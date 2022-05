ajout d'un nouvel onglet Form Layout ;

Support pour ajouter et supprimer des formulaires dans le projet ;

ajout d'un menu pop-up dans l'explorateur de projet avec les actions les plus utilisées ;

ajout du support pour l'ajout, le déplacement et la suppression de contrôles dans Form Designer ;

ajout du support pour la création de nouveaux projets (pour le moment seulement Standard EXE) ;

Compilateur incrémentiel : Par défaut, le compilateur RAD Basic ne compile que les fichiers modifiés ;

ajout d'un élément de menu Reconstruire tout le projet, pour forcer la régénération de tous les fichiers et ne pas utiliser le compilateur incrémental ;

ajout d'un élément de menu Nettoyer le projet, pour nettoyer les fichiers générés et forcer la régénération de tous les fichiers et ne pas utiliser le compilateur incrémental.

Amélioration du Form Designer ;

permet de redimensionner le formulaire ;

permet de changer les valeurs des propriétés des composants à partir de l'onglet propriétés ;

avertit avant de fermer Form Designer/Code Editor s'il y a des modifications non sauvegardées ;

ajout de la coloration syntaxique dynamique dans l'éditeur de code (pour la prochaine version, il sera remplacé par un nouveau composant basé sur LSP avec des fonctionnalités de complétion de code).

Beaucoup de petites corrections, améliorant l'UX général dans l'IDE ;

correction d'un crash mémoire lors de l'exécution du compilateur interne clang sur certaines machines.

Bien que Microsoft ait abandonné Visual Basic 6 au profit de .NET et de C# il y a de nombreuses années, il reste de nombreux professionnels de l'informatique qui doivent leur carrière à ce langage et une abondance de solutions bâclées qui sous-tendent encore des pans entiers du monde de l'entreprise.Avec l'obsession actuelle pour les solutions "low" et "no code", ce n'est peut-être pas un simple cas de nostalgie mal placée qui fait que les professionnels de l'informatique se souviennent avec émotion de l'époque faste de Visual Basic 6. RAD Basic vise à être 100% compatible avec vos projets Visual Basic 6. Cependant, étant donné qu'il est en phase de développement précoce (état alpha), il manque des fonctionnalités.Voici, resumé les Nouveauté apportées :Fruit de l'imagination de Carles Royan, RAD Basic en est à sa troisième version publique. La dernière s'est concentrée sur l'IDE, bien que sa nature alpha soit soulignée par les nouvelles fonctionnalités dans les notes de version telles que « Ajout d'un support pour la création de nouveaux projets » et « Ajout d'un support pour l'ajout, le déplacement et la suppression de contrôles dans Form Designer ».Parmi les alternatives à différents stades de développement, citons twinBASIC, qui vise également à être rétrocompatible avec VB6 et VBA, et FreeBASIC, qui met en œuvre une grande partie de ce qui se cachait dans Microsoft QuickBASIC (et dispose d'un IDE très pratique sous la forme de VisualFBEditor). Alternativement, on peut revivre les jours de la rivalité BASIC/Pascal avec Lazarus, compatible avec Delphi.Source : RAD Basic Quel est votre avis sur le sujet ?