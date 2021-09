Particle est une agence de recherche et de conception d’expérience utilisateur et travaille avec ses clients à chaque étape du prototypage, de la conception de logiciels et de l'ingénierie. Ses services de recherche UX de bout en bout font appel à toute une série de méthodologies, de la recherche ethnographique aux évaluations d'utilisateurs et aux tests d'utilisabilité ; ses services de conception comprennent le prototypage, la conception d'interactions et la création de maquettes fonctionnelles (wireframing). Particle s'associe à des marques mondiales dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'électronique, la médecine et les transports, pour concevoir l'avenir de la technologie.Wind River Studio est une plateforme " cloud native " pour le développement, le déploiement, l'exploitation et la maintenance de systèmes intelligents critiques à travers une même interface de contrôle. Avec l'acquisition de Particle, Wind River va étendre les capacités UI/UX de Studio pour inclure l'UI cognitive, qui utilise l'IA/ML pour prédire et anticiper les besoins et les comportements de l'utilisateur, apportant une UX plus contextuelle, personnalisée, de type assistant intelligent. Selon une étude récente sur les systèmes intelligents menée par Wind River*, l'UX est l'un des trois composants fondamentaux les plus importants pour le succès à long terme des systèmes intelligents.", déclare Kevin Dallas, président et CEO de Wind River. ". "", a déclaré Crystal Rutland, PDG de Particle Design. "Wind River accompagne ses clients sur la voie des systèmes intelligents de demain. Depuis 40 ans, la société innove, jouant un rôle clé dans les rovers martiens et la première session de données 5G réussie au monde, et participant à la construction de l'un des plus grands réseaux Open RAN au monde.Source : Wind River Que pensez-vous de ce partenariat ?