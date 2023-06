pip install --upgrade jupyterlab

conda install -c conda-forge jupyterlab

Changement d'onglet plus rapide sur les navigateurs Chromium : "Paramètres" → "JupyterLab Shell" → basculer "Mode caché" vers "contentVisibility".

Meilleures performances avec les longs carnets de notes : "Paramètres" → " Notebook " → basculer " Windowing mode " sur " full ".

La communauté des contributeurs Jupyter est fière d'annoncer JupyterLab 4.0, la prochaine version majeure de notre environnement de développement complet. Le paquetage est maintenant disponible sur PyPI et conda-forge. Vous pouvez le mettre à jour en exécutantou. Nous avons mis à jour notre documentation JupyterLab pour cette nouvelle version.Voici quelques-unes des principales nouveautés de JupyterLab 4.0, extraites de notre journal des modifications , grâce à des améliorations telles que l'optimisation des règles CSS, CodeMirror 6, MathJax 3 et le fenêtrage des notebooks. En ne rendant que les parties d'un notebook qui tiennent dans la fenêtre du navigateur web, JupyterLab 4 est beaucoup plus efficace que JupyterLab 3 lorsqu'il s'agit de travailler avec des notebooks de grande taille.https://miro.medium.com/v2/resize:fi...gWzpci8OOw.gifD'autres améliorations des performances sont disponibles via les paramètres opt-in. Vous pouvez les tester en les activant dans vos paramètres :CodeMirror, l'éditeur de texte utilisé pour les cellules et les éditeurs de fichiers, a été mis à jour vers CodeMirror 6. Cette mise à jour apporte d'importantes améliorations en termes d'accessibilité et de performances, ainsi que de meilleures capacités de personnalisation. Nous avons également amélioré les paramètres de l'éditeur pour qu'il soit plus puissant et plus flexible.Nous avons déplacé la(RTC) dans un package séparé, jupyter_collaboration, dont la version 1.0.0 est maintenant disponible . Les points forts sont la prise en charge de l'affichage de curseurs et de sélections multiples, ainsi que la prise en charge de l'enregistrement de nouveaux types de modèles partagés. Si vous souhaitez utiliser RTC dans JupyterLab 4, veuillez installer le paquetage jupyter_collaboration.https://miro.medium.com/v2/resize:fi...Gn7oDGnydQ.gifDans JupyterLab 4, le gestionnaire d'extensions comprend à la fois des extensions Python préconstruites et des extensions provenant de pypi.org. L'installation à partir de PyPI supprime la nécessité de construire une extension lors de l'installation d'une extension à l'aide de l'Extension Manager. Les développeurs peuvent fournir un autre dépôt de paquets pour afficher leur propre ensemble d'extensions.La fonctionnalité Rechercher et Remplacer a été améliorée avec de nouvelles caractéristiques lors de la recherche dans un carnet, y compris la mise en évidence des correspondances dans les cellules markdown rendues, la recherche dans la sélection actuelle, la recherche multi-lignes, le remplacement en utilisant des références de groupe de capture d'expressions régulières, et le remplacement tout en préservant les majuscules et les minuscules., y compris une section retravaillée sur les noyaux en cours d'exécution, un bouton "Ajouter une nouvelle cellule" au bas d'un carnet, une boîte de dialogue pour afficher les raccourcis clavier comme dans le carnet classique (utiliser Ctrl + Shift + H), et l'affichage de la première ligne des entrées et sorties des cellules réduites., y compris l'amélioration du focus et de la navigation au clavier dans le navigateur de fichiers, plus de rôles et d'étiquettes ARIA pour les éléments de l'interface utilisateur, et le menu principal se réduisant à un menu hamburger s'il n'y a pas assez d'espace pour afficher tous les éléments.vers TypeScript v5, Yarn v3, React v18, et Lumino v2. Nous recommandons d'utiliser Node.js v18 ou plus récent, afin de s'assurer que vous utilisez une version qui continuera à recevoir des mises à jour au moins jusqu'à la fin de l'année 2023.Plus de 100 bogues ont été traités et résolus, améliorant ainsi la stabilité et les performances de JupyterLab. Vous pouvez trouver une liste complète des corrections de bugs sur GitHub En outre, quelques fonctionnalités de JupyterLab 4 ont également été rétroportées dans JupyterLab 3.6, mais si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 3.5 ou antérieure, elles seront également nouvelles pour vous :propose désormais un éditeur JSON et un nouveau mode interactif convivial, conçu avec React JSON Schema. Cette interface intuitive rend la personnalisation accessible aux utilisateurs de tous niveaux., une interface graphique pour la manipulation rapide des cellules (copier, déplacer, insérer, supprimer), constitue une alternative aux touches de raccourci ou à l'édition par menu déroulant. La barre d'outils de la cellule apparaît dans la cellule courante tant qu'il y a de la place pour elle.Lesproviennent des extensions et de JupyterLab lui-même, pour des annonces, des alertes et des mises à jour en temps réel. Elles améliorent la réactivité de JupyterLab et permettent de rester informé des processus en cours. Les annonces de l'équipe JupyterLab, y compris les notifications de nouvelles versions, peuvent être désactivées ; voir la documentation pour les instructions.