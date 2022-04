Compilation native des fichiers Lisp

GNU Emacs est un éditeur de texte conçu pour les systèmes d'exploitation POSIX et disponible sous Linux, BSD, macOS, Windows… Emacs reste populaire à ce jour, car il propose des commandes efficaces pour des actions courantes, mais complexes et pour les plug-ins et les hacks de configuration qui se sont développés autour de lui depuis près de 40 ans. Comme il s'agit d'un vieil éditeur qui a été développé bien avant l'existence des conventions et de la terminologie informatiques modernes, Emacs est souvent considéré comme complexe, voire mystérieux.Cependant, les utilisateurs avertis d'Emacs estiment que, une fois que vous avez appris les bases, vous disposez d'un éditeur puissant, efficace et extrêmement facile à manipuler pour la vie. Jusqu'à la sortie de GNU Emacs 24.5, le projet a été développé sous la direction personnelle de Richard Stallman (initiateur du mouvement du logiciel libre et du projet GNU), qui a transmis la direction du projet à John Wiegley à l'automne 2015. La version 28.1 de l'éditeur a été officiellement lancée lundi dernier avec quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations. Voici les changements clés dans Emacs 28.1.Emacs 28.1 fournit la possibilité de compiler des fichiers Lisp en code exécutable en utilisant la bibliothèque. Pour activer la compilation en ligne au moment de la construction, l'optiondoit être spécifiée, ce qui compilera tous les paquetslivrés avec Emacs en code exécutable. L'activation de ce mode permettrait d'augmenter sensiblement les performances.Cela nécessite également que GCC et Binutils soient disponibles lorsque le code Lisp est compilé en mode natif. Si vous compilez Emacs avec la compilation native, mais sans, assurez-vous de configurer avec l'option, afin que les fichiersinstallés ne soient pas compressés ; sinon, vous ne pourrez pas utiliser la compilation native JIT des fichiersinstallés.En outre, l'équipe prévient qu'en raison du fait que la compilation native JIT est faite dans une nouvelle session d'Emacs qui est exécutée dans un sous-processus, elle peut légitimement rapporter certains avertissements et erreurs qui ne sont pas découverts par la compilation par octet. « Nous recommandons d'examiner de tels avertissements avant de décider qu'ils sont faux », a-t-elle déclaré.La bibliothèque graphique Cairo est maintenant utilisée par défaut si elle est présente. L'optionest maintenant utilisée par défaut, si les fichiers de développement appropriés sont trouvés par. Selon l'équipe, la compilation avec Cairo est connue pour causer quelques problèmes avec les polices. Cela peut vous obliger à ajuster vos paramètres de police, ou à construire avec le supportà la place.Notez également que les paramètresdansou, ou les paramètres du frameworkdans vos fichiers, peuvent avoir besoin d'être ajustés, carn'est plus un backend valide lorsque vous utilisez Cairo. Utilisezsi votre Emacs a été construit avec le support de la mise en forme du texte, etsinon. Vous pouvez le déterminer en vérifiant [B]system-configuration-features[/C].Le backendsera toujours disponible lorsquesera supporté, mais ne sera pas utilisé par défaut. L'équipe recommande fortement de construire avec le support de. En outre,est toujours un backend valide.Source : Notes de version Emacs 28.1 Que pensez-vous des changements et améliorations dans Emacs 28.1 ?