Le nouvel EDI Web est décrit comme étant une version bêta, mais il est néanmoins devenu la version par défaut sur la plateforme, bien qu'il existe une option pour le désactiver. Les utilisateurs autogérés obtiendront le nouvel éditeur dans la version 15.7, publiée le 22 décembre, mais dans ce cas, il sera caché derrière un indicateur de fonctionnalité. Une première déception est que les extensions VS Code ne sont pas supportées, ni à partir du marché officiel VS Code, ni à partir du registre Open VSX non encombré. Dans le nouvel EDI Web, la partie réservée aux extensions affiche le message : « le marché des extensions a été désactivé, restez à l'écoute ! ».En outre, une autre fonctionnalité manquante est la recherche à l'échelle du projet, bien que l'EDI Web puisse effectuer une recherche sur tous les fichiers ouverts sur des onglets dans la fenêtre active du navigateur. Il y a un certain nombre de fonctionnalités sur la liste des choses à faire, au-delà des extensions et de la recherche à l'échelle du projet. La grande affaire ici est le développement à distance, la possibilité de compiler, tester et déboguer des applications sur un serveur ou un conteneur distant sans aucune dépendance locale autre que le navigateur Web. L'équipe estime que cela devrait accélérer le développement et augmenter la productivité.L'objectif de l'équipe GitLab est que "vous puissiez définir un environnement de développement à distance et provisionner rapidement des environnements préconstruits, soit sur votre propre fournisseur de service cloud, soit en utilisant le calcul partagé de GitLab". Cette ambition est assez loin d'être réalisée, mais l'IDE Web devrait pouvoir se connecter à des environnements hébergés en dehors de GitLab à partir du 22 décembre. « Nos itérations initiales pour le développement à distance seront axées sur l'intégration avec les fournisseurs de cloud existants comme Amazon Web Services (AWS), Google Cloud ou Microsoft Azure », indique la documentation.« Nous chercherons à terme à offrir une option entièrement gérée au sein de GitLab », ajoute-t-il. En dehors du développement à distance, l'équipe travaille à l'ajout de la prise en charge des extensions VS Code et à l'activation de la recherche à l'échelle du projet. Les développeurs qui préfèrent continuer à utiliser l'ancien EDI Web de la plateforme peuvent toujours le faire via une préférence utilisateur qui vous permet de passer de l'un à l'autre quand vous le souhaitez. La version bêta de GitLab Web IDE est disponible dès maintenant. Cependant, l'équipe fait l'objet de critiques pour s'être basée sur VS Code pour reconstruire son EDI Web.L'ancienne version du logiciel était déjà construite sur Monaco, un éditeur Web également utilisé par Visual Studio Code. En fait, le projet GitHub pour Monaco explique que "l'éditeur Monaco est généré directement à partir des sources de VS Code avec quelques ajustements autour des services dont le code a besoin pour s'exécuter dans un navigateur Web en dehors de sa maison". Il y a beaucoup plus que Monaco dans VS Code cependant. En mai, GitLab a déclaré à propos de son ancien EDI Web : « nous entendons parler de caractéristiques et de fonctionnalités manquantes ». Ce qui a amené la société à commencer à le remplacer.Historiquement, GitLab a réalisé une plateforme DevOps plus complète que son rival GitHub, mais en ce qui concerne le développement à distance, il arrive derrière, grâce à l'énergie que GitHub a mise dans sa fonctionnalité Codespaces. L'adoption de VS Code par GitLab est logique du point de vue de l'ingénierie, puisque de nombreuses fonctionnalités sont gratuites et que les développeurs disposent d'un outil familier pour travailler. Néanmoins, les critiques estiment qu'il existe un risque important : celui de cimenter davantage la domination de VS Code, ce qui rendra la concurrence plus difficile sur d'autres services également.Certains critiques mettent également en avant les problèmes liés à la licence de VS Code. En effet, Microsoft a publié le code source de VS Code sous licence MIT, une licence pour logiciels libres et open source. Mais le produit disponible en téléchargement, l'éditeur (VS Code) distribué par l'entreprise elle-même, est sous licence propriétaire. Cette petite distinction a une grande importance et selon les critiques, elle constitue le principal mécanisme utilisé par Microsoft pour court-circuiter les communautés open source. Selon ces derniers, si vous construisez par vous-même, vous ne pouvez pas vous connecter à VS Code sur le marché.Les critiques estiment que cela permet à Microsoft de contrôler entièrement la télémétrie et les rapports de VS Code, ainsi que l'utilisation sur des plateformes telles que Gitpod. « C'est similaire à la façon dont Apple contrôle l'écosystème de l'iOS et contrôle, mais aussi le montant que vous devez leur payer si vous gagnez de l'argent avec ses outils. À long terme, tout ce qui se passe sur le cloud et la plateforme SaaS/PaaS détenant les clés de la porte des outils de développement tels que VS Code, Microsoft a un avantage injuste sur les autres concurrents et conserve toujours les avantages des logiciels open source », lit-on dans les commentaires.D'autres critiques appellent la communauté à réfléchir à des alternatives à VS Code. « Cela a l'air vraiment bien, et c'est bien de voir Github et GitLab aller dans cette direction : la possibilité d'avoir un IDE dans le navigateur est excellente pour de nombreux cas d'utilisation. Mais je suis un peu inquiet, car il semble que la plupart de ces entreprises utilisent VS Code. Il est vraiment nécessaire d'avoir un bon concurrent dans cet espace, et j'espère que JetBrains peut éventuellement correspondre à cela avec des partenariats de leur propre », a déclaré un autre critique.Source : GitLab Que pensez-vous du nouveau EDI Web de GitLab ? En quoi facilite-t-il la vie des développeurs ?Que pensez-vous du choix de l'équipe de reconstruire l'EDI Web à partir de VS Code ?Selon vous la décision de l'équipe GitLab contribue-t-elle à cimenter la domination de VS Code ?Que pensez-vous des préoccupations autour de la licence de VS Code ?