lié à votre instance AI Search, vous pouvez utiliser beaucoup plus de modèles pour l'intégration et l'inférence.Une fois configurée, votre instance AI Search pourra référencer les modèles disponibles via AI Gateway lors d'une requêteLes Remote Bindings pour le développement local sont désormais disponibles et pris en charge dans Wrangler v4.37.0, le plugin Cloudflare Vite et le package @cloudflare/vitest-pool-workers. Les Remote Bindings sont des liaisons configurées pour se connecter à une ressource déployée sur votre compte Cloudflare plutôt qu'à une ressource simulée localement.Par exemple, voici comment vous pouvez demander à Wrangler ou Vite d'envoyer toutes les requêtes àpour atteindre le véritable bucket R2 déployé au lieu d'un bucket simulé localement :Avec la configuration ci-dessus, toutes les requêtes versseront redirigées vers la ressource distante, mais le code Worker continuera à s'exécuter localement. Cela signifie que vous bénéficiez de tous les avantages du développement local, comme des temps d'exécution plus rapides, sans avoir à alimenter les bases de données locales avec des données.Vous pouvez associer des liaisons distantes à des environnements, afin de pouvoir utiliser des données de staging pendant le développement local et de ne pas toucher aux données de production.Par exemple, voici comment vous pouvez configurer Wrangler ou Vite pour envoyer toutes les requêtes vers env.MY_BUCKET vers staging-storage-bucket lorsque vous exécutezsi vous utilisez Vite).Les API node:http et node:https sont désormais prises en charge sur Workers. Cela signifie que vous pouvez exécuter des tâches backend Express et Koa.js avec seulement quelques lignes de code supplémentaires :Et ce n'est pas tout. Vous pouvez désormais :Grâce à ces changements, Workers devient encore plus puissant et plus facile à adopter, quelle que soit votre expérience. Les API que vous connaissez bien sont toujours là, et davantage de paquets dont vous avez besoin fonctionneront tout simplement.Cloudflare Containers impose désormais des limites plus élevées sur les instances simultanées et propose prochainement un nouveau type d'instance plus grand.Auparavant, vous pouviez exécuter simultanément 50 instances du type dev ou 25 instances du type basic. Vous pouvez désormais exécuter simultanément des conteneurs avec jusqu'à 400 Gio de mémoire, 100 vCPU et 2 To de disque. Cela vous permet d'exécuter simultanément jusqu'à 1 000 instances dev ou 400 instances basic. Les clients Enterprise peuvent dépasser largement ces limites.Cloudflare Containers propose également un nouveau type d'instance qui sera bientôt disponible :, qui comprend 8 Go de mémoire, 1 vCPU et 12 Go de disque. Ce nouveau type d'instance est idéal par défaut pour les charges de travail qui nécessitent plus de ressources, des sandbox IA aux tâches de traitement de données.Workers Builds est désormais disponible en version finale. Voici les nouveautés :Durable Objects, R2 et Workers ont désormais une apparence plus cohérente avec le reste de la plateforme de développement Cloudflare. En parcourant ces pages, vous constaterez que le chargement est plus rapide, que l'ergonomie est plus fluide et que l'utilisation est plus facile.Pour tous les produits de stockage, vous pouvez désormais personnaliser le tableau qui répertorie les ressources de votre compte, choisir les données que vous souhaitez voir, trier par colonne et masquer les colonnes dont vous n'avez pas besoin. Dans le tableau de bord Workers et Pages, l'encombrement a été réduit avec un design modernisé afin que vous puissiez obtenir plus rapidement les données dont vous avez besoin.Et lorsque vous créez un nouveau pipeline ou une nouvelle configuration Hyperdrive, vous découvrirez une nouvelle interface qui vous aidera à démarrer et vous guidera à chaque étape.Présenté en mars 2025, Media Transformations apporte la magie des transformations d'images aux fichiers vidéo courts, y compris ceux stockés en dehors de Cloudflare. Depuis lors, les limites d'entrée et de sortie ont été augmentées avec l'ajout de la prise en charge de l'extraction audio uniquement. Media Transformations est désormais disponible en version finale.Media Transformations est idéal si vous disposez d'un volume important de vidéos courtes, telles que des sorties d'IA générative, des vidéos de produits e-commerce, des clips de réseaux sociaux ou du contenu marketing court. Ce type de contenu doit être récupéré directement depuis votre stockage existant, tel que R2 ou S3, optimisé rapidement par Cloudflare, puis diffusé efficacement sous forme de petits fichiers MP4 ou utilisé pour extraire des images fixes et de l'audio.Media Transformations comprend un niveau gratuit accessible à tous les clients et est inclus dans les abonnements Media Platform.R2 Infrequent Access est désormais disponible en version générale. La classe de stockage Infrequent Access a été conçue pour les données qui ne nécessitent pas d'accès fréquent. Elle convient parfaitement à des cas d'utilisation tels que le contenu utilisateur à longue traîne, les journaux ou les sauvegardes de données.Depuis son lancement, Infrequent Access a pour objectif : une classe de stockage qui réduit les coûts de stockage tout en maintenant les performances et la durabilité.La tarification est simple. Vous payez moins pour le stockage des données, tandis que les récupérations de données sont facturées au Go afin de refléter la puissance de calcul supplémentaire nécessaire pour fournir les données à partir du stockage sous-jacent optimisé pour un accès moins fréquent. Et comme pour tous les produits R2, il n'y a pas de frais de sortie, vous ne payez donc pas pour la bande passante nécessaire au transfert des données. Voici comment vous pouvez télécharger un objet vers la classe d'accès peu fréquent R2 via Workers :Vous pouvez également surveiller l'utilisation de votre stockage Infrequent Access par rapport à votre stockage Standard directement dans votre tableau de bord R2 pour chaque compartiment.Trois mises à jour ont été apportées à Browser Rendering :Le navigateur n'est plus utilisé uniquement par les humains. Les agents IA doivent être capables de naviguer de manière fiable dans les navigateurs, comme le ferait un humain, qu'il s'agisse de réserver des vols, de remplir des informations client ou d'extraire des données structurées. Playwright permet aux agents IA d'interagir avec des pages web et d'effectuer des tâches complexes à la place des humains. Cependant, l'exécution de navigateurs à grande échelle représente un défi infrastructurel important. Cloudflare Browser Rendering résout ce problème en fournissant des navigateurs headless à la demande. Grâce à la mise à disposition générale de la prise en charge de Playwright, désormais synchronisée avec la dernière version v1.55, les clients de Cloudflare disposent d'une base prête à l'emploi pour créer des applications fiables et évolutives.Pour aider les agents IA à mieux naviguer sur le Web, Cloudflare introduit la prise en charge de Stagehand, un framework open source d'automatisation des navigateurs. Plutôt que de dicter des étapes précises ou de spécifier des sélecteurs, Stagehand permet aux développeurs de créer de manière plus fiable et plus flexible en combinant du code avec des instructions en langage naturel alimentées par l'IA. Cela permet aux agents IA de naviguer et de s'adapter si un site Web change, tout comme le ferait un humain.Pensez-vous que ces annonces sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette plateforme de développement Cloudflare ?