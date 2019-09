des modes d'édition sensibles au contenu, y compris la coloration syntaxique, pour de nombreux types de fichiers ;

GNU Emacs est un éditeur de texte extensible, personnalisable, gratuit et libre créé par le fondateur du projet GNU Richard Stallman. C'est le plus populaire de la famille des éditeurs de texte Emacs. Disponible pour GNU/Linux, Windows et macOS, il est écrit en C et fournit Emacs Lisp comme langage d'extension. Également implémenté en C, Emacs Lisp est un "dialecte" du langage de programmation Lisp utilisé comme langage de script par Emacs.Pour ceux qui ne sont pas familiers à cet éditeur de texte, les fonctionnalités de GNU Emacs incluent :Une nouvelle version de GNU Emacs, la version 26.3, est disponible depuis quelques jours. Il s'agit de la troisième de la branche 26.x, après la première version ( 26.1 ) sortie en mai 2018 et la deuxième ( 26.2 ) sortie en avril dernier. GNU Emacs 26.1 a apporté de nombreuses nouveautés, y compris :La version 26.2 est allée sur la même lancée avec son lot de nouveautés : amélioration du processus de compilation des modules Emacs, compatibilité avec la version 11.0 du standard Unicode, entre autres. Contrairement aux deux premières, la dernière itération de GNU Emacs (version 26.3.) est principalement une version de maintenance, qui contient une nouvelle clé GPG pour les packages GNU ELPA afin de corriger un problème rencontré dans la version précédente. Toutefois, ses utilisateurs n'ont pas manqué de lui faire un bel accueil et profiter pour vanter les qualités de cet éditeur de texte libre. Mais pourquoi cet éditeur de texte est-il apprécié et qu'est-ce qui le rend différent des autres ?Quand on parle de GNU Emacs, on pense souvent à Org Mode, qui est sans doute l'une des fonctionnalités les plus appréciées par les utilisateurs. Il s’agit d’un mode propre à l'éditeur de texte GNU Emacs et conçu pour permettre l'édition avancée de documents en texte simple. Il couvre différents cas d'utilisations : rédaction et suivi de listes de tâches à planifier et à réaliser, prise de notes (réflexions personnelles ou prises de notes de réunion) et publications de documents sous divers formats (HTML, PDF via LaTeX). Ainsi, des composants d'une liste de choses à faire peuvent se voir attribuer des échéances temporelles, des tags, des priorités, etc. En résumé, Org Mode permet de prendre des notes, de maintenir des TODO lists, de planifier des projets et de publier des documents, le tout en texte brut. Mais ce n'est probablement pas pour cette fonctionnalité uniquement qu'il est apprécié, surtout que des éditeurs concurrents comme Visual Studio Code de Microsoft la proposent maintenant. Qu'est-ce qui rend donc Emacs différent des autres ? Est-ce son extensibilité et sa grande flexibilité ou, pour les purs libristes, juste une manière de soutenir la cause ou d'affirmer son appartenance au mouvement du libre ? Nous attendons vos avis sur la question...Utilisez-vous l'éditeur GNU Emacs ? Si oui, qu'en pensez-vous ?Pourquoi cet éditeur de texte est-il apprécié et qu'est-ce qui le rend différent des autres ?Si vous n'utilisez pas GNU Emacs, quels éditeurs de texte utilisez-vous ? Et pourquoi ?