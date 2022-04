Zas Editor : renommage automatique



intelligent : Zas répare votre code à chaque pression de touche sans compromettre les performances. Selon l'équipe, le fait d'avoir un AST (abstract syntax tree - arbre de la syntaxe abstraite) maintenu à tout moment apporte de nombreuses fonctionnalités intelligentes à l'éditeur ;



: Zas répare votre code à chaque pression de touche sans compromettre les performances. Selon l'équipe, le fait d'avoir un AST (abstract syntax tree - arbre de la syntaxe abstraite) maintenu à tout moment apporte de nombreuses fonctionnalités intelligentes à l'éditeur ; renommage automatique : l'éditeur renomme automatiquement les instances de variables locales lorsque vous modifiez leurs définitions, et pour les variables utilisées dans plusieurs fichiers, il vous suggère de les renommer. Traditionnellement, cette fonctionnalité était disponible dans les EDI via d'un élément de menu ou d'un raccourci clavier. Ainsi, l'équipe estime qu'avoir la possibilité de renommer les variables et les constructions sans se soucier des références vous introduit dans un nouveau type d'édition de code ;



: l'éditeur renomme automatiquement les instances de variables locales lorsque vous modifiez leurs définitions, et pour les variables utilisées dans plusieurs fichiers, il vous suggère de les renommer. Traditionnellement, cette fonctionnalité était disponible dans les EDI via d'un élément de menu ou d'un raccourci clavier. Ainsi, l'équipe estime qu'avoir la possibilité de renommer les variables et les constructions sans se soucier des références vous introduit dans un nouveau type d'édition de code ; refactorisation rapide : Zas affiche automatiquement les actions de code contextuelles une demi-seconde après que vous ayez déplacé le curseur. Combiné avec des sélections sensibles à l'AST, vous pouvez rapidement remanier le code sans quitter le clavier ;



: Zas affiche automatiquement les actions de code contextuelles une demi-seconde après que vous ayez déplacé le curseur. Combiné avec des sélections sensibles à l'AST, vous pouvez rapidement remanier le code sans quitter le clavier ; autocomplétion intelligente : le panneau d'autocomplétion affiche les documentations des symboles, et prend en charge l'importation automatique des symboles ;



: le panneau d'autocomplétion affiche les documentations des symboles, et prend en charge l'importation automatique des symboles ; explorateur de documentations : Zas trouve automatiquement vos dépendances et génère leurs documentations. Selon l'équipe, le fait de disposer de toutes les références d'API en un seul endroit vous donne un gain de productivité considérable ;



: Zas trouve automatiquement vos dépendances et génère leurs documentations. Selon l'équipe, le fait de disposer de toutes les références d'API en un seul endroit vous donne un gain de productivité considérable ; des documentations hors ligne : Zas génère des documentations à partir des dépendances téléchargées sur votre machine. En outre, les documentations des bibliothèques standard Go et Rust sont accessibles hors ligne ;



: Zas génère des documentations à partir des dépendances téléchargées sur votre machine. En outre, les documentations des bibliothèques standard Go et Rust sont accessibles hors ligne ; navigation facile : une barre latérale qui affiche tous les paquets, un fil d'Ariane et un outil de recherche facilitent la navigation ;



: une barre latérale qui affiche tous les paquets, un fil d'Ariane et un outil de recherche facilitent la navigation ; un environnement simplifié : Zas arbore un design sobre et cohérent qui vous aide à vous concentrer sur les documentations ;



: Zas arbore un design sobre et cohérent qui vous aide à vous concentrer sur les documentations ; simplicité de la ligne de commande + expressivité des interfaces graphiques : Zas utilise une interface de ligne de commande familière, permettant des fonctionnalités illimitées sans encombrer l'interface. Vous pouvez filtrer les symboles par type, langage, portée parentale, fichier, répertoire, etc. ;



: Zas utilise une interface de ligne de commande familière, permettant des fonctionnalités illimitées sans encombrer l'interface. Vous pouvez filtrer les symboles par type, langage, portée parentale, fichier, répertoire, etc. ; des performances exceptionnelles : les mécanismes de recherche et d'indexation accélérés par le matériel, multithreads et asynchrones offrent des performances exceptionnelles ;



: les mécanismes de recherche et d'indexation accélérés par le matériel, multithreads et asynchrones offrent des performances exceptionnelles ; détaillé et simplifié : le panneau de recherche a un design propre et épuré, tout en affichant tous les détails dont vous avez besoin ;



: le panneau de recherche a un design propre et épuré, tout en affichant tous les détails dont vous avez besoin ; recherche multiple : Zas vous permet de rechercher plusieurs motifs simultanément. Selon l'équipe, il utilise jusqu'à 7 couleurs distinctes pour mettre en évidence les différences de correspondance ;



: Zas vous permet de rechercher plusieurs motifs simultanément. Selon l'équipe, il utilise jusqu'à 7 couleurs distinctes pour mettre en évidence les différences de correspondance ; natif, rapide et léger : Zas a été spécifiquement développé pour macOS. Selon l'équipe, cela lui permet d'être plus performant, d'utiliser beaucoup moins de mémoire et d'avoir des temps de démarrage plus rapides que les applications non natives ;



: Zas a été spécifiquement développé pour macOS. Selon l'équipe, cela lui permet d'être plus performant, d'utiliser beaucoup moins de mémoire et d'avoir des temps de démarrage plus rapides que les applications non natives ; naviguez dans des fichiers de plusieurs gigaoctets : conçues et développées dans un souci de performance, les fonctions d'édition restent rapides même dans les fichiers contenant des millions de lignes de code ;



: conçues et développées dans un souci de performance, les fonctions d'édition restent rapides même dans les fichiers contenant des millions de lignes de code ; conçu pour vous aider à lire le code : Zas serait conçu pour faciliter la lecture et l'écriture du code. Selon l'équipe, des fonctionnalités telles que le mode de navigation, l'historique des symboles, la définition des termes et la liste détaillée des utilisations vous aident à naviguer dans les grandes bases de code sans vous perdre ;



: Zas serait conçu pour faciliter la lecture et l'écriture du code. Selon l'équipe, des fonctionnalités telles que le mode de navigation, l'historique des symboles, la définition des termes et la liste détaillée des utilisations vous aident à naviguer dans les grandes bases de code sans vous perdre ; mode navigation : en mode navigation, la plupart des symboles sont cliquables pour vous permettre de naviguer rapidement dans votre base de code. Par exemple, un appel de fonction renvoie à sa définition, et une définition de fonction renvoie à ses appels. Le mode de navigation serait optimisé pour la lecture, la compréhension et l'exploration du code plutôt que pour son édition ;



: en mode navigation, la plupart des symboles sont cliquables pour vous permettre de naviguer rapidement dans votre base de code. Par exemple, un appel de fonction renvoie à sa définition, et une définition de fonction renvoie à ses appels. Le mode de navigation serait optimisé pour la lecture, la compréhension et l'exploration du code plutôt que pour son édition ; mini-carte redessinée : l'équipe estime que contrairement à la mini-carte des éditeurs et EDI traditionnels, la mini-carte de Zas vous permet de mieux comprendre votre document en un coup d'œil et facilite la navigation rapide. Vous pouvez cliquer sur un symbole pour accéder à différentes sections de votre document.



: l'équipe estime que contrairement à la mini-carte des éditeurs et EDI traditionnels, la mini-carte de Zas vous permet de mieux comprendre votre document en un coup d'œil et facilite la navigation rapide. Vous pouvez cliquer sur un symbole pour accéder à différentes sections de votre document. liste d'usages : une liste simplifiée, mais détaillée des références, des implémentations ou des définitions de type. Zas connaît la portée de chaque utilisation ; vous pouvez choisir d'inclure, d'exclure ou de ne voir que les tests ;



: une liste simplifiée, mais détaillée des références, des implémentations ou des définitions de type. Zas connaît la portée de chaque utilisation ; vous pouvez choisir d'inclure, d'exclure ou de ne voir que les tests ; structure du fichier : la structure du fichier fournit un arbre des symboles définis dans le fichier. Elle peut également être utilisée pour rechercher de manière floue un symbole dans un fichier.



: la structure du fichier fournit un arbre des symboles définis dans le fichier. Elle peut également être utilisée pour rechercher de manière floue un symbole dans un fichier. naviguez sans crainte dans les grandes bases de code : Zas garde la trace des symboles que vous avez visités récemment afin que vous ne soyez jamais perdu, même dans les grandes bases de code.



: Zas garde la trace des symboles que vous avez visités récemment afin que vous ne soyez jamais perdu, même dans les grandes bases de code. le moteur de recherche en texte brut utilise des optimisations SIMD et des littérales agressives pour rendre la recherche très rapide ;



la recherche de fichiers reste réactive dans les projets comportant jusqu'à 75 000 fichiers ;



pour la recherche de symboles, Zas ne dépend pas des serveurs de langage. Selon l'équipe, il peut générer des symboles pour des projets contenant plus d'un million de lignes de code en une seconde seulement ;

Pourquoi utiliser Zas plutôt que VS Code ?

Zas dispose de fonctions de recherche et de navigation que VS Code n'a pas : même si cela ne vous fait gagner que 5 minutes par jour, cela représente plus de 20 heures par an, ce qui équivaut à économiser des centaines de dollars ;

; Zas se développe rapidement : VS Code est en cours de développement depuis environ 7 ans par une équipe beaucoup plus importante que nous. Le développement de Zas a commencé il y a seulement plus d'un an par une petite équipe. S'il manque au Zas les fonctionnalités que vous souhaitez, soutenez-nous et nous les mettrons en œuvre plus rapidement que vous ne le pensez ;

; Performances et interface utilisateur : Zas offre la rapidité et la réactivité d'une application native.

Dans le cadre de leur travail, les développeurs ont déjà le choix parmi plusieurs éditeurs de code, chacun ayant ses avantages et inconvénients par rapport aux autres. Les plus connus sont Sublime Text, Atom, Notepad++, Vim, Komodo Edit, Visual Studio Code (VS Code), Brackets, etc., mais de nouveaux éditeurs sont régulièrement publiés. Dans le cas de Zas, ses développeurs indiquent qu'"il est aussi intelligent qu'un environnement de développement intégré (EDI) et aussi rapide et léger qu'un éditeur de code". Il est doté de diverses fonctionnalités de recherche et de navigation et d'un explorateur de documentation intégré.« Zas a pour objectif de devenir prochainement un IDE complet avec un débogueur intégré (en cours de développement) », a déclaré l'équipe. Il se veut plus utile aux développeurs que VS Code et met en avant les caractéristiques et fonctionnalités suivantes :VS Code est très populaire auprès des développeurs, mais l'équipe Zas estime que son nouvel outil leur sera plus utile que l'éditeur de code open source et gratuit de Microsoft. « Nous espérons que vous avez regardé les caractéristiques de Zas. Nous pensons que Visual Studio Code est un éditeur de code de très haute qualité, étonnamment bon dans certains domaines. Mais il y a de très bonnes raisons d'acheter une licence de Zas Editor », a-t-elle déclaré. Elle ajoute les éléments ci-après :Par ailleurs, alors que VS Code est un éditeur de code gratuit pour tous les développeurs, Zas est payant. Selon l'équipe, il n'est pas question d'un abonnement, mais vous payez 24,99 dollars pour "acheter le logiciel une fois pour de bon". « Il devient votre propriété pour toujours », a déclaré l'équipe. Cela vous donne également droit à des mises gratuites sur une période d'un an.Par contre, si vous désirez accéder à d'autres mises à jour après cette période, vous devrez payer une nouvelle licence. « Pour 24,99 dollars, vous obtenez une licence personnelle et un an de mises à jour gratuites. Vous pouvez garder l'application pour toujours, mais pour obtenir des mises à jour après un an, vous devrez renouveler votre licence », a expliqué l'équipe.Source : Zas Editor Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des caractéristiques et fonctionnalités de l'éditeur Zas ?Pensez-vous que ses caractéristiques et fonctionnalités font de lui un meilleur éditeur que VS Code ?Que pensez-vous du modèle économique de Zas ? Les développeurs gagneraient-ils à abandonner VS Code pour adopter Zas ?