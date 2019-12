Swift

diviser/fusionner une déclaration et une attribution de variables ;

diviser les déclarations de variables contenant plusieurs éléments ;

diviser/joindre les instructions if/else imbriquées ;

fusionner/diviser les conditions au sein d'un même if.

inverser les expressions binaires et les comparaisons ;

intervertir les instructions if ;

appliquer les lois de De Morgan.

maintenir les blocs de propriétés simples incluant willSet/didSet sur une ligne (Methods and functions in one line) ;

maintenir les déclarations de type vides sur une ligne (Empty type declarations in one line).

Messages de build

Autres améliorations

JetBrains vient d'annoncer la sortie de la troisième et dernière mise à jour de l'année pour AppCode, son EDI destiné aux plateformes Apple telles que macOS, iOS, watchOS et tvOS, et supportant la programmation en C, C++, Objective-C et Swift. Dans cette nouvelle version, JetBrains met en avant l'accélération de la saisie semi-automatique, de la mise en évidence du code et de la navigation. Mais on note aussi la prise en charge des constructeurs de fonctions Swift, des wrappers de propriétés et des types de résultats opaques. AppCode 2019.3 vient encore avec un nouveau lot d'intentions Swift et avec un remaniement de la fenêtre d'outil Build Messages, entre autres nouveautés et améliorations que nous présenterons dans la suite avec plus de détails.AppCode 2019.3 étend sa prise en charge de Swift 5.1 pour englober, entre autres fonctions de la dernière norme, les constructeurs de fonction Swift et les types de résultats opaques. Cette nouvelle mise à jour vous permet de gagner du temps pendant le codage grâce à une nouvelle gamme d'intentions split/join pour Swift :Un autre lot d'intentions Swift est arrivé pour gérer les expressions binaires et les comparaisons :JetBrains a ajouté deux nouvelles options vous permettant de générer du code Swift : "Prefer Void over ()" et "Prefer explicit return", que vous pourrez trouver dansPour la mise en forme du code, il y aussi de nouvelles options utiles dans, pour :Si vous travaillez avec la chaîne d'outils Swift Tensorflow ou une autre chaîne d'outils Swift personnalisée, il est important de souligner que JetBrains charge désormais correctement l'ensemble des constructions de code pour les chaînes d'outils Swift personnalisées et les utilise pour la génération de build, l'exécution, le débogage et les tests.Des dizaines de problèmes d'expérience utilisateur ont été corrigés en remaniant l'arborescence de Messages, qui affiche maintenant les mêmes informations que Xcode.Ainsi, vous pouvez consulter la durée nécessaire pour votre build à l'aide d'une barre de progression précise.Vous pouvez également filtrer les messages de build comme vous le faites dans Xcode, et avec les mêmes options : All Issues, Errors and Warnings, et Errors Only.Les performances sont bien meilleures dans AppCode 2019.3, grâce à l'amélioration de la fonctionnalité de résolution : AppCode met le code en évidence beaucoup plus rapidement. La saisie semi-automatique et la navigation ont également été accélérées. JetBrains a aussi accéléré la mise en cache. La fonction de traitement des modules Swift devrait être beaucoup plus rapide par rapport aux versions précédentes d'AppCode.À part les performances, on notera encore la prise en charge de Mac Catalyst, une plateforme d'Apple qui vise à rendre plus facile pour les développeurs de porter leurs applications iOS pour iPad sur macOS. En effet, l'assistance au codage, la génération de build, l'exécution et le débogage fonctionnent désormais pour les projets Mac Catalyst.