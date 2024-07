L’EDI Theia s’appuie sur la plateforme de développement d’EDI du même nom (Theia) lancée dans le but de corriger certaines tares que le concurrent Visual Studio Exhibe. En effet, elle entend, au travers de Theia, fournir une « vraie » alternative open source à Visual Studio Code de Microsoft. C’est un positionnement que permet la structure du projet duquel est issu le célèbre éditeur de code de Microsoft.En effet, la firme de Redmond fait un distinguo entre le dépôt Code-OSS et Visual Studio Code. C’est Code-OSS qui fait l’objet de publication sous licence MIT, donc est open source. Visual Studio Code pour sa part est le binaire compilé à partir des sources ouvertes et d’éléments additionnels sous licence propriétaire. Conséquence : Visual Studio Code est distribué sous une licence propriétaire.C’est par ce biais que la firme de Redmond garde la main sur le registre d’extensions auquel elle appose sa marque. La réponse apportée via Theia : Open VSX – une implémentation open source du registre d’extensions Visual Studio Code qui ouvre (à des produits autres que ceux de la suite Visual Studio) un accès aux milliers d’extensions sur la place de marché de Microsoft.« Avec Open VSX, nous voulons créer un registre accessible à tous pour les extensions Visual Studio Code open source. Nous voulons en sus permettre aux organisations d'héberger leurs propres registres au sein de leurs réseaux privés - une fonctionnalité demandée depuis longtemps », précise la Fondation Eclipse. En d’autres termes, la Fondation Eclipse entend héberger sa propre place de marché. Pour cela, elle « encourage les développeurs d’extensions Visual Studio Code à procéder également à leur publication sur Open VSX », explique la Fondation Eclipse dans le cadre de l’annonce de la disponibilité de la v 1.0 de la plateforme de développement d’EDI Theia.« L'un des aspects les plus convaincants de la nature open-source de l'IDE Theia est la possibilité pour les utilisateurs d'influencer directement le projet par le biais de contributions. Qu'il s'agisse d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, d'améliorer les fonctionnalités existantes ou de participer au processus décisionnel, chaque contributeur peut laisser sa marque sur le projet. Cette approche participative favorise un sentiment d'appartenance et de communauté parmi les utilisateurs, ce qui renforce le développement et l'évolution de l'IDE.Cette ouverture permet aux utilisateurs d'éviter que leur outil de développement ne soit verrouillé par un fournisseur, ce qui est extrêmement important si l'on considère que l'outil de développement est un élément logiciel crucial, qui a un impact sur des aspects essentiels tels que la protection de la propriété intellectuelle, la sécurité et la flexibilité. Le processus de développement de Theia est entièrement basé sur la méritocratie : Il n'y a pas de partie unique qui décide du sort du projet ou qui peut insérer des éléments dans le logiciel qui compromettent votre vie privée.En même temps, la communauté est libre de personnaliser et d'étendre l'IDE en fonction de ses besoins spécifiques sans craindre d'être liée à la décision d'un seul fournisseur ou à des technologies ou plates-formes propriétaires. Cette liberté encourage l'innovation et garantit que l'IDE Theia reste un outil polyvalent capable de s'adapter à l'évolution constante du paysage du développement logiciel.En résumé, la base open-source de Theia IDE, soutenue par une communauté dynamique et étayée par une licence qui favorise l'utilisation commerciale, ouvre la voie à un environnement de développement qui permet d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs », souligne la Fondation Eclipse.L'EDI Theia est disponible sous la forme d'une application de bureau téléchargeable. Il peut en sus être facilement déployé dans le nuage et utilisé dans un navigateur. Par conséquent, Theia IDE peut être intégré de manière transparente dans les infrastructures existantes, telles que les portails en ligne ou les environnements d'entreprise, ou même directement hébergé sur des appareils matériels. Pour ces scénarios, il est pratique que grâce à l'architecture modulaire et flexible de la plateforme Theia sous-jacente, vous pouvez améliorer et adapter presque tout avec facilité dans Theia, ce qui en fait un ajustement parfait pour votre cas d'utilisation spécifique.Source : Fondation Eclipse Que pensez-vous des propositions de valeur de cet EDI et de sa plateforme de développement d’environnements de développement intégrée ? Collent-elles avec vos besoins ? Quelles attentes additionnelles avez-vous à formuler ?