Zed, un éditeur de code collaboratif très performant des créateurs d'Atom et de Tree-sitter, est désormais open source

Nous sommes heureux d'annoncer que Zed est désormais un projet open source. Le code de Zed lui-même est disponible sous une licence copyleft afin de s'assurer que toute amélioration bénéficiera à l'ensemble de la communauté (GPL pour l'éditeur, AGPL pour les composants côté serveur). GPUI, le framework d'interface utilisateur qui alimente Zed, est distribué sous la licence Apache 2, de sorte que vous pouvez l'utiliser pour construire des applications de bureau de haute performance et les distribuer sous la licence de votre choix.Pourquoi faisons-nous cela ? Avant tout, nous pensons que le fait de rendre Zed open source en fera le meilleur produit. Notre mission est de construire l'éditeur de code le plus avancé au monde et de le mettre entre les mains de millions de développeurs. La surface de ce problème est énorme, et nous aurons besoin de toute l'aide possible. Si l'on considère que tous les utilisateurs de Zed sont des programmeurs, il est tout à fait logique d'ouvrir Zed à un maximum de talents.D'un point de vue plus égoïste, nous pensons également que l'open source sera beaucoup plus amusant. L'un des aspects que nous préférons dans le domaine des logiciels est le contact avec les gens. Nous ne sommes pas seulement fiers de ce que nous avons construit, mais aussi de la manière dont nous l'avons construit. Nous voulons partager la beauté intérieure de Zed avec vous tous, et nous sommes convaincus que nous apprendrons beaucoup de vous dans le processus pour le rendre encore meilleur.Motivés par notre désir de nous connecter avec vous tous à un niveau humain, nous lançons une nouvelle fonctionnalité de Zed appelée Zed Channels, qui permettra aux développeurs du monde entier d'écrire facilement du code ensemble en temps réel en partageant simplement un lien.À partir de demain, nous utiliserons les canaux pour lancer un nouveau programme appelé Fireside Hacks, dans le cadre duquel nous travaillerons sur Zed en direct dans un canal public, avec tous ceux qui se présenteront. Nous expérimenterons différents formats, mais nous espérons que ces sessions régulières nous donneront l'occasion de mieux nous connaître, au-delà de ce qui est possible dans une pull request statique. Venez participer à l'expérience pour poser des questions, faire des suggestions et coder avec nous en temps réel. Nous avons hâte de vous rencontrer !Nous croyons fermement que la meilleure façon de construire et de maintenir le meilleur éditeur au monde est de l'associer à un modèle économique durable. C'est la seule façon pour nous de continuer à investir dans une équipe à plein temps pour mener à bien le développement. Certains pourraient se demander si le fait de rendre Zed open source ne va pas à l'encontre de cet objectif. Nous y avons beaucoup réfléchi et nous ne pensons pas que l'ouverture soit en contradiction avec le succès commercial.Plutôt que de vous vendre un éditeur propriétaire, nous préférons vous vendre des services qui s'intègrent parfaitement à votre éditeur pour vous rendre, vous et votre équipe, plus productifs. Zed Channels est un exemple de ce type de service. Il est gratuit pour tout le monde aujourd'hui, mais nous avons l'intention de commencer à faire payer l'utilisation privée après une période bêta d'expérimentation. La fourniture de calculs côté serveur pour alimenter les fonctions d'intelligence artificielle est un autre schéma de monétisation que nous voyons se développer.Aujourd'hui, nous mettons en open source 100 % du code que nous avons écrit jusqu'à présent. À l'avenir, cependant, nous pourrons toujours proposer des produits propriétaires ciblant des cas d'utilisation commerciale et d'entreprise, bien que nous ayons toujours l'intention de faire en sorte que le code propriétaire ne représente qu'une infime partie du code que nous mettons en open source. Nous avons également l'intention de nous assurer que notre besoin de générer des revenus n'interfère jamais avec votre besoin d'écrire des logiciels. Nous ne vous montrerons jamais de bannière publicitaire dans votre éditeur de code, et si nous le faisons, vous pourrez toujours construire Zed à partir des sources.Nous croyons au principe de créer plus de valeur que nous n'en capturons. En optant pour l'open source, nous faisons le pari que si nous parvenons à créer un vaste mouvement autour de Zed, notre entreprise trouvera des opportunités de capturer une partie de la valeur que nous créons.Quelle est la prochaine étape ? Dans une certaine mesure, c'est à vous de décider ! Mais il est également vrai que nous sommes encore une petite équipe. Nous voulons augmenter massivement l'adoption en 2024 afin que plus de développeurs puissent bénéficier de Zed, et nous avons mis en place une feuille de route publique basée sur les commentaires des utilisateurs qui, selon nous, peut nous aider à y parvenir. Si vos contributions nous aident à progresser vers l'achèvement de cette feuille de route, en particulier les éléments situés en haut de la liste, nous serons plus enclins à leur consacrer du temps.Cela dit, nous allons découvrir tout cela au fur et à mesure, et nous accueillons tous ceux qui sont enthousiastes à l'idée de contribuer et d'apprendre. Si vous souhaitez vous impliquer, consultez notre guide de contribution et venez nous saluer lors d'un prochain Fireside Hack si vous en avez le temps. Les développeurs du monde entier ont besoin d'un meilleur éditeur de code, et nous sommes impatients que vous nous rejoigniez dans notre mission de faire progresser l'état de l'art. À bientôt dans la base de code !