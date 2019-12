Vim est un éditeur de texte multiplateforme extrêmement personnalisable et inspiré du logiciel vi, un éditeur de texte connu sur les systèmes UNIX. La dernière version majeure de Vim ( la version 8.0 ) a été publiée il y a plus de trois ans, avec le support de fonctionnalités asynchrones.Sur ces fonctionnalités, Vim 8.1 , une version mineure publiée l'année dernière, a construit un support pour l'exécution d'un terminal dans une fenêtre Vim. La fenêtre de terminal peut ainsi être utilisée, entre autres, pour exécuter une commande, telle que "make", tout en suivant à la fois sa progression et en travaillant dans une autre fenêtre ; exécuter un shell où vous pouvez exécuter une série de commandes ; utiliser le nouveau plugin de débogage de terminal pour déboguer dans l'éditeur, ce qui est particulièrement utile sur une connexion ssh, lorsque l'ouverture d'autres terminaux n'est pas possible ou peu pratique.Vim 8.2 est maintenant disponible. Dans cette version mineure, de nombreux bugs ont été corrigés, la documentation a été mise à jour, la couverture des tests a été améliorée, etc. Mais il y a aussi quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes.Lors de la conférence VimConf 2018, les développeurs d'extensions ont exprimé ce qu'ils voulaient de Vim. Si c'était une très longue liste de fonctionnalités demandées qui a été fournie au développeur de l'éditeur de texte, deux fonctionnalités se démarquaient du lot : les fenêtres contextuelles (pop-up) et les propriétés du texte. Après plus d'un an de développement, ces fonctionnalités sont maintenant disponibles dans Vim.La principale nouvelle fonctionnalité de Vim 8.2 est la prise en charge des fenêtres contextuelles. Celles-ci peuvent être utilisées pour afficher du texte au-dessus d'autres fenêtres et sont très flexibles : elles peuvent être positionnées relativement au texte, ou à une position absolue ou tout simplement juste au milieu de l'écran. La taille peut être fixe ou peut être ajustée pour s'adapter au texte. Une valeur "zindex" spécifie quelle fenêtre contextuelle doit être au-dessus des autres. La fenêtre contextuelle peut aussi réagir aux entrées de l'utilisateur.Cela a nécessité de gros efforts de développement. Bien que le support de fenêtre existant pouvait être utilisé, les fenêtres contextuelles sont suffisamment différentes pour nécessiter beaucoup de logique supplémentaire, surtout pour mettre à jour l'écran efficacement et pour faciliter leur utilisation par les développeurs d'extensions. Vous n'avez par exemple pas besoin d'indiquer à Vim où il doit afficher une fenêtre pop-up. Il suffit de donner un point de référence et le texte à afficher, et Vim déterminera la taille et l'endroit où la fenêtre convient le mieux.Les propriétés de texte, la deuxième nouveauté la plus importante de cette version de Vim, peuvent être utilisées pour quelque chose d'aussi simple que de mettre en surbrillance un extrait de texte, ou quelque chose d'aussi compliqué que d'utiliser un analyseur (parser) externe pour localiser des éléments de syntaxe et les mettre en surbrillance de manière asynchrone. Cela peut être utilisé à la place de la mise en évidence de syntaxe basée sur le modèle.D'autres nouvelles fonctionnalités notables débarquent aussi dans Vim 8.2. Il s’agit notamment d’une commande const pour déclarer une variable qui ne peut pas changer ; le chaînage de fonctions pour les appels de méthode ; des améliorations du programme d'installation pour Windows et bien d’autres.Source : Blog Vim Utilisez-vous Vim ? Qu'en pensez-vous ?