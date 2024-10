Qt avec C++

Lorsque nous avons planifié le développement de l'application de bureau OEDcoder, nous avons examiné différentes solutions pour trouver celle qui répondrait le mieux à nos exigences techniques, financières, de performance, d'interopérabilité, d'UX ... etc. Il y a beaucoup d'options disponibles sur macOS et encore plus si l'on considère les solutions multiplateformes. macOS est notre principale plateforme cible mais nous pourrions distribuer notre application sur d'autres plateformes (Windows/Linux/ChromeOS). Après avoir examiné et prototypé de nombreux outils, nous avons rédigé un comparatif de nos trois premiers choix :Distinguer OEDcoder des autres outils d'encodage/décodage base64 existants :Voici la démo du produit fini :L'un des premiers outils que nous avons essayé est Qt. Qt présente les avantages suivants :La principale considération pour l'utilisation de Qt dans les logiciels commerciaux est le prix. Bien qu'il soit possible d'utiliser Qt sous la LGPL, le respect de la LGPL pour les logiciels commerciaux peut s'avérer délicat. OEDcoder étant un projet à source fermée, nous sommes réticents à utiliser Qt sous LGPL, même si nous pouvions le faire légalement. De plus, Qt n'a pas une apparence native sur la plupart des plateformes.La solution multiplateforme suivante que nous avons étudiée est Electron. Nous avons réalisé une petite démonstration de faisabilité basée sur un navigateur et il a été facile de l'intégrer dans une application de bureau. Voici quelques-uns des avantages d'ElectronSi l'utilisation d'Electron présente de nombreux avantages, elle présente également des inconvénients évidents :Après avoir passé en revue toutes les solutions possibles, nous avons décidé de nous concentrer sur la fourniture de la meilleure expérience pour macOS en utilisant des outils natifs. Il nous restait à choisir le langage de programmation et la boîte à outils à utiliser. Nous avons essayé Swift, à la fois avec SwiftUI et Storyboards, mais nous avons finalement opté pour Objective-C. Les principaux avantages de l'utilisation d'Objective-C avec AppKit sont les suivants :Quelques inconvénients liés à l'utilisation de la plateforme native macOS :Les performances impressionnantes d'OEDcoder ont prouvé que le développement natif sous macOS était le bon choix pour répondre à nos besoins. Nous aurions probablement opté pour Qt si OEDcoder devait être multiplateforme ou si nous disposions d'un budget plus important. Electron est parfait pour les développeurs et les entreprises qui se concentrent principalement sur le développement web, mais ce n'est pas notre cas.Si vous êtes un développeur web et que vous vous demandez « Qu'en est-il de Wails ou de Tauri ? Ils résolvent certains des problèmes d'utilisation des ressources d'Electron ». Nous les avons essayés, mais le fait de devoir utiliser plusieurs langages de programmation (Go ou Rust pour le back-end, JavaScript/TypeScript pour le front-end) augmente la complexité et le changement de contexte. De plus, seul Electron permet d'accéder au chemin d'accès complet des fichiers lorsqu'on les fait glisser depuis le Finder (c'est-à-dire notre condition sine qua non). Electron intègre une version de Chrome qui a été modifiée pour fournir le chemin d'accès complet lors du dépôt de fichiers depuis le Finder, tandis que Wails et Tauri utilisent tous deux WKWebView sur macOS, qui ne permet pas d'accéder au chemin d'accès complet.Pensez-vous que cette comparaison est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?