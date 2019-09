JetBrains publie une mise à jour pour AppCode, son EDI destiné aux plateformes Apple Et supportant la programmation en C, C++, Objective-C et Swift 0PARTAGES 4 0 Comme pour la plupart de ses environnements de développement, JetBrains a aussi annoncé la sortie de la version 2019.2 d'AppCode. D'ailleurs, une mise à jour (version 2019.2.1) a été également publiée pour corriger certains bogues. Précisons que AppCode est un EDI destiné aux plateformes Apple telles que macOS, iOS, watchOS et tvOS, et supportant la programmation en C, C++, Objective-C et Swift. À ce titre, on compte parmi ses principales fonctionnalités :

des fonctionnalités d'assistance à l'écriture de code telles que la complétion de code, des options de génération de code, des templates, le formatage du code, le support de curseurs et sélections multiples, l'insertion automatique des importations et l'optimisation des importations ;

l'analyse de code avec la coloration syntaxique, la mise en évidence des erreurs, et des correctifs rapides ou quick fix ;

des vues spéciales (vue de projet, vue de structure de fichier, etc.) et des fonctionnalités comme le saut rapide entre fichiers, classes, méthodes et usages, ou encore la recherche d'usages, toutes visant à faciliter la navigation au sein d'un projet ou d'un code ;

les refactorings ;

un débogueur intégré ;

le support des tests unitaires : OCUnit, Kiwi, Google Test, XCTest ;

le support de l'internationalisation de code ;

une interopérabilité avec Xcode sans configuration supplémentaire, les fichiers et les modifications étant synchronisés automatiquement ;

intégration du contrôle de version : interface utilisateur unifiée pour Git, GitHub, Mercurial, Subversion, Perforce, CVS ;

intégration avec les systèmes de suivi des problèmes tels que Atlassian JIRA, JetBrains YouTrack, Pivotal Tracker, GitHub, Redmine, etc. ;

la prise en charge de XML, HTML, CSS, XPath et JavaScript en plus de Swift, Objective-C, C, C++ ;

etc.

AppCode 2019.2, la deuxième mise à jour majeure annuelle de l'EDI de JetBrains a introduit un bon lot de nouveautés et améliorations en commençant par le langage Swift. AppCode 2019.2 vient en effet avec le support de Swift 5.1. Cette mise à jour apporte également des améliorations au pliage et à la mise en évidence de code.



Le pliage de code fonctionne désormais pour les Closure Swift. Les Closure dans Swift contiennent souvent beaucoup de déclarations. C’est pourquoi JetBrains a décidé d'implémenter le pliage de code pour eux afin de faciliter leur écriture et leur lecture. Pour ce qui est de la mise en évidence de code, elle concerne notamment les mots clés. Il est maintenant possible de les mettre en évidence immédiatement, même si l'indexation et la mise en cache ne sont pas terminées.



Au niveau du débogueur, lorsque le code source n'est pas disponible, il est maintenant possible d'utiliser "Force Step Into", dans la vue Désassembleur, pour voir le code désassemblé. Soulignons encore que les commandes LLDB sont désormais prises en charge par la complétion de code dans la console du débogueur. La complétion pour les constructs de code a depuis longtemps fonctionné dans la console LLDB, mais elle n'était pas disponible pour les commandes du débogueur.



La couverture de code est maintenant prise en charge dans AppCode 2019.2. Cette fonctionnalité très demandée a finalement été intégrée à AppCode. Aucune configuration supplémentaire n'est requise. Vous pouvez exécuter des tests unitaires avec couverture en cliquant simplement sur le bouton "Run With Coverage".





Dans les grands projets, l'indexation initiale et la mise en cache peuvent prendre beaucoup de temps. Et parfois, vous ne voulez même pas écrire du code, vous voulez juste générer le projet et apporter une petite modification. Dans AppCode 2019.2, vous pouvez générer, exécuter, déboguer et tester votre projet immédiatement, sans attendre la fin de l'indexation et de la mise en cache.





Entre autres nouveautés dans la version 2019.2 de l'EDI, notons des intégrations intéressantes. Comme pour tous les EDI JetBrains basés sur la plateforme IntelliJ, vous pourrez bénéficier désormais de la coloration syntaxique et la complétion de code de base pour plus de 20 langages grâce à l'intégration du paquet de fichiers de grammaire linguistique de TextMate dans l'EDI.



Précisons que pour certains de ces langages, AppCode 2019.2 offrait déjà une prise en charge complète. Cela inclut une prise en charge intégrée pour JavaScript, XML, HTML, CSS et YAML ; un plugin supportant Kotlin/Native ; des plugins pour Markdown et AppleScript... et plus. Mais pour d'autres, AppCode n'offrait aucune prise en charge. C'est pour ces derniers que l'intégration du paquet de fichiers de grammaire linguistique de TextMate est importante. Cela permet maintenant d'offrir pour ces langages la coloration syntaxique et une complétion de code de base dans AppCode.



L'autre intégration concerne les scripts Shell. AppCode 2019.2 offre un support d'édition riche pour les scripts Shell, y compris la complétion des mots et des chemins et la documentation rapide. Grâce à l’équipe IntelliJ Platform, il est aussi maintenant possible de valider vos modifications de code directement à partir l'onglet "Modifications locales" de la fenêtre de l'outil VCS.



Voici, non de manière exhaustive, les principales nouveautés dans AppCode 2019.2. La mise à jour mineure qui a suivi (version 2019.2.1) est juste venue pour corriger certains petits problèmes qui provoquaient une lenteur dans la recherche de symbole, un blocage lors la complétion de code Swift, et d'autres problèmes de performance, entre autres.



Télécharger AppCode 2019.2.1



Voir aussi :



PyCharm : la version 2019.2 de l'EDI Python disponible avec une amélioration de l'expérience Jupyter Notebook et un support initial de Python 3.8

CLion 2019.2 disponible, l'EDI C/C++ de JetBrains apporte des améliorations pour le développement embarqué et un débogueur expérimental MSVC

WebStorm 2019.2 disponible : tour d'horizon des nouveautés de l'EDI de JetBrains pour les développeurs JavaScript

IntelliJ IDEA 2019.2 apporte des fonctionnalités en préversion de Java 13, des outils de profilage et bien plus encore

La version 2019.2 de YouTrack, le logiciel de gestion de projet et de suivi des incidents est disponible et peut être désormais connecté à Bitbucket Comme pour la plupart de ses environnements de développement, JetBrains a aussi annoncé la sortie de la version 2019.2 d'AppCode. D'ailleurs, une mise à jour (version 2019.2.1) a été également publiée pour corriger certains bogues. Précisons que AppCode est un EDI destiné aux plateformes Apple telles que macOS, iOS, watchOS et tvOS, et supportant la programmation en C, C++, Objective-C et Swift. À ce titre, on compte parmi ses principales fonctionnalités :AppCode 2019.2, la deuxième mise à jour majeure annuelle de l'EDI de JetBrains a introduit un bon lot de nouveautés et améliorations en commençant par le langage Swift. AppCode 2019.2 vient en effet avec le support de Swift 5.1. Cette mise à jour apporte également des améliorations au pliage et à la mise en évidence de code.Le pliage de code fonctionne désormais pour les Closure Swift. Les Closure dans Swift contiennent souvent beaucoup de déclarations. C’est pourquoi JetBrains a décidé d'implémenter le pliage de code pour eux afin de faciliter leur écriture et leur lecture. Pour ce qui est de la mise en évidence de code, elle concerne notamment les mots clés. Il est maintenant possible de les mettre en évidence immédiatement, même si l'indexation et la mise en cache ne sont pas terminées.Au niveau du débogueur, lorsque le code source n'est pas disponible, il est maintenant possible d'utiliser "Force Step Into", dans la vue Désassembleur, pour voir le code désassemblé. Soulignons encore que les commandes LLDB sont désormais prises en charge par la complétion de code dans la console du débogueur. La complétion pour les constructs de code a depuis longtemps fonctionné dans la console LLDB, mais elle n'était pas disponible pour les commandes du débogueur.La couverture de code est maintenant prise en charge dans AppCode 2019.2. Cette fonctionnalité très demandée a finalement été intégrée à AppCode. Aucune configuration supplémentaire n'est requise. Vous pouvez exécuter des tests unitaires avec couverture en cliquant simplement sur le bouton "Run With Coverage".Dans les grands projets, l'indexation initiale et la mise en cache peuvent prendre beaucoup de temps. Et parfois, vous ne voulez même pas écrire du code, vous voulez juste générer le projet et apporter une petite modification. Dans AppCode 2019.2, vous pouvez générer, exécuter, déboguer et tester votre projet immédiatement, sans attendre la fin de l'indexation et de la mise en cache.Entre autres nouveautés dans la version 2019.2 de l'EDI, notons des intégrations intéressantes. Comme pour tous les EDI JetBrains basés sur la plateforme IntelliJ, vous pourrez bénéficier désormais de la coloration syntaxique et la complétion de code de base pour plus de 20 langages grâce à l'intégration du paquet de fichiers de grammaire linguistique de TextMate dans l'EDI.Précisons que pour certains de ces langages, AppCode 2019.2 offrait déjà une prise en charge complète. Cela inclut une prise en charge intégrée pour JavaScript, XML, HTML, CSS et YAML ; un plugin supportant Kotlin/Native ; des plugins pour Markdown et AppleScript... et plus. Mais pour d'autres, AppCode n'offrait aucune prise en charge. C'est pour ces derniers que l'intégration du paquet de fichiers de grammaire linguistique de TextMate est importante. Cela permet maintenant d'offrir pour ces langages la coloration syntaxique et une complétion de code de base dans AppCode.L'autre intégration concerne les scripts Shell. AppCode 2019.2 offre un support d'édition riche pour les scripts Shell, y compris la complétion des mots et des chemins et la documentation rapide. Grâce à l’équipe IntelliJ Platform, il est aussi maintenant possible de valider vos modifications de code directement à partir l'onglet "Modifications locales" de la fenêtre de l'outil VCS.Voici, non de manière exhaustive, les principales nouveautés dans AppCode 2019.2. La mise à jour mineure qui a suivi (version 2019.2.1) est juste venue pour corriger certains petits problèmes qui provoquaient une lenteur dans la recherche de symbole, un blocage lors la complétion de code Swift, et d'autres problèmes de performance, entre autres.