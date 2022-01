Ajout de la capacité d'exclusion de dossier(s) dans Rechercher dans les fichiers (passez la souris sur l'étiquette "Filtres" pour obtenir l'exemple dans l'info-bulle). Correction d'UTF-8 détecté à tort comme problème d'encodage TIS-620. Ajout de la fonction d'enregistrement automatique de la session chargée à la sortie (alors que "Ouvrir la session dans une nouvelle instance" est défini dans les paramètres multi-instance). Un correctif complet pour les panneaux ancrables perdant la couleur d'arrière-plan lors du retour du Bloc-notes ++. Correction d'une fuite de mémoire lors du basculement entre le mode Dark/Lite. Correction du déplacement inverse caret gauche-droite dans le problème du mode RTL. Correction du problème inchangé des icônes de la liste de documents après le passage en mode sombre ou le passage à d'autres icônes. Correction d'un comportement de pliage incorrect en C, C++, Java, JavaScript, TypeScript et Objective-C. Mise à jour de l'expression régulière boost de la v1.76 à la v1.78. Agrandissement du champ de nom « onglet Renommer » (de 20 à 63 caractères !). Application du fichier "crontab" à la coloration syntaxique de bash.

Notepad++ v8.2, la dernière mise à jour du populaire éditeur Notepad++, est disponible en téléchargement. Développé en C++, Notepad++ est un éditeur de code open source et libre qui intègre la coloration syntaxique de code source pour les langages et fichiers C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, JavaScript, makefile, art ASCII, doxygen, .bat, MS fichier ini, ASP, Visual Basic/VBScript, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python, R, MATLAB, Lua, TCL, Assembleur, Ruby, Lisp, Scheme, Properties, Diff, Smalltalk, PostScript et VHDL ainsi que pour tout autre langage informatique, car ce logiciel propose la possibilité de créer ses propres colorations syntaxiques pour un langage quelconque.Ce logiciel, fondé sur la composante Scintilla (un composant d'édition de code open source), a pour but de fournir un éditeur léger (aussi bien au niveau de la taille du code compilé que des ressources occupées durant l’exécution) et efficace. Il est également une alternative au bloc-notes de Windows (d’où le nom). Le projet est sous licence GPL version 2.Pour mémoire, Scintilla a beaucoup de fonctionnalités pour rendre l'édition de code source plus facile avec, par exemple, la coloration syntaxique. La méthode de coloration permet l'utilisation de différentes couleurs, styles et couleurs d'arrière-plan. Le composant gère les numéros de ligne dans la marge, ainsi que les marqueurs de ligne tels que les points d'arrêt qui arrêtent l'exécution du débogueur. D'autres composants peuvent être utilisés tels que l'autocomplétion et le pliage de code qui permet à l'utilisateur de révéler ou cacher des blocs de texte.Au sujet de la mise à jour, Don Ho, le créateur de Notepad ++, a fait le commentaire suivant :« Même s'il n'y a pas d'énorme changement dans cette version (mais beaucoup de bonnes fonctionnalités et de corrections de bogues), cette version mérite néanmoins le numéro 8.2 - Notepad++ est sorti de son "état de régression critique" qui était dû au changement de sa routine IO .« Plusieurs fonctionnalités demandées depuis longtemps telles que "exclure les dossiers dans Rechercher dans les fichiers" et "enregistrer automatiquement la session chargée à la sortie" sont implémentées dans cette version. De plus, une solution de contournement pour le problème existant depuis longtemps "UTF-8 détecté à tort comme encodage TIS-620" a été effectuée dans cette version*: l'encodage TIS-620 ne sera plus détecté automatiquement. Les utilisateurs doivent définir manuellement le document sur le codage TIS-620 après l'avoir chargé. Désolé pour le dérangement ».Voici la liste des nouvelles fonctionnalités et corrections de bogues de Notepad++ v8.2*:Notepad++ v8, la dernière version majeure de l'éditeur, a été publié en juin 2021. Les points forts incluent le mode sombre et la disponibilité d'une version native pour ARM64. Les développeurs ont également adapté certaines icônes pour la barre d'outils (Fluent UI), et il existe désormais un mode sans distraction qui peut être activé dans le menu « Affichage ».Microsoft Bing a été supprimé du programme. Don Ho, le créateur de Notepad ++, a révélé sur GitHub que la motivation derrière cette décision est que Bing censure les résultats au lieu de faire « son travail ». Il a noté : Si un moteur de recherche prend en charge la censure au lieu de sa tâche, le résultat de la recherche perd de sa qualité et n'est plus fiable. En conséquence, Microsoft Bing sera supprimé du Bloc-notes ++ pour la commande « Rechercher sur Internet ». Probablement une décision de dernière minute.Le jour de l'anniversaire des manifestations de Tiananmen, la célèbre photo du "Tank Man" était introuvable dans le moteur de recherche Bing. Microsoft a blâmé une « erreur humaine accidentelle » lorsque son moteur de recherche Bing n'a pas affiché les résultats d'image pour la requête "Tank Man" aux États-Unis et ailleurs après que les utilisateurs ont fait part de leurs préoccupations concernant une éventuelle censure autour de l'anniversaire de la répression de la place Tiananmen.Source : note de version Préférez-vous utiliser un éditeur de code ou un EDI pour vos développements ? Dans quelle mesure ?Quel est celui que vous utilisez (en entreprise, pour vos besoins personnels) ?Que pensez-vous de Notepad ++ ?L'avez-vous déjà utilisé ? Si oui, dans quel cadre ?