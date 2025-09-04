Warp, l'outil de codage agentique multiplateforme basé sur Rust, a lancé Warp Code, permettant d'expédier le code généré par l'agent depuis la ligne de commande jusqu'à la production

En juin, nous avons lancé Warp 2.0, l'environnement de développement agentique. Notre thèse : le développement passe du codage manuel au codage par invite. Le workflow consistant à ouvrir un fichier et à écrire du code à la main devient obsolète. À la place, les développeurs commenceront par une invite : ils demanderont à un agent de corriger un bug, de créer une fonctionnalité, de déboguer un crash de serveur en production... et ils observeront le résultat.



Cette vision a trouvé un écho : depuis le lancement de l'ADE, nous avons connu une croissance plus rapide que jamais dans l'histoire de Warp. Nous avons accueilli des centaines de milliers d'utilisateurs et notre chiffre d'affaires a été multiplié par 30 cette année.



Cependant, même si les agents s'améliorent, il existe toujours un écart important entre la phase de développement et la phase de production. Même les agents les plus puissants comme Warp bénéficient encore des connaissances, du contexte et des conseils d'ingénieurs expérimentés.



Trop souvent, les agents écrivent du code qui fonctionne presque, mais qui présente des problèmes subtils qui finissent par prendre beaucoup de temps à comprendre, à déboguer et à valider.





66 % des personnes interrogées ont cité « les réponses de l'IA qui sont presque correctes, mais pas tout à fait » comme leur plus grande frustration concernant le codage agentique.

La solution n'est pas de renoncer au développement par prompt, mais plutôt d'améliorer le workflow de prompt afin que les développeurs aient une meilleure compréhension et un meilleur contrôle.



Que contient le Warp Code ?

Warp Code n'est qu'un début. Nous construisons un avenir où Warp sera le principal outil dont les développeurs auront besoin pour livrer des logiciels, mais il reste encore du travail à faire pour y parvenir. Au cours des prochains mois, vous pouvez vous attendre à des mises à jour du produit, notamment :



De nouvelles améliorations de l'éditeur, telles que la prise en charge LSP et la navigation par symboles.

Une révision du code plus intelligente et rationalisée.

La prise en charge d'environnements distants.

À ceux qui utilisent déjà Warp, merci de votre contribution à notre aventure. À ceux qui nous rejoignent avec ce lancement, bienvenue dans la communauté.



L'émulateur de terminal IA Warp a lancé Warp Code, une suite de fonctionnalités qui donne aux développeurs plus de contrôle sur les agents de codage en ligne de commande. Il introduit un panneau de révision de code où les utilisateurs peuvent voir les différences en temps réel, demander des modifications et éditer directement dans l'interface. La vue diff intégrée élimine le besoin de passer à GitHub lors de la révision des modifications générées par les agents.Les projets génèrent désormais des fichiers WARP.md compatibles avec les règles Agents.md, Claude.md et Cursor, ce qui permet de garantir la cohérence des instructions et des versions sur toutes les plateformes. Les workflows sont encore simplifiés grâce aux commandes slash, qui permettent une configuration rapide des projets, la gestion des règles et les connexions aux serveurs, réduisant ainsi les frictions liées au passage d'une tâche à l'autre.Pour aller plus loin, les profils d'agent permettent aux développeurs de définir des modèles, des autorisations et des tâches pour chaque agent, garantissant ainsi qu'ils fonctionnent dans des limites claires. Le compilateur de Warp ajoute un niveau de support supplémentaire en détectant automatiquement les erreurs et en suggérant des corrections pour les conflits, aidant ainsi les développeurs à faire avancer leurs projets sans interruption. Avec son agent de codage classé n° 1 sur Terminal-bench et n° 3 sur SWE-bench, vérifié à l'aide de GPT-5, Warp Code se positionne face à des outils tels que Cursor, Windsurf Editor, Claude Code, Gemini CLI ou OpenAI Codex en mettant l'accent sur une boucle de rétroaction plus étroite entre le développeur et l'agent. Les améliorations à venir apporteront la prise en charge du LSP, la navigation par symboles et des options de révision étendues pour s'appuyer sur cette base.Il existe de nombreux produits de révision de code sur le marché, mais celui de Warp est unique car il est conçu pour les humains qui révisent le code généré par des agents. Dans un monde où les agents écrivent de plus en plus de code, nous pensons que c'est le flux qui importe le plus (et non les agents qui révisent le code généré par les humains, même si cela est également intéressant).Ainsi, dans Warp, vous pouvez désormais visualiser les modifications de votre agent au fur et à mesure qu'elles sont écrites, et diriger l'agent pendant qu'il travaille. La vue diff fonctionne par rapport à votre branche actuelle ou principale et vous permet de relancer facilement la requête en référençant des différences et des lignes spécifiques. Elle permet également de modifier manuellement directement dans la vue diff.Tout cela vous évite d'avoir à passer à Github juste pour voir ce qu'un agent a fait. Cela améliore votre compréhension et facilite la livraison d'un code correct et facile à maintenir généré par l'agent.Vous pouvez désormais ouvrir et modifier des fichiers directement dans Warp, avec des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, un visualiseur de fichiers à onglets et la recherche et le remplacement (et, bien sûr, les raccourcis clavier vim).Le principal cas d'utilisation ici concerne les petites modifications apportées au code généré par l'agent, car il est parfois plus rapide de modifier manuellement que de relancer la commande, par exemple lorsque vous souhaitez simplement changer le nom d'une variable, modifier un bout de code ou réécrire une petite fonction.L'équipe de Warp a également intégré une arborescence de fichiers simple pour parcourir, ouvrir et ajouter des fichiers en tant que contexte, ainsi que pour ouvrir et créer des fichiers à l'aide de la palette de fichiers (cmd-O).Vous remarquerez un nouvel état zéro et un écran d'accueil dans Warp qui vous permettent de démarrer rapidement de nouveaux projets, de naviguer vers des projets existants ou de reprendre des conversations précédentes. Cela permet de se lancer plus rapidement dans quelque chose de nouveau ou de reprendre là où vous vous étiez arrêté.Si vous démarrez un nouveau projet, Warp le configurera pour vous avec les règles du projet et l'indexation du code source.Si vous avez un projet existant, vous pouvez désormais exécuter /init (et une multitude d'autres commandes slash) pour le démarrer avec un fichier WARP.md contrôlé par version. Warp prend également en charge les règles AGENTS.md, CLAUDE.md et Cursor.Au-delà de /init, les commandes slash vous permettent également d'ajouter rapidement des règles globales, des serveurs MCP et d'exécuter des invites enregistrées. Tout cela rend les agents beaucoup plus sensibles au contexte et puissants.Enfin, Warp Code introduit dans cette version les profils d'agent, qui vous permettent de spécifier un modèle et un ensemble d'autorisations pour un agent. Les profils vous permettent d'exécuter différents types d'agents pour différentes tâches en étant sûr que l'agent ne fera pas plus que ce qui lui est autorisé.L'agent de codage peut désormais suggérer de manière proactive des corrections, vous n'avez donc même plus besoin de l'invoquer.Si vous rencontrez une erreur de compilation ou un conflit de fusion, l'agent essaie simplement de le corriger pour vous sur-le-champ. Vous pouvez toujours rejeter, relancer ou démarrer une conversation à partir de la suggestion si vous avez besoin de l'affiner.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?