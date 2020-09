Oxide : un nouvel environnement de développement qui simplifie la création d'applications commerciales Par JourneyApps 0PARTAGES 2 0 Les techniques low-code aident les entreprises à développer rapidement des applications, mais dans certains cas, elles peuvent entraîner une complexité accrue.



Avec le lancement d'OXIDE, un environnement de développement intégré (EDI), JourneyApps cherche à combiner la vitesse et l'efficacité des plates-formes low-code avec la flexibilité et la puissance du développement professionnel, le tout dans une plate-forme unique.





"Ces dernières années, nous avons vu le low-code devenir une solution appropriée pour les entreprises qui souhaitent développer très rapidement des applications simples. Cependant, le retour sur investissement est beaucoup plus élevé pour les entreprises qui développent des applications plus puissantes qui répondent à des problèmes de numérisation et d'automatisation plus difficiles", explique Conrad Hofmeyr, PDG de JourneyApps.



"Le problème est que lorsque vous utilisez des plates-formes low-code ou no-code et que les applications deviennent plus complexes, l'approche visuelle de développement par pointer-cliquer devient lourde et la vitesse de développement ralentit considérablement. D'autre part, les groupes informatiques sont tellement débordés qu'il ne leur est pas possible de créer toutes ces applications en utilisant leurs outils de développement professionnels traditionnels. C'est pourquoi il existe un besoin évident d'une plateforme de développement d'applications qui permette de construire des applications complexes principalement avec du code de manière rapide et hautement productive - ce qui est exactement ce dont OXIDE est le pionnier".



OXIDE permet de créer des applications en utilisant une combinaison de code et d'outils visuels. La logique est développée à l'aide de JavaScript ou de TypeScript, mais la disposition des écrans et les modèles de données sont construits à l'aide d'outils visuels ou de code et les développeurs peuvent instantanément passer de l'un à l'autre. Cela permet aux développeurs de créer des applications multiplateformes qui s'exécutent automatiquement sur tout type d'appareil et de système d'exploitation pris en charge (iOS, Android, MacOS, Windows et Linux) sans configuration supplémentaire. En outre, toute application intégrée à OXIDE peut être exécutée comme une application web dans un navigateur, ce qui la rend idéale pour des cas d'utilisation tels que les portails de clients.



La co-édition en direct et l'intégration à GitHub permettent également aux développeurs de collaborer facilement en temps réel et de n'importe où. OXIDE a été largement testé via un programme d'accès précoce dans divers secteurs avant son lancement.





Conrad Hofmeyr, CEO de JourneyApps Conrad Hofmeyr, CEO de JourneyApps

Source :



Et vous ?



