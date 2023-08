Le créateur du célèbre éditeur de texte Vim, Bram Moolenaar, est décédé à l'âge de 62 ans

Bram était un grand leader de la communauté Vim et j'ai vraiment apprécié de travailler avec lui ces dernières années, depuis que je me suis impliqué dans le développement de Vim il y a presque 20 ans.Bram était une grande source d'inspiration en créant une grande communauté, en aidant les gens avec sa charité et il était un grand mentor. Et maintenant, il est parti trop tôt. Nous avons perdu un grand leader et je regrette de ne jamais l'avoir rencontré en personne.Cependant, je tiens à remercier toute la communauté : Je continuerai et j'espère que tous les autres contributeurs continueront à faire du bon travail. J'ai accès à la page d'accueil de Vim et à l'organisation de Vim (je ne suis pas sûr d'avoir tous les droits, mais je suis sûr que nous travaillerons sur les détails dans un avenir proche...). J'espère qu'ensemble nous pourrons continuer avec succès.