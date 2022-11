Eglot fait maintenant partie du noyau d'Emacs

Tree-sitter fait également partie du noyau d'Emacs





suffisamment général pour analyser tout langage de programmation ;

assez rapide pour analyser chaque frappe dans un éditeur de texte ;

suffisamment robuste pour fournir des résultats utiles même en présence d'erreurs de syntaxe ;

sans dépendance pour que la bibliothèque d'exécution (écrite en C pur) puisse être intégrée dans n'importe quelle application.

bash-ts-mode

c-ts-mode

c++-ts-mode

csharp-ts-mode

css-ts-mode

java-ts-mode

js-ts-mode

json-ts-mode

python-ts-mode

typescript-ts-mode

Installer des paquets à partir des sources avec package.el

package-install

package-report-bug

Org Mode 9.6 pourrait faire partir d'Emacs 29

Emacs peut maintenant être compilé avec GTK pur

Accès natif aux bases de données SQLite

--without-sqlite3

sqlite-mode

Support de HaikuOS

--with-be-app

--with-be-cairo

inhibit-double-buffering

Répertoire utilisateur personnalisé

chemacs2

--init-directory

init.el

Support des images WebP

webp

webp

--without-webp

webp

Meilleure gestion des fichiers .pdmp

pdmp

Meilleur support de la souris et du touchpad

LSP (Language Server Protocol) facilite la programmation en introduisant des fonctionnalités telles que l'autocomplétion plus précise et la recherche de définitions. Eglot (Emacs Polyglot) est un client LSP pour Emacs. Plusieurs intégrations de LSP existent pour Emacs, commeet. Parmi les trois, Eglot fait maintenant partie du noyau d'Emacs. Selon l'équipe, vous n'avez plus besoin d'installer un paquet, il suffit d'enregistrer un serveur LSP et l'autocomplétion, la documentation, la détection d'erreurs et d'autres fonctionnalités seront disponibles immédiatement.Au cas où vous ne le sauriez pas, la coloration syntaxique actuelle d'Emacs est basée sur un système de regex. Bien que ce ne soit pas la pire chose à utiliser, ce n'est pas non plus la meilleure, et cela peut devenir assez lent sur les gros fichiers. Tree-sitter est un outil de génération d'analyseur syntaxique et une bibliothèque d'analyse incrémentale. Il peut construire un arbre syntaxique concret pour un fichier source et mettre à jour efficacement l'arbre syntaxique lorsque le fichier source est édité. À partir de là, non seulement la coloration syntaxique peut être effectuée à grande vitesse.Mais une analyse beaucoup plus profonde du code est possible et des actions telles que la manipulation syntaxique peuvent également être réalisées puisque l'arbre syntaxique lui-même est disponible comme un objet qui peut être manipulé. Tree-sitter a pour but d'être :Actuellement, le Tree-sitter d'Emacs supporte les principaux modes :Tree-sitter a également pour l'instant un statut spécial dans la nouvelle branche emacs-29 puisque de nouvelles fonctionnalités peuvent encore lui être ajoutées, sa fusion avec la branche master étant encore récente. Il est donc possible que la liste des modes majeurs pour Emacs s'allonge encore un peu, surtout si l'on considère que Tree-sitter essaie de rendre l'ajout de nouvelles langues relativement facile. Si vous ne pouvez pas attendre pour tester Tree-sitter, il existe déjà un autre paquet disponible pour Emacs que vous pouvez utiliser dès maintenant. Sachez simplement qu'il ne s'agit pas du même paquet que celui qui a été intégré à Emacs.Emacs inclut un gestionnaire de paquets nommé, qui installe des paquets à partir de l'archive officielle des paquets Emacs Lisp, nommée GNU ELPA. GNU ELPA héberge une sélection de paquets, mais la plupart sont disponibles sur MELPA, qui est une archive de paquets non officielle qui implémente la spécification ELPA. Pour utiliser MELPA, il faut l'installer en l'ajoutant à la liste des archives de paquets de package.el. Le gestionnaire de paquets intégré installe les paquets par le biais de la fonction. L'ancienne alternative àestStraight.el est un gestionnaire de paquets alternatif qui installe les paquets par le biais de vérifications Git au lieu de télécharger des archives de paquets. Cela permet d'installer des paquets dérivés, de modifier les archives locales de paquets et de verrouiller les paquets à des versions exactes pour des configurations reproductibles. À propos de package.el, il y a aussi la nouvelle fonctionqui permet aux utilisateurs d'Emacs de signaler les bogues aux développeurs d'un paquet directement depuis Emacs. Attention cependant, elle ne fonctionne que pour les paquets installés viaComme confirmé par l'un des mainteneurs de Org Mode , Bastien Guerry, sur une liste de diffusion Emacs francophone, Org Mode 9.6 serait prêt à faire partie d'Emacs 29. Org mode est un mode d'Emacs pour la prise de notes, la planification de projets, les listes TODO et la rédaction. En d'autres termes, Org mode est un format de fichier texte structuré très flexible, composé de quelques structures simples, mais polyvalentes, conçues pour être à la fois assez simples pour le novice et assez puissantes pour l'expert. Outre le démarrage rapide et le manuel, Org Mode dispose d'un guide et d'une abondante documentation écrite par la communauté.L'un des problèmes majeurs d'Emacs sous Linux était sa dépendance à Xorg lorsqu'il fonctionnait en mode GUI. Avec Xorg, ce n'est pas vraiment un problème, mais Wayland est devenu de plus en plus courant ces dernières années, et même avec l'existence de XWayland, c'est devenu une gêne. Eh bien, Emacs peut maintenant être compilé avec GTK pur. Il peut maintenant être construit sans Xorg et fonctionner en mode natif dans Wayland. Sachez cependant que Wayland est le seul cas d'utilisation d'Emacs GTK pur. Si vous n'utilisez pas Wayland, Emacs devrait afficherCompiler les fichiers EmacsLisp à l'avance.Emacs peut maintenant être compilé avec un support natif pour SQLite et la bibliothèque. En fait, selon l'équipe, c'est maintenant un comportement par défaut, puisque vous devez passerau script de configuration lors de la construction d'Emacs afin de l'empêcher. Ceci est accompagné d'une nouvelle fonctionqui vous permet d'explorer les bases de données SQLite dans Emacs et d'interagir avec elles.Les utilisateurs de Haiku OS ont maintenant accès à Emacs. Selon l'équipe, le processus de configuration devrait automatiquement détecter et construire pour Haiku. Il existe également un portage optionnel du système de fenêtres sur Haiku, qui peut être activé en configurant Emacs avec l'option, ce qui nécessitera la présence des en-têtes de développement du kit d'application Haiku et d'un compilateur C++ sur votre système. Si Emacs n'est pas construit avec l'option '--with-be-app', l'éditeur résultant ne fonctionnera que dans des terminaux en mode texte.Pour activer la prise en charge de, assurez-vous que les fichiers de développementetsont présents sur votre système, et configurez Emacs avec l'option. Contrairement à X, il n'y a pas d'option de compilation pour activer ou désactiver le double tampon ; il est toujours activé. Pour la désactiver, modifiez le paramètre de trameà la place.Il est maintenant plus facile de lancer des profils Emacs personnalisés sans avoir besoin d'outils tels queavec l'ajout de l'option. Ceci peut définir n'importe quel répertoire du répertoire utilisateur d'Emacs qui inclut le fichierqui l'accompagne.Depuis un certain temps, Emacs est capable d'afficher des images, mais pas encore le format. C'est maintenant corrigé. Et en fait, le support des imagesest devenu le comportement par défaut, puisque vous devez passerau script de configuration d'Emacs pour désactiver le support. Notons que le mode C++ supporte maintenant le standard C++20.Emacs a depuis quelques versions la possibilité de vider son état dans un fichierpour un démarrage plus rapide. Maintenant, lors de la création d'un tel fichier, il inclura dans son nom une empreinte de son état actuel, bien qu'il donnera toujours la priorité à un fichier emacs.pdmp s'il existe.Emacs utilise maintenant, qui permet à Emacs de supporter plus d'événements d'entrée, tels que les événements de touchpad. Par exemple, par défaut, un geste de pincement sur un pavé tactile augmente ou diminue la taille du texte. Ceci grâce au nouvel événement, qui vient avecSource : GNU Emacs 29 ( 1 Que pensez-vous des changements potentiels dans Emacs 29 ?