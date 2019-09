La firme de Redmond vient d’officialiser Cascadia Code (ou Cascadia plus simplement), une nouvelle police de caractères maison conçue pour améliorer « l’expérience sur les terminaux et les éditeurs de code » et qui est compatible avec les programmes Windows Terminal, Visual Studio et Visual Studio Code. Elle est disponible dans sa version 1909.16.Cascadia Code a été annoncé en mai dernier, lors de la conférence Build de Microsoft. À propos de sa dénomination peu commune, Redmond a déclaré : « Nous avons ajouté Code à la fin du nom de la police pour indiquer que cette police était destinée à la programmation. Plus précisément, il permet d’identifier qu’il inclut des ligatures de programmation ».Cascadia Code prend en charge les ligatures pour la programmation. Celles-ci peuvent s’avérer très utiles lors de l’écriture de code, car elles créent de nouveaux glyphes en combinant des caractères. Cela aide à rendre le code plus lisible et plus convivial pour certaines personnes. Notez que, si vous utilisez Visual Studio Code, vous devez activer les ligatures de polices dans vos paramètres pour les voir.Cascadia Code est un logiciel open source titulaire de la licence SIL Open Font disponible en version TTF. Vous pouvez l’installer directement depuis la page des versions du dépôt GitHub ou le recevoir automatiquement lors de la prochaine mise à jour de Windows Terminal. Microsoft précise tout de même qu’il « n’y a actuellement pas de cadre de test approprié intégré dans le référentiel, de ce fait toutes les demandes d’extraction devront être testées et validées manuellement ».Signalons au passage que l’équipe de développement de Visual Studio a présenté plus tôt ce mois un premier aperçu du nouveau Terminal, baptisé « Developer PowerShell », qu’il a ajouté à l’EDI. Elle a également annoncé que cette nouvelle expérience de prévisualisation n’est disponible que pour les versions de prévisualisation de Visual Studio 16.3 sorties en 2019 (Visual Studio Preview 1 et Preview 2 ), ainsi que pour Visual Studio 16,3 Preview 3 qu’elle a lancé un peu plus tôt ce mois. Ce nouveau Terminal de Visual Studio partage l’essentiel de son noyau avec le Terminal Windows et ajoute de nouvelles fonctionnalités.Source : Microsoft Que pensez-vous de cette initiative ?Avez-vous déjà pu tester Cascadia Code ? Si oui, quelles ont été vos impressions ?