Lorsque vous travaillez à plusieurs sur un projet, il est clair que les éditions surviennent à tout moment, ce qui peut occasionner des bogues. Détecter ces bogues lorsque le code est assez volumineux pourrait nécessiter d’énormes ressources humaines et financières. C’est à ce niveau que CodeSee, la startup basée à San Francisco, se positionne avec CodeSee Maps qui est un outil qui vise à donner aux développeurs une claire lisibilité de leur base de code.CodeSee Maps se présente comme un diagramme interactif et modifiable qui montre toutes les dépendances de la base de code dans les référentiels. Une fois installé sur référentiel, Maps permet de créer une carte de la base de code. Sur la carte, le code est regroupé de manière intuitive afin que l’on puisse le réviser en fonction de la logique et de la fonctionnalité. Par exemple, l’on peut choisir de revoir le code en partant de gauche à droite (général à plus spécifique) ou de réviser les sections en fonction du type (modifications back-end vs front end, etc.).Sur la carte, l’on a également une légende qui se compose de trois types de modifications, à savoir les fichiers/dossiers ajoutés (qui sont de couleur verte), les fichiers et dossiers supprimés qui sont de couleur rouge et les fichiers et dossiers édités qui sont de couleur orange. Lorsque des commits sont effectués avec une pull request, une nouvelle Review Map est générée. En plus de la carte qui est présentée, l’on a un lien qui permet d’examiner les nœuds individuels de chaque carte générée. En cliquant sur les nœuds dans une carte, l’on peut afficher le code dans un format diff. En parcourant les fichiers, l’on peut signifier facilement que le code parcouru a été révisé en cochant la case conçue à cet effet. En outre, il est possible de fournir des commentaires dans le code, et ceux-ci sont instantanément reflétés dans le code.A travers Maps, CodeSee souhaite aider les équipes à maîtriser la compréhension des grandes bases de code. « Nous voulons enfin apporter un peu de clarté au code. Nous n’en sommes encore qu’aux premiers stades, mais nos produits changeront notre façon de comprendre les systèmes techniques. Nous n’aurons plus besoin de passer des mois à construire des modèles mentaux ou de deviner comment fonctionnent les connexions entre les services », souligne la startup.Et de compléter qu'avec « CodeSee comme solution, les développeurs passeront moins de temps à s’acclimater et plus de temps sur le travail qu’ils aiment : résoudre des problèmes techniques intéressants et avoir un impact positif sur le monde ».Source : CodeSee Maps Que pensez-vous de CodeSee Maps ? Le trouvez-vous utile ?Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à l'utiliser ou à ne pas l'utiliser ?